Varoluşunu Sorgulayan İlk Hayvan Olarak Kayda Geçen Papağan Alex’in Akılalmaz Hikayesi

Alex, 1977 yılında Chicago’daki bir petshop’tan rastgele seçilerek Dr. Irene Pepperberg tarafından satın alındı. Yani özel yetenekli bir kuş olduğu baştan beri bilinmiyordu; asıl amaç, sıradan bir kuşun ne kadar öğrenebileceğini görmekti. Dr. Pepperberg, model/rakip adlı özel bir eğitim yöntemiyle Alex’e nesneleri, renkleri, materyalleri ve hatta eylemleri öğretti.

Alex zamanla sadece kelimeleri ezberlemedi; onları anlayarak kullandı, eğitmenlerini düzeltti, hatta bazen eğitimlere kendi sorularıyla müdahale etti. En dikkat çekici olanıysa bir gün aynaya bakıp 'Ne renk?' diye sormasıydı çünkü insan dışı bir canlının tarihte kayda geçen ilk varoluşsal sorusuydu.