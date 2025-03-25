Türkiye'deki Eylemleri Önceden Tahmin Eden Astrolog Can Aydoğmuş'tan 'Vize' Müjdesi

Türkiye'nin gündeminde son günlerde Ekrem İmamoğlu var. İBB Başkanı İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle başlayan süreç, ülkemizde protestolara neden oldu. Gözaltı ve tutuklamayı protesto eden vatandaşlar, sokağa döküldü. Bu olayların yaşanacağını önceden söyleyen ise bir isim vardı: Astrolog Can Aydoğmuş.

Astrolog Can Aydoğmuş, geçtiğimiz sene yazdığı bir yazısında eylemlerin Türkiye gündemine geleceğinden bahsetmişti. Aydoğmuş, son paylaşımında ise Türk vatandaşlarına bir vize müjdesi verdi.

Detaylar...