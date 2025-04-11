Bu Kadar Gösterişli Olmasına Rağmen Neden Çoğu Ülkenin Bayrağında Mor Yok?

Her ne kadar bazı kaynaklarda morun kraliyetle özdeşleştirilmiş olması nedeniyle cumhuriyetçi ülkeler tarafından tercih edilmediği söylense de yalnızca bir teori. Asıl neden çok daha tanıdık, mor kumaş üretimi tarih boyunca inanılmaz pahalıydı! Özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda bu rengi taşıyan kumaşlar o kadar pahalıydı ki yalnızca kraliyet ailesi ve en zengin kesim bu lükse erişebiliyordu.

Hatta İngiltere Kraliçesi Victoria, yürürlüğe koyduğu 'görkem yasaları' ile mor rengi yalnızca kraliyet ailesinin giymesine izin veriyordu. Yani durum öyle bir boyuttaydı ki sırf yanlış renk giydiğiniz için yasalara aykırı davranmış sayılabiliyordunuz!