Uyku Felci Yaşayan İnsanlar Neden Hep Şapkalı Bir Gölge Görüyor?
Uyku Felci Yaşayan İnsanlar Neden Hep Şapkalı Bir Gölge Görüyor?
Gecenin bir vakti gözlerinizi açtınız ama hareket edemiyorsunuz, boğazınızdan tek kelime çıkmıyor ve odanızda sizi izleyen tuhaf bir gölge var gibi hissediyorsunuz. Bu tanıdık geldiyse, büyük ihtimalle uyku felci yaşamışsınızdır. Aslında bu, bilimin 'parasomnia' adını verdiği, uykuyla uyanıklık arasına sıkışmış bir tür bilinçli kabus. Daha da garibi bu deneyimi yaşayan çok sayıda insan, aynı korkutucu figürü gördüğünü söylüyor. Yani siyahlar giymiş, yüzü seçilemeyen ve başında şapka olan bir adamı..
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Yani herkes aynı korkunç figürü mü görüyor? Üstelik şapkalı olanı?
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Peki neden özellikle şapkalı bir adam görülüyor olabilir?
O zaman bu figür gerçekten var mı yoksa sadece beynimizin bir oyunu mu?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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