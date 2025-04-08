Arı Sokması Halk Arasında Söylendiği Gibi Faydalı mı?
Arı Sokması Halk Arasında Söylendiği Gibi Faydalı mı?
Arı sokması deyince birçoğumuzun aklına önce acı, sonra şişlik geliyor. Ama bir de bunun şifa kaynağı olduğunu düşünenler var. Binlerce yıldır kullanılan arı zehri tedavileri, günümüzde yeniden gündeme gelmiş durumda. Sosyal medyada da sık sık “arı sokturma terapisi” yapanlar karşımıza çıkıyor. Ancak bu yöntem ne kadar bilimsel, ne kadar riskli işte orası biraz karışık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arı zehri gerçekten bu kadar faydalı mı? Bilim ne diyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Faydaları kadar riskleri de var, hem de hiç azımsanmayacak kadar.
Aslında sorunun cevabı kime, nasıl ve ne dozda uygulandığına göre değişiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
arı sokmasının faydası eksik kalsın o acıyı şiş durumu bünye kaldırmaz