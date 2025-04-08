Arı zehri, arının kendini tehdit altında hissettiğinde iğnesiyle enjekte ettiği renksiz, asidik bir sıvıdır. İçindeki melittin isimli bileşen, zehrin kuru ağırlığının %50’sini oluşturur ve yapılan bazı araştırmalarda antiviral, antibakteriyel hatta antikanser etkiler gösterdiği belirtilmiştir.

Ayrıca enzimler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirebileceği ve iltihap seviyelerini azaltabileceği düşünülüyor. Bazı çalışmalar, romatoid artrit gibi eklem rahatsızlıklarında arı zehriyle uygulanan akupunktur tedavisinin ağrıyı azalttığını ve hareket kabiliyetini artırdığını gösteriyor. Hatta bazı cilt serumlarında bile arı zehrine rastlamak mümkün çünkü ciltteki iltihabı azaltabileceği ve sivilce ya da kırışıklık gibi sorunları hafifletebileceği düşünülüyor.