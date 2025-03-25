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Türkiye'deki Eylemleri Önceden Tahmin Eden Astrolog Can Aydoğmuş'tan 'Vize' Müjdesi

Türkiye'deki Eylemleri Önceden Tahmin Eden Astrolog Can Aydoğmuş'tan 'Vize' Müjdesi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.03.2025 - 16:52

Türkiye'nin gündeminde son günlerde Ekrem İmamoğlu var. İBB Başkanı İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle başlayan süreç, ülkemizde protestolara neden oldu. Gözaltı ve tutuklamayı protesto eden vatandaşlar, sokağa döküldü. Bu olayların yaşanacağını önceden söyleyen ise bir isim vardı: Astrolog Can Aydoğmuş.

Astrolog Can Aydoğmuş, geçtiğimiz sene yazdığı bir yazısında eylemlerin Türkiye gündemine geleceğinden bahsetmişti. Aydoğmuş, son paylaşımında ise Türk vatandaşlarına bir vize müjdesi verdi.

Detaylar...

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Eylemleri tahmin etmişti.

Eylemleri tahmin etmişti.

Onedio'nun Yazio kategorisinde de öngörülerini paylaşan Astrolog Can Aydoğmuş, bugüne kadar pek çok olayı tahmin etmeyi başardı. Spesifik olarak İstanbul Üniversitesi'nin zor bir dönemden geçeceğini söyleyen isim, İmamoğlu'nun diploma iptalinin ardından gündeme geldi.

Aydoğmuş, ayrıca 2025 Mayıs tarihine kadar özellikle üniversite öğrencilerinin eylemleri olabileceğini belirtmişti. Ünlü astrolog, '2__024 Şubat ile 2025 Mayıs arası Türkiye’deki üniversiteler, devlet kurumları ve devlet yöneticileri için çok zor bir dönem.' demişti.

Detaylar için;

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin gündeminde ise "vize krizi" vardı.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin gündeminde ise "vize krizi" vardı.

Son yıllarda Türk vatandaşlarının Schengen vizesi almak için büyük zorluklar yaşadığı görüldü. Daha önce yurt dışına çıkmış olan isimler bile, Schengen vizesi alamadıklarını belirtti. Özellikle İtalya, ülkesindeki üniversitelerden kabul alan öğrencilerin bile vize almasını engellemişti. Amerika'da da durum farklı değil.

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde, Türkiye'den ABD vize başvurusu için en erken tarihin 2027 yılı, yani 2 yıl sonra olduğu görülmüştü. 

Tüm bu vize sorunsalına yanıt ise Can Aydoğmuş'tan geldi. Can Aydoğmuş, 25 mart tarihinde yayınladığı öngörüsünde, 'Türkiye’ye ileriki yıllarda vize kalkacak!' dedi.

"Türklere Avrupa, Amerika gibi ülkeler vize uygulamayacak!"

"Türklere Avrupa, Amerika gibi ülkeler vize uygulamayacak!"
twitter.com

Astroloji Öngörüm:

Türkiye’ye ileri ki yıllarda vize kalkacak! Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına, Türklere Avrupa, Amerika gibi ülkeler vize uygulamayacak! Oraya doğru gidiyoruz! Bunun tam tarihlerini yazacağım!

Daha net: Başka Ülkelere gitmemiz için bizden ülkeler vize istemeyecek!

Avrupa’ya yada Amerika’ya vizesiz gideceksiniz! Astroloji öngörüm bu!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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