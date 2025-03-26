onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Eylemlerde Öğrencilerin Yanında Yer Alarak Kalplerimizi Eriten Patili Dostlarımız

Eylemlerde Öğrencilerin Yanında Yer Alarak Kalplerimizi Eriten Patili Dostlarımız

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.03.2025 - 18:03

Son günlerde pek çok öğrenci sesini duyurmak için sokaklarda. Ancak bu kalabalıkların arasında öyle sessiz ama etkili bir destek var ki görenlerin içi ısınıyor. Protesto alanlarında öğrencilerin yanından ayrılmayan patili dostlarımız, adeta “biz de buradayız” der gibi yanlarında yürüyor. Pankartlar yaratıcı, mesajlar güçlü ama o karelerdeki minik dostlar da en az o sözler kadar anlamlı. İşte kalplerimizi eriten o anlar... 🐾

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hakları için sonuna kadar çabalayan bir dostumuzu bırakalım ilk önce! 👇🏻

Hakları için sonuna kadar çabalayan bir dostumuzu bırakalım ilk önce! 👇🏻
twitter.com

Maşallah bu kedike 😻

Maşallah bu kedike 😻
twitter.com

Caption kendini anlatmış! 😻👇🏻

Caption kendini anlatmış! 😻👇🏻
twitter.com

Alana çıkamasalar da destekleri yeter! 😻

Alana çıkamasalar da destekleri yeter! 😻
twitter.com

Şop diyenler utanır mı? Sanmam... 😹

Şop diyenler utanır mı? Sanmam... 😹
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kalbimizi bıraktık 👇🏻😻

Kalbimizi bıraktık 👇🏻😻
twitter.com

Bu köpüşü her eylemde bulmak mümkün! 😹

Bu köpüşü her eylemde bulmak mümkün! 😹
twitter.com

Patili dostlarımız her yerde!

Patili dostlarımız her yerde!

😍👇🏻

Moral vermeye gelmiş 😻👇🏻

Moral vermeye gelmiş 😻👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son olarak şöyle güzel bir video ile bitirelim!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın