DeepSeek’ten Sonra Çin, Yapay Zeka Asistanı Manus’u Tanıttı: Peki Nedir Bu Manus?
DeepSeek’ten Sonra Çin, Yapay Zeka Asistanı Manus’u Tanıttı: Peki Nedir Bu Manus?
Yapay zeka dünyası, son yıllarda birbiri ardına gelen gelişmelerle adeta hız kesmeden ilerliyor. Çin’in son bombası ise Manus adında yeni bir yapay zeka ajanı oldu. Geliştiricilerine göre sadece bir sohbet botu değil, tamamen otonom çalışan ve insan müdahalesine çok az ihtiyaç duyan bir ajan. Ancak yapay genel zekaya (AGI) giden yolda gerçekten devrimsel bir adım mı, yoksa mevcut araçların biraz daha gelişmiş bir versiyonu mu? Gelin, Manus’un yeteneklerini ve hakkındaki tartışmaları birlikte inceleyelim.
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Manus; geliştiren ekibin açıklamalarına göre, insanlardan minimum yönlendirme alarak kendi başına sonuç üretebilen bir yapay zeka aracı.
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Manus şu an yalnızca davetiyeyle erişilebiliyor.
Ji, bir demo gösteriminde Manus’un 15 farklı özgeçmişi analiz ederek en uygun adayları sıraladığını ve bu bilgileri otomatik olarak bir elektronik tabloya aktardığını gösterdi.
Manus, açık kaynaklı topluluklardan alınan verilerle geliştirildi.
Manus’un tanıtımı, yapay zeka dünyasında farklı tepkilerle karşılandı. Kimler ne dedi? Bakalım...
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Manus’un yetenekleri etkileyici olsa da şu an için "ilk genel yapay zeka ajanı" iddiası tartışmalı görünüyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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