Teknoloji Bu Kadar Gelişmiş Olmasına Rağmen Depremleri Neden Tahmin Edemiyoruz?

Genellikle fay hatlarında gerçekleşiyorlar ama volkanik patlamalar ya da toprak kaymaları da tetikleyici olabiliyor. Sorun şu ki; bu enerjinin ne zaman ve nasıl boşalacağı, yıllardır incelenmesine rağmen kesin olarak bilinemiyor. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun da dediği gibi, şu an ne kendileri ne de başka herhangi bir bilim insanı büyük bir depremi önceden doğru şekilde tahmin edebilmiş değil.

Bir depremin bilimsel olarak tahmin edilebilmesi için üç net bilgi gerekiyor: Tarihi, saati ve büyüklüğü. Bunlardan biri bile eksikse yapılan tahminin anlamı olmuyor. Üstelik bazı tahminler o kadar genel ki zaten bir yerde bir deprem oluyor ve bu da tahmin “tuttu” gibi gösteriliyor. Ancak bilimsel açıdan hiçbir şey ifade etmiyor.