Biz Politik Krizlerle Uğraşırken Dünyada Ne Gibi Gelişmeler Yaşandı?
Biz Politik Krizlerle Uğraşırken Dünyada Ne Gibi Gelişmeler Yaşandı?
Türkiye, siyaset gündemine kilitlenmişken ve herkes Ekrem İmamoğlu hakkında konuşuyorken; dünya durmadı, teknoloji ve bilim hız kesmeden gelişmeye devam etti. Yapay zekadan tıbba, sosyal medya devlerinden bebek beynine kadar pek çok önemli gelişme yaşandı. Gözünüz siyasetteyken neler kaçırmış olabileceğinizi merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte dünya bilim ve teknoloji alanında nelerle meşguldü, hepsini tek tek anlattık.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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