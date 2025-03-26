Döviz mi, Pankart mı? Kavram Karmaşası Yaşayanları Aydınlatmaya Geldik
Döviz mi, Pankart mı? Kavram Karmaşası Yaşayanları Aydınlatmaya Geldik
Dünya genelinde bugüne kadar pek çok protesto düzenlendi. Farklı amaçlarla sokağa çıkan, hoşnut olmadıkları bir durumu belirtmek, onu düzeltmek isteyen insanlar farklı şekillerde eylemler düzenledi. Yeri geldi iklim aktivistleri ünlü sanat eserlerine boya, çorba fırlattı yeri geldi oturma eylemleri yapıldı. Bu eylemler sırasında insanların amacını daha net bir şekilde ifade eden bir kültür doğdu: pankartlar/dövizler.
Peki pankart mı doğru, döviz mi? Bu kavram karmaşası neden yaşanıyor?
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Dünya tarihinde binlerce eylem var.
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Bir de eylemler sırasında kullanılan "pankart" ve "döviz" kelimeleri var!
Son zamanlarda sosyal medya kullanıcılarının kafası bi' hayli karışmış gibi görünüyor.
Peki pankart mı, döviz mi? Hangisi doğru?
Siz de bu şekilde kodlayabilirsiniz;
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Sonra rüyanızda size gülmesinler! 😂
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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