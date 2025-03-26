Eylemlerde Öğrencilerin Yanında Yer Alarak Kalplerimizi Eriten Patili Dostlarımız

Son günlerde pek çok öğrenci sesini duyurmak için sokaklarda. Ancak bu kalabalıkların arasında öyle sessiz ama etkili bir destek var ki görenlerin içi ısınıyor. Protesto alanlarında öğrencilerin yanından ayrılmayan patili dostlarımız, adeta “biz de buradayız” der gibi yanlarında yürüyor. Pankartlar yaratıcı, mesajlar güçlü ama o karelerdeki minik dostlar da en az o sözler kadar anlamlı. İşte kalplerimizi eriten o anlar... 🐾