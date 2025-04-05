Metali Bile Eritebilen Mide Asidi Midemizi Nasıl Aşındırmıyor?
Metali Bile Eritebilen Mide Asidi Midemizi Nasıl Aşındırmıyor?
Gastrit, reflü ya da mide yanması yaşadıysan, mide asidinin ne kadar kuvvetli olabileceğini az çok biliyorsundur. Ancak asıl şaşırtıcı olan, bu asidin sadece yediğimiz yemekleri değil, metal yüzeyleri bile eritebilecek kadar güçlü olması. O zaman neden kendi midemizi delip geçmiyor, değil mi? Aslında midenin içinde bu asitle sürekli bir savaş halinde olan koruyucu bir sistem var.
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Midemizi bu kadar güçlü bir asitten ne koruyor olabilir?
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Ne kadar güçlü ki bu mide asidi?
Peki ya bu savunma sistemi çökerse ne olur?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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