Hayvanların da Tıpkı İnsanlar Gibi Benzersiz Parmak İzleri Var mı?

Bilim insanları bunun 'konvergent evrim' yani farklı türlerin benzer özellikleri bağımsız şekilde geliştirmesiyle ilgili olduğunu düşünüyor. Koalalar oldukça seçici canlılar; yalnızca belli yaştaki okaliptüs yapraklarını yiyorlar. Bu yüzden parmak uçlarındaki kıvrımların, dokunma duyusunu artırarak hangi yaprağın ideal olduğunu ayırt etmeye yaradığı düşünülüyor.

Parmak izleri, cilde temas eden nesnelerde titreşimler yaratıyor ve bu titreşimler sinir uçlarıyla algılanarak detaylı dokunma hissi sağlıyor. Hatta parmak izlerinin bu titreşimleri 100 kat artırdığı bile söyleniyor.