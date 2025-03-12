DeepSeek’ten Sonra Çin, Yapay Zeka Asistanı Manus’u Tanıttı: Peki Nedir Bu Manus?

Daha da etkileyici olan şey, Manus’un bir sonraki seferde aynı tür bir görev aldığında doğrudan bir tablo hazırlaması için eğitilebilmesi. Bir başka önemli özellik de Manus’un bulut tabanlı ve asenkron çalışması. Kullanıcı, görev verdiğinde bilgisayarını kapatsa bile Manus süreci tamamlamaya devam ediyor ve yeni talimatları işlem sırasında bile alabiliyor.

Ji’ye göre Manus, GAIA Benchmark testlerinde OpenAI’ın Deep Research aracıyla aynı seviyeye ulaşarak en iyi sonuçları aldı. Ayrıca şu anda Upwork ve Fiverr gibi serbest çalışma platformlarında görevleri yerine getirdiği belirtiliyor.