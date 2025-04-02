Evet, üstelik tesadüf de değil. The Hatman, uyku felci yaşayanlar arasında o kadar sık rapor edilen bir figür ki neredeyse kendi mitolojisini yaratmış durumda. İnsanlar onu genellikle hareketsiz, yüzü görünmeyen bir siluet olarak tarif ediyor. Mesela Kanada’da yaşayan Mary Vincent, bu deneyimini şöyle anlatıyor: 'Odanın karanlığında yüzünü seçemedim ama sanki şapka takıyordu. Hareket edemedim, korkudan nefes alamadım.'

İşin ilginç kısmı şu; gölge figürleri görmek, uyku felcinde sıkça yaşanan bir halüsinasyon türü. Antik Yunan hekimi Galen bile o zamanlar bu durumu açıklamaya çalışmış hatta alkol gibi mide kaynaklı sorunların buna yol açabileceğini düşünmüştü.