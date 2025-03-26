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Döviz mi, Pankart mı? Kavram Karmaşası Yaşayanları Aydınlatmaya Geldik

Döviz mi, Pankart mı? Kavram Karmaşası Yaşayanları Aydınlatmaya Geldik

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.03.2025 - 12:09

Dünya genelinde bugüne kadar pek çok protesto düzenlendi. Farklı amaçlarla sokağa çıkan, hoşnut olmadıkları bir durumu belirtmek, onu düzeltmek isteyen insanlar farklı şekillerde eylemler düzenledi. Yeri geldi iklim aktivistleri ünlü sanat eserlerine boya, çorba fırlattı yeri geldi oturma eylemleri yapıldı. Bu eylemler sırasında insanların amacını daha net bir şekilde ifade eden bir kültür doğdu: pankartlar/dövizler.

Peki pankart mı doğru, döviz mi? Bu kavram karmaşası neden yaşanıyor?

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Dünya tarihinde binlerce eylem var.

Dünya tarihinde binlerce eylem var.

Birbirinden farklı amaçlar için bir araya gelen insanlar, bugüne kadar etkili veya etkisiz binlerce eyleme imza attı. Kimi protestolar öyle güçlüydü ki yıllar boyu unutulmayarak ülkelerin tarihine geçti. Kimi protestolar ise yalnızca günler sonra unutularak tarihe gömüldü. 

Protesto kelimesinin kökeni, İtalyanca 'protestare' sözcüğünden geliyor. Bu kelime köken olarak 'deklare etmek, ifade etmek' anlamlarına geliyor. Zaman içerisinde ise 'itiraz, gösteri' anlamları kazanmaya başlıyor.

Bir de eylemler sırasında kullanılan "pankart" ve "döviz" kelimeleri var!

Bir de eylemler sırasında kullanılan "pankart" ve "döviz" kelimeleri var!
twitter.com

Son zamanlarda sosyal medya kullanıcılarının kafası bi' hayli karışmış gibi görünüyor.

Son zamanlarda sosyal medya kullanıcılarının kafası bi' hayli karışmış gibi görünüyor.
twitter.com

Peki pankart mı, döviz mi? Hangisi doğru?

Peki pankart mı, döviz mi? Hangisi doğru?

'Döviz' kelimesinin TDK'ya göre 3 farklı anlamı var. Bunlardan bir tanesi: 'Herhangi bir konuyu tanıtma, duyurma, propaganda yapma amacıyla üzerine yazı yazılmış bez veya karton.'

Peki ya pankart? Pankart kelimesinin TDK'daki anlamı da şu şekilde: 'Toplantı ve gösterilerde taşınan, üzerinde benimsenen amacın birkaç sözle gösterildiği karton veya bezden levha.'

Pankart kelimesi, Fransızca 'pancarte' (duvar ilanı) kelimesinden geliyor.  Bu kelimenin kökeni ise Geç Latince 'pancharta' (genel deniz haritası) sözcüğüne uzanıyor. 

Döviz kelimesi ise Fransızca 'devise' (hanedan arması, üzerinde kraliyet arması bulunan banknot) kelimesinden geliyor.

Pankart ve dövizin ayrımı ise genellikle boyutlarına göre yapılıyor. Birkaç kişinin taşıyabildiği, ölçü olarak daha büyük olanlara pankart; tek kişinin taşıyabildiği ölçekte olanlara ise genellikle döviz adı veriliyor.

Siz de bu şekilde kodlayabilirsiniz;

Siz de bu şekilde kodlayabilirsiniz;
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Sonra rüyanızda size gülmesinler! 😂

Sonra rüyanızda size gülmesinler! 😂
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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