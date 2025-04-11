Bu Kadar Gösterişli Olmasına Rağmen Neden Çoğu Ülkenin Bayrağında Mor Yok?
Bayraklara baktığımızda parlak sarılar, kırmızılar, yıldızlar ve hatta ejderhalar bile görebiliyoruz ama mor rengi bulmak neredeyse imkansız. Oysa mor, tarihi boyunca hep lüksün ve gücün sembolü olarak görülmüş. Peki ama neden bu kadar görkemli bir renk, ülkelerin ulusal simgelerinden dışlanmış gibi duruyor? Tesadüf mü yoksa arkasında yatan gerçek çok daha mantıklı mı? Bu gizemi çözdüğümüzde, morun neden uzak tutulduğunu çok daha iyi anlayacağız.
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Mor rengin bayraklarda görünmemesinin nedeni estetik değil, ekonomi!
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Bu kadar pahalı olmasının arkasında ise gerçekten ilginç bir süreç yatıyor.
Peki mor artık pahalı değilse neden hala bayraklarda yok?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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