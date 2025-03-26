Eylemlerde Öğrencilerin Yanında Yer Alarak Kalplerimizi Eriten Patili Dostlarımız
Eylemlerde Öğrencilerin Yanında Yer Alarak Kalplerimizi Eriten Patili Dostlarımız
Son günlerde pek çok öğrenci sesini duyurmak için sokaklarda. Ancak bu kalabalıkların arasında öyle sessiz ama etkili bir destek var ki görenlerin içi ısınıyor. Protesto alanlarında öğrencilerin yanından ayrılmayan patili dostlarımız, adeta “biz de buradayız” der gibi yanlarında yürüyor. Pankartlar yaratıcı, mesajlar güçlü ama o karelerdeki minik dostlar da en az o sözler kadar anlamlı. İşte kalplerimizi eriten o anlar... 🐾
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Hakları için sonuna kadar çabalayan bir dostumuzu bırakalım ilk önce! 👇🏻
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Maşallah bu kedike 😻
Caption kendini anlatmış! 😻👇🏻
Alana çıkamasalar da destekleri yeter! 😻
Şop diyenler utanır mı? Sanmam... 😹
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Kalbimizi bıraktık 👇🏻😻
Bu köpüşü her eylemde bulmak mümkün! 😹
Patili dostlarımız her yerde!
Moral vermeye gelmiş 😻👇🏻
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Son olarak şöyle güzel bir video ile bitirelim!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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