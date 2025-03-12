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DeepSeek’ten Sonra Çin, Yapay Zeka Asistanı Manus’u Tanıttı: Peki Nedir Bu Manus?

DeepSeek’ten Sonra Çin, Yapay Zeka Asistanı Manus’u Tanıttı: Peki Nedir Bu Manus?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.03.2025 - 20:30

Yapay zeka dünyası, son yıllarda birbiri ardına gelen gelişmelerle adeta hız kesmeden ilerliyor. Çin’in son bombası ise Manus adında yeni bir yapay zeka ajanı oldu. Geliştiricilerine göre sadece bir sohbet botu değil, tamamen otonom çalışan ve insan müdahalesine çok az ihtiyaç duyan bir ajan. Ancak yapay genel zekaya (AGI) giden yolda gerçekten devrimsel bir adım mı, yoksa mevcut araçların biraz daha gelişmiş bir versiyonu mu? Gelin, Manus’un yeteneklerini ve hakkındaki tartışmaları birlikte inceleyelim.

Kaynak 1, Kaynak 2, Kaynak 3

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Manus; geliştiren ekibin açıklamalarına göre, insanlardan minimum yönlendirme alarak kendi başına sonuç üretebilen bir yapay zeka aracı.

Manus; geliştiren ekibin açıklamalarına göre, insanlardan minimum yönlendirme alarak kendi başına sonuç üretebilen bir yapay zeka aracı.

Projenin baş bilim insanı Yichao “Peak” Ji, Manus’un diğer yapay zeka modellerinden farklı olarak sadece fikir üretmekle kalmayıp, sürecin tamamını otonom şekilde tamamlayabildiğini belirtiyor.

Ji’ye göre Manus, kullanıcıdan bir komut aldığında sadece bir yanıt üretmekle kalmıyor, aynı zamanda hafızasını kullanarak benzer görevlerde bir sonraki adımı otomatik olarak planlıyor. İsmini Latincede 'Zihin ve El' anlamına gelen 'Mens et Manus' ifadesinden alan Manus, araştırmacılar tarafından “insan-makine iş birliğinin yeni paradigması” olarak tanımlanıyor.

Manus şu an yalnızca davetiyeyle erişilebiliyor.

Manus şu an yalnızca davetiyeyle erişilebiliyor.

Bu erişim kodlarının Çin’de ikinci el satış platformu Xianyu’da binlerce dolara satıldığı bildiriliyor. Manus’un internet sitesine göre yapay zeka aracı birçok gerçek dünya görevini yerine getirebiliyor. Peki neler bunlar? Bakalım:

  • Özel seyahat planları oluşturabiliyor.

  • Emlak araştırması yaparak fiyat-performans analizleri sunabiliyor.

  • Hisse senetleri arasındaki korelasyonları analiz edebiliyor.

  • Özgeçmişleri tarayıp adayları sıralayabiliyor ve değerlendirme raporları hazırlayabiliyor.

Ji, bir demo gösteriminde Manus’un 15 farklı özgeçmişi analiz ederek en uygun adayları sıraladığını ve bu bilgileri otomatik olarak bir elektronik tabloya aktardığını gösterdi.

Ji, bir demo gösteriminde Manus’un 15 farklı özgeçmişi analiz ederek en uygun adayları sıraladığını ve bu bilgileri otomatik olarak bir elektronik tabloya aktardığını gösterdi.

Daha da etkileyici olan şey, Manus’un bir sonraki seferde aynı tür bir görev aldığında doğrudan bir tablo hazırlaması için eğitilebilmesi. Bir başka önemli özellik de Manus’un bulut tabanlı ve asenkron çalışması. Kullanıcı, görev verdiğinde bilgisayarını kapatsa bile Manus süreci tamamlamaya devam ediyor ve yeni talimatları işlem sırasında bile alabiliyor.

Ji’ye göre Manus, GAIA Benchmark testlerinde OpenAI’ın Deep Research aracıyla aynı seviyeye ulaşarak en iyi sonuçları aldı. Ayrıca şu anda Upwork ve Fiverr gibi serbest çalışma platformlarında görevleri yerine getirdiği belirtiliyor.

Manus, açık kaynaklı topluluklardan alınan verilerle geliştirildi.

Manus, açık kaynaklı topluluklardan alınan verilerle geliştirildi.

Ji, Manus’un şu an farklı yapay zeka modelleriyle çalışan çoklu ajan sistemi olduğunu ve ekibin bazı modelleri yıl içinde açık kaynak olarak paylaşmayı planladığını açıkladı.

Manus’un tanıtımı, yapay zeka dünyasında farklı tepkilerle karşılandı. Kimler ne dedi? Bakalım...

Manus’un tanıtımı, yapay zeka dünyasında farklı tepkilerle karşılandı. Kimler ne dedi? Bakalım...

George Mason Üniversitesi’nden AI araştırmacısı Dean Ball, Manus’un DeepSeek ile kıyaslanmaması gerektiğini belirtti ve “DeepSeek, ABD’de halihazırda var olan modellerin bir kopyasıydı, Manus ise gerçekten sınırları zorluyor.” dedi.

AI araştırmacısı Derya Unutmaz, Manus’u OpenAI’ın Deep Research aracıyla yan yana test ettiğini ve Manus’un 50 dakikada bile görevi tamamlayamazken, Deep Research’ün 15 dakikada bitirdiğini açıkladı.

Fransız AI laboratuvarı Plelas’ın kurucu ortağı Alexander Doria, Manus’un arayüzünü beğendiğini ancak aslında tamamen yeni olmadığını belirterek “Sonuçta hala bir iş akışı yönetim sistemi gibi çalışıyor.” yorumunda bulundu.

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Manus’un yetenekleri etkileyici olsa da şu an için "ilk genel yapay zeka ajanı" iddiası tartışmalı görünüyor.

Manus’un yetenekleri etkileyici olsa da şu an için "ilk genel yapay zeka ajanı" iddiası tartışmalı görünüyor.

Evet Manus bulut tabanlı çalışıyor, hafızaya sahip ve özerk kararlar alabiliyor. Ancak bazı uzmanlar hala onu geleneksel yapay zeka araçlarından radikal olarak farklı görmüyor. 

Çin’in yapay zeka alanındaki yükselişi göz önüne alındığında, Manus’un potansiyel olarak AGI’ye giden yolda büyük bir adım olup olmadığını görmek için biraz daha zamana ihtiyaç var gibi görünüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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