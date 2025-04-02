onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Psikoloji
Uyku Felci Yaşayan İnsanlar Neden Hep Şapkalı Bir Gölge Görüyor?

Uyku Felci Yaşayan İnsanlar Neden Hep Şapkalı Bir Gölge Görüyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.04.2025 - 18:16

Gecenin bir vakti gözlerinizi açtınız ama hareket edemiyorsunuz, boğazınızdan tek kelime çıkmıyor ve odanızda sizi izleyen tuhaf bir gölge var gibi hissediyorsunuz. Bu tanıdık geldiyse, büyük ihtimalle uyku felci yaşamışsınızdır. Aslında bu, bilimin 'parasomnia' adını verdiği, uykuyla uyanıklık arasına sıkışmış bir tür bilinçli kabus. Daha da garibi bu deneyimi yaşayan çok sayıda insan, aynı korkutucu figürü gördüğünü söylüyor. Yani siyahlar giymiş, yüzü seçilemeyen ve başında şapka olan bir adamı..

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yani herkes aynı korkunç figürü mü görüyor? Üstelik şapkalı olanı?

Yani herkes aynı korkunç figürü mü görüyor? Üstelik şapkalı olanı?

Evet, üstelik tesadüf de değil. The Hatman, uyku felci yaşayanlar arasında o kadar sık rapor edilen bir figür ki neredeyse kendi mitolojisini yaratmış durumda. İnsanlar onu genellikle hareketsiz, yüzü görünmeyen bir siluet olarak tarif ediyor. Mesela Kanada’da yaşayan Mary Vincent, bu deneyimini şöyle anlatıyor: 'Odanın karanlığında yüzünü seçemedim ama sanki şapka takıyordu. Hareket edemedim, korkudan nefes alamadım.' 

İşin ilginç kısmı şu; gölge figürleri görmek, uyku felcinde sıkça yaşanan bir halüsinasyon türü. Antik Yunan hekimi Galen bile o zamanlar bu durumu açıklamaya çalışmış hatta alkol gibi mide kaynaklı sorunların buna yol açabileceğini düşünmüştü.

Peki neden özellikle şapkalı bir adam görülüyor olabilir?

Peki neden özellikle şapkalı bir adam görülüyor olabilir?

Bu soruya cevap arayanlardan biri de Timothy M Brown Jr. olmuş ve 2000’li yıllarda 'The Hatman Project' isimli bir site başlatmış. Sayısız insanın kendi deneyimlerini paylaştığı site, olayın bireysel bir hayal ürünü olmaktan çıkıp kültürel bir anlatıya dönüştüğünü ortaya koyuyor. Stanford Üniversitesi’nden Dr. Cyle Johnson, bu durumu kültürel ön hazırlık olarak adlandırıyor. 

Yani bir figür hakkında ne kadar çok şey duyarsanız, onu yaşama ihtimaliniz de o kadar artıyor. Tıpkı bazı toplumlarda uyku felcinin kötü ruhlarla ilişkilendirilmesi gibi; mesela Brezilya’da uzun tırnaklı bir yaratık olan Pisadeira, Inuit topluluklarında ise ruhu çalmaya çalışan kötü şamanlar anlatılıyor.

O zaman bu figür gerçekten var mı yoksa sadece beynimizin bir oyunu mu?

O zaman bu figür gerçekten var mı yoksa sadece beynimizin bir oyunu mu?

Goldsmiths Üniversitesi'nden psikoloji profesörü Chris French, bu tür deneyimlerin tamamen beyin kaynaklı olduğunu söylüyor. Uyku felcinde uyanık olsak da vücut hala rüya halindeyken REM evresinde gördüğümüz canlı görüntüler gerçek dünyaya sızabiliyor. Gözlerinizi açmış olsanız bile, beyniniz hala rüyadaymış gibi davranabiliyor. Yani bir yandan odanızı görüyorsunuz, bir yandan da hayal gücünüzün size oynadığı en karanlık sahneleri. Bu da The Hatman gibi figürlerin neden gerçekmiş gibi hissettirdiğini açıklıyor.

Kısaca The Hatman, sizi gerçekten ziyaret etmiyor ama zihniniz öyle bir sahne kuruyor ki gerçekmiş gibi hissettiriyor. Eğer bir gün siz de ürkütücü varlığı görürseniz korkmayın yalnız değilsiniz! Sadece beyninizin kısa süreli bir illüzyonu...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın