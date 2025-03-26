Döviz mi, Pankart mı? Kavram Karmaşası Yaşayanları Aydınlatmaya Geldik

Dünya genelinde bugüne kadar pek çok protesto düzenlendi. Farklı amaçlarla sokağa çıkan, hoşnut olmadıkları bir durumu belirtmek, onu düzeltmek isteyen insanlar farklı şekillerde eylemler düzenledi. Yeri geldi iklim aktivistleri ünlü sanat eserlerine boya, çorba fırlattı yeri geldi oturma eylemleri yapıldı. Bu eylemler sırasında insanların amacını daha net bir şekilde ifade eden bir kültür doğdu: pankartlar/dövizler.

Peki pankart mı doğru, döviz mi? Bu kavram karmaşası neden yaşanıyor?