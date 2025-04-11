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Bu Kadar Gösterişli Olmasına Rağmen Neden Çoğu Ülkenin Bayrağında Mor Yok?

Bu Kadar Gösterişli Olmasına Rağmen Neden Çoğu Ülkenin Bayrağında Mor Yok?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.04.2025 - 13:46

Bayraklara baktığımızda parlak sarılar, kırmızılar, yıldızlar ve hatta ejderhalar bile görebiliyoruz ama mor rengi bulmak neredeyse imkansız. Oysa mor, tarihi boyunca hep lüksün ve gücün sembolü olarak görülmüş. Peki ama neden bu kadar görkemli bir renk, ülkelerin ulusal simgelerinden dışlanmış gibi duruyor? Tesadüf mü yoksa arkasında yatan gerçek çok daha mantıklı mı? Bu gizemi çözdüğümüzde, morun neden uzak tutulduğunu çok daha iyi anlayacağız.

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Mor rengin bayraklarda görünmemesinin nedeni estetik değil, ekonomi!

Mor rengin bayraklarda görünmemesinin nedeni estetik değil, ekonomi!

Her ne kadar bazı kaynaklarda morun kraliyetle özdeşleştirilmiş olması nedeniyle cumhuriyetçi ülkeler tarafından tercih edilmediği söylense de yalnızca bir teori. Asıl neden çok daha tanıdık, mor kumaş üretimi tarih boyunca inanılmaz pahalıydı! Özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda bu rengi taşıyan kumaşlar o kadar pahalıydı ki yalnızca kraliyet ailesi ve en zengin kesim bu lükse erişebiliyordu. 

Hatta İngiltere Kraliçesi Victoria, yürürlüğe koyduğu 'görkem yasaları' ile mor rengi yalnızca kraliyet ailesinin giymesine izin veriyordu. Yani durum öyle bir boyuttaydı ki sırf yanlış renk giydiğiniz için yasalara aykırı davranmış sayılabiliyordunuz!

Bu kadar pahalı olmasının arkasında ise gerçekten ilginç bir süreç yatıyor.

Bu kadar pahalı olmasının arkasında ise gerçekten ilginç bir süreç yatıyor.

Mor boya üretiminin geçmişi, günümüz Lübnan’ında yer alan antik Fenike kenti Tyre’a dayanıyor. Bölgedeki halk, 'spiny dye-murex' isimli deniz salyangozlarının iç salgılarından mor boya elde ediyordu. Binlerce salyangoz toplanıyor, kabukları kırılıyor ve içlerinden çıkan sümüksü madde güneş ışığına maruz bırakılıyordu. 

Bu sıvı önce beyaz, sonra yeşilimsi sarı, ardından kırmızı ve en sonunda zengin, parlak mor bir renge dönüşüyordu. 'Tyrian Purple' adı verilen bu boya o kadar zor elde ediliyordu ki sadece 1 gramı için binlerce salyangoz gerekiyordu haliyle bu boya, altından bile daha değerliydi!

Peki mor artık pahalı değilse neden hala bayraklarda yok?

Peki mor artık pahalı değilse neden hala bayraklarda yok?

Aslında morun kaderi, bir kimya öğrencisinin yanlışlıkla yaptığı keşifle değişti. 1856 yılında; 18 yaşındaki William Henry Perkin, sıtma tedavisinde kullanılan kinini üretmeye çalışırken tesadüfen sentetik mor boyayı keşfetti. Bu keşif sayesinde mor, halkın da erişebileceği bir renge dönüştü; Perkin hem bu yöntemi patentledi hem de fabrikalaşarak üretimi yaygınlaştırdı.

Ancak ne yazık ki bu gelişme biraz geç kaldı. Ülkelerin büyük çoğunluğu bayraklarını 1900’lerden önce tasarlamıştı ve mor artık uygun fiyatlı hale geldiğinde, tasarımlar çoktan resmileşmişti. Günümüzde 1978’de kabul edilen Dominika bayrağında küçük bir mor detay yer alıyor ve o da oldukça zar zor fark edilebilecek kadar az.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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