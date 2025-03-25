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Kabin Memuru, Yolculara Saçma Gibi Gelen Uçak Kurallarının Ardındaki Mantığı Anlattı

Kabin Memuru, Yolculara Saçma Gibi Gelen Uçak Kurallarının Ardındaki Mantığı Anlattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.03.2025 - 15:09

Uçaklarda diğer ulaşım araçlarında olduğundan daha farklı kurallar karşımıza çıkıyor. Bu kuralların özellikle son zamanlarda yaşanan uçak kazalarının ardından ne kadar önemli olduğu bir kez daha görüldü. Öyle ki uçaklarda uyulması gereken bu kurallar, hayati önem taşıyor. Örneğin uçağın iniş ve kalkışı sırasında emniyet kemerlerini takmak gerekiyor. Her uçuş öncesi, kabin memurları gerekli uyarıları detaylı bir şekilde aktarıyor. 

Peki uçaktaki her kural, gerçekten gerekli mi? Gelin, bir kabin memurunden dinleyelim.

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Uçak kalkış yaparken, iniş yaparken ve rule esnasında neden pencereler açık olur?

Uçak kalkış yaparken, iniş yaparken ve rule esnasında neden pencereler açık olur?

Beş yıl boyunca Dallas'da kabin memuru olarak çalışan bir sosyal medya kullanıcısı, sık sık uçuşlarla ilgili bilgilendirici paylaşımlar yapıyor. Kullanıcı, son olarak uçuşlarla ilgili kafa karıştırıcı kuralların ardındaki mantığı açıkladı. 

Uçak kalkış ve iniş yaparken pencerelerin kapatılmaması, bir nebze daha mantıklı görünebilir. Peki ya rule sırasında neden pencereler kapatılmaz? Aslında hepsinin sebebi aynı! 

Uçak pencerelerinin açık tutulmasının sebebi, kabin memurlarının olası olayda daha net görüş açısına sahip olması içindir. Kabin memurları, iniş ve kalkış sırasında bütün yolcuları görebilecekleri bir konumda bulunamazlar. Dolayısıyla çay dökülmesi, şişe kırılması gibi olumsuz olaylarda kabin memurlarının hızlıca olay yerini tespit edebilmesi için uçağın içinin aydınlık olması gerekir.

Uçak tuvaletlerinde neden küllükler var?

Uçak tuvaletlerinde neden küllükler var?

Uçak tuvaletinde küllüğün olduğunu gördüğünüzde, o uçağın eski bir model olduğunu düşünüp korkuya kapılmayın. Günümüzde küllüklerin olma sebebi, aslında kuralları çiğneyen insanlar. Uçak içerisinde sigara içmek yasak olsa da bazı yolcular bu yasağı çiğniyor. Haliyle uçak içerisinde yangın tehlikesi meydana geliyor.

Yasakları delen yolcuların, uçak içinde bir kazaya sebep olmaması için sigaranın güvenli bir şekilde söndürülebileceği küllükler bulunuyor. Aynı şekilde, çöp kutularının kapakları da izmarit atılma ihtimaline karşı otomatik olarak tasarlanıyor.

Uçak henüz yerdeyken neden ayağa kalkmak yasak?

Uçak henüz yerdeyken neden ayağa kalkmak yasak?

Uçağın kalkış ve iniş sırasında yolcuların yerlerinden kalkmaması gerekir. Yolcu, dengesini kaybedip düşebilir, olumsuz bir durum meydana gelebilir. Peki rule sırasında? Rule veya taksi, bir uçağın kendi motor gücünü kullanarak yerde yaptığı yolculuktur. Bu yolculuk esnasında yolcuların yerlerinde oturması tavsiye edilir. 

Bunun sebebi de güvenlikle alakalıdır. Yolcu, uçağın sabit bir hızla yerde gittiğini düşünse de uçak aslında ani bir fren yapabilir. Kabin memuru, uçakların yerdeyken aniden fren yapmasına neden olabilecek birçok durum olduğunu belirtiyor. Yani, taksi veya rule sırasında koltuğunuzdan kalkar ve uçağın fren anına denk gelirseniz, ciddi şekilde yaralanabilirsiniz.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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