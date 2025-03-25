Kabin Memuru, Yolculara Saçma Gibi Gelen Uçak Kurallarının Ardındaki Mantığı Anlattı

Beş yıl boyunca Dallas'da kabin memuru olarak çalışan bir sosyal medya kullanıcısı, sık sık uçuşlarla ilgili bilgilendirici paylaşımlar yapıyor. Kullanıcı, son olarak uçuşlarla ilgili kafa karıştırıcı kuralların ardındaki mantığı açıkladı.

Uçak kalkış ve iniş yaparken pencerelerin kapatılmaması, bir nebze daha mantıklı görünebilir. Peki ya rule sırasında neden pencereler kapatılmaz? Aslında hepsinin sebebi aynı!

Uçak pencerelerinin açık tutulmasının sebebi, kabin memurlarının olası olayda daha net görüş açısına sahip olması içindir. Kabin memurları, iniş ve kalkış sırasında bütün yolcuları görebilecekleri bir konumda bulunamazlar. Dolayısıyla çay dökülmesi, şişe kırılması gibi olumsuz olaylarda kabin memurlarının hızlıca olay yerini tespit edebilmesi için uçağın içinin aydınlık olması gerekir.