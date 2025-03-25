Türkiye'deki Eylemleri Önceden Tahmin Eden Astrolog Can Aydoğmuş'tan 'Vize' Müjdesi
Türkiye'deki Eylemleri Önceden Tahmin Eden Astrolog Can Aydoğmuş'tan 'Vize' Müjdesi
Türkiye'nin gündeminde son günlerde Ekrem İmamoğlu var. İBB Başkanı İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle başlayan süreç, ülkemizde protestolara neden oldu. Gözaltı ve tutuklamayı protesto eden vatandaşlar, sokağa döküldü. Bu olayların yaşanacağını önceden söyleyen ise bir isim vardı: Astrolog Can Aydoğmuş.
Astrolog Can Aydoğmuş, geçtiğimiz sene yazdığı bir yazısında eylemlerin Türkiye gündemine geleceğinden bahsetmişti. Aydoğmuş, son paylaşımında ise Türk vatandaşlarına bir vize müjdesi verdi.
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Eylemleri tahmin etmişti.
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Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin gündeminde ise "vize krizi" vardı.
"Türklere Avrupa, Amerika gibi ülkeler vize uygulamayacak!"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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