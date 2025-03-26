Biz Politik Krizlerle Uğraşırken Dünyada Ne Gibi Gelişmeler Yaşandı?

Çin’in tanıttığı Manus adlı yapay zeka asistanı, yalnızca sohbet eden bir bot değil. Geliştiricilerine göre Manus, görevleri tamamen otonom şekilde yerine getirebilen, hafıza kullanan ve planlama yapabilen bir sistem.

Kullanıcıdan bir komut aldığında yalnızca yanıt vermiyor; geçmiş görevlerini hatırlıyor, planlama yapıyor ve görevi baştan sona tamamlıyor. Şu an yalnızca davetiyeyle kullanılabilen Manus, yeni nesil yapay zeka ajanlarının habercisi olarak görülüyor. Manus’un Çin’de ikinci el platformlarda binlerce dolara satıldığı ve bazı serbest çalışma platformlarında aktif olarak görevleri yerine getirdiği bildiriliyor.

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