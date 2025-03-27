Heyecanlandığımızda veya Korktuğumuzda Neden İstemsizce Titreriz?
Heyecanlandığımızda veya Korktuğumuzda Neden İstemsizce Titreriz?
Korktuğumuzda ya da strese girdiğimizde hepimiz bazen kontrolsüzce titreriz. Bedenimiz bir şey yapmaya hazırlanıyor gibidir ama harekete geçemez. O an konuşmak bile zor gelir, nefesimiz değişir, sesimiz titrer. Sonradan kendimize geldiğimizdeyse “Neden böyle tepki verdim?” diye düşünürüz. İşte tam da bu anda devreye giren şey, beynimizin bizi korumaya çalışan ilkel bir sistemi. İyi de nasıl? Gelin bakalım...
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Yüzyıl önce bilim insanı Walter Cannon, tehlike anında hayvanların ya savaşmayı ya da kaçmayı seçtiğini söylemişti.
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Hipotalamus da adrenalini salgılatır ve sinir sistemimizi harekete geçirir.
Bu tepkiyi herkes yaşayabilir ama özellikle çocuklukta travma yaşamış kişilerde ya da anksiyete geçmişi olan bireylerde daha sık görülür.
Asıl önemli olan ise bu refleksin bir zayıflık değil, tamamen istemsiz bir beyin tepkisi olduğunu anlamak.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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