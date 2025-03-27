Teknoloji Bu Kadar Gelişmiş Olmasına Rağmen Depremleri Neden Tahmin Edemiyoruz?
Teknoloji Bu Kadar Gelişmiş Olmasına Rağmen Depremleri Neden Tahmin Edemiyoruz?
Akıllı telefonlar saniyeler içinde yüzümüzü tanıyor. Yapay zeka, insanların yazılarını taklit ediyor, hatta resim çizebiliyor. Uzay araçları milyonlarca kilometre uzağa, Mars’a ulaşıyor. Ancak hala depremleri önceden tahmin edebilecek bir teknolojiye tam olarak sahip değiliz.
Depremler, doğanın en ani ve yıkıcı güçlerinden biri. Üstelik her zaman önceden uyarı vermiyorlar. Bazen bir anda geliyorlar ve ardında binlerce can kaybı bırakıyorlar. Bu kadar gelişmiş teknolojiyle, “Neden hala depremi önceden bilemiyoruz?” sorusu da sıkça akla geliyor. Cevap ise düşündüğünüzden çok daha karmaşık.
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Depremler yer kabuğunda biriken enerjinin ani boşalmasıyla oluşan sarsıntılardır.
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İşte tam bu noktada, umut veren bir gelişme Çin’de yaşandı.
Araştırmacılar; bu kadar başarılı sonucu yeni bir yöntemle değil, halihazırda var olan matematiksel modelleri zekice kullanarak elde ettiklerini söylüyor.
Yine de bu gelişme, deprem tahmini konusunda ilk kez somut bir ilerleme yaşandığını gösteriyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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