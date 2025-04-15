Varoluşunu Sorgulayan İlk Hayvan Olarak Kayda Geçen Papağan Alex’in Akılalmaz Hikayesi
Hayvanların da zeki olabileceğini artık biliyoruz ama bu zeka bazı sınırları aşınca insan ister istemez şaşırıyor. Özellikle de bir kuş, kendi varlığı üzerine bir soru soruyorsa... Alex adındaki bir Afrika gri papağanı, sadece konuşmakla kalmadı, düşünmeye de başladı. Hem de öyle basit şeyler değil; görünüşünü merak edip aynaya bakarak ne renk olduğunu sordu! Gelin detaylarına beraber inelim...
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"Kuş beyinli" lafı artık hakaret değil, bilimsel bir iltifat sayılabilir.
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Alex’in zekası, zihinle ilgili bildiklerimizi de değiştirdi.
Peki sonra ne oldu? Bilimsel bir yıldızın vedası tüm dünyayı etkiledi.
Alex’in mirası sadece kuşları değil, eğitim anlayışımızı da dönüştürdü.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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