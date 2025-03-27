Heyecanlandığımızda veya Korktuğumuzda Neden İstemsizce Titreriz?

Ama yıllar sonra bu ikili tepkiye üçüncü bir seçenek daha eklendi: donakalmak. Psikolog Gordon Gallup, hayvanların avcılar karşısında kıpırdamadan kalma tepkisinin insanlar için de geçerli olduğunu fark etti. Bugün donma tepkisi olarak bildiğimiz durum, bir tehditle karşılaştığımızda beynimizin adeta ‘bekle, daha fazla bilgi topla’ dediği an.

Bu, mantıklı düşünen tarafımızın değil; hayatta kalmamızı sağlamaktan sorumlu ilkel beynimizin verdiği bir komut. Her şey, korku duygusunu algılayan amigdalayla başlar. Beynimizin bu kısmı bir tehdit hissettiğinde vücut kimyamızı yöneten hipotalamusa sinyal gönderir.