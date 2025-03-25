Kabin Memuru, Yolculara Saçma Gibi Gelen Uçak Kurallarının Ardındaki Mantığı Anlattı
Kabin Memuru, Yolculara Saçma Gibi Gelen Uçak Kurallarının Ardındaki Mantığı Anlattı
Uçaklarda diğer ulaşım araçlarında olduğundan daha farklı kurallar karşımıza çıkıyor. Bu kuralların özellikle son zamanlarda yaşanan uçak kazalarının ardından ne kadar önemli olduğu bir kez daha görüldü. Öyle ki uçaklarda uyulması gereken bu kurallar, hayati önem taşıyor. Örneğin uçağın iniş ve kalkışı sırasında emniyet kemerlerini takmak gerekiyor. Her uçuş öncesi, kabin memurları gerekli uyarıları detaylı bir şekilde aktarıyor.
Peki uçaktaki her kural, gerçekten gerekli mi? Gelin, bir kabin memurunden dinleyelim.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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