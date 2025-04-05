Cevap basit: Mukus. Evet, kulağa biraz garip geliyor ama midemizin içini kaplayan bu kalın ve kaygan tabaka, adeta görünmez bir kalkan görevi görüyor. Mide astarını kaplayan mukus, içinde bulunan “mucin” adlı büyük glikoproteinler sayesinde hem kaygan hem de sindirime karşı dirençli bir yapı oluşturuyor.

Bu mukuslar, biri kalın ve mide duvarına yapışık, diğeri ise daha gevşek ve kaygan olmak üzere iki farklı katman halinde birleşiyor. Özellikle gevşek katman, bağırsak mikrobiyotamızı oluşturan faydalı bakterilerin yaşadığı alanı oluşturuyor ve onları da mide asidinden koruyor.