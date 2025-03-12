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Toyota’nın 10 Milyar Dolarlık Fütüristik Şehri: Woven City’de İnsanlar Teknolojiyle İç İçe Yaşayacak!

Toyota’nın 10 Milyar Dolarlık Fütüristik Şehri: Woven City’de İnsanlar Teknolojiyle İç İçe Yaşayacak!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.03.2025 - 19:03

Şehirler, yalnızca insanların yaşadığı yerler olmaktan çıkıyor. Toyota, Woven City ile geleceğin şehirlerini inşa etme konusunda çığır açan bir projeye imza atıyor. Japonya’daki eski bir fabrika arazisinde kurulan şehir, yeni nesil teknolojilerin test edildiği, robotlardan otonom araçlara kadar birçok yeniliğin gerçek yaşamda denenebileceği bir alan olacak. 2025’te ilk sakinlerini kabul etmeye başlayacak olan bu şehir, Toyota’nın “hareketliliği genişletme” vizyonunun en büyük adımlarından biri. Peki, Woven City tam olarak neyi amaçlıyor?

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Toyota, 2021’de duyurduğu Woven City projesiyle, geleceğin şehirlerinin nasıl olabileceğini keşfetmek istiyor.

Toyota, 2021’de duyurduğu Woven City projesiyle, geleceğin şehirlerinin nasıl olabileceğini keşfetmek istiyor.

Ancak burası sadece bir test alanı değil; gerçek insanların yaşadığı, çalıştığı ve yeni teknolojileri deneyimlediği bir topluluk olacak.

Toyota, bu şehirde otonom araçları, akıllı ev sistemlerini, robotları ve yeni nesil mobilite ürünlerini test edecek. İlk etapta 360 kişinin yaşayacağı şehir, ilerleyen yıllarda 2.000 kişiye kadar büyüyebilecek. İlk sakinler Toyota çalışanları olacak ancak ilerleyen dönemde dışarıdan mucitler ve aileleri de bu topluluğa katılacak.

Toyota, bu yeni şehrin sakinlerine “Weavers” (Dokumacılar) adını veriyor.

Toyota, bu yeni şehrin sakinlerine “Weavers” (Dokumacılar) adını veriyor.

Çünkü şehir, teknolojiyi, insanları ve toplumu “birbirine dokuyarak” yeni bir yaşam formu yaratmayı hedefliyor. Toyota’nın CES 2024’te verdiği güncellemeye göre, şehirde şimdiden çeşitli teknolojiler planlanmış durumda.

Peki, Woven City’de hangi yenilikler test edilecek?

Peki, Woven City’de hangi yenilikler test edilecek?

  • Otonom araçlar: Şehir içindeki trafiği yönetecek yapay zeka destekli otonom araçlar, burada gerçek dünya şartlarında test edilecek.

  • Yüksek teknolojili akıllı evler: Şehirdeki evler, enerji yönetiminden otomatik asistanlara kadar birçok akıllı sistemle donatılacak.

  • İnovatif sokak tasarımları: Şehir, farklı hızlardaki trafiği birbirinden ayıran üç farklı yol sistemine sahip olacak.

  • Yüksek hızlı araçlar için yollar,

  • Yaya ve düşük hızlı mobilite araçları (bisiklet, scooter vb.) için yollar,

  • Sadece yayalar için yeşil alanlarla çevrili park yolları.

Toyota’nın belirttiğine göre, 2025 sonbaharında ilk 100 kişi Woven City’ye taşınacak.

Toyota’nın belirttiğine göre, 2025 sonbaharında ilk 100 kişi Woven City’ye taşınacak.

Bu kişiler, Toyota çalışanları ve “Woven by Toyota” adlı yan kuruluşun çalışanları olacak. İlk “mucitler” arasında ise beklenmedik bir sektör var: Gıda hizmetleri! 

Şehirde ilk etapta test edilecek projeler arasında otomatik yiyecek otomatları ve geleceğin kafeleri bulunuyor. Toyota, kahvenin geleceğini araştıran girişimler için Woven City’yi test alanı olarak kullanacak.

Bunun dışında,

  • Motorlu tekerlekli sandalyelerle hız deneyimi yaşayan engelliler,

  • Koşuculara eşlik eden drone güvenlik sistemleri,

  • Yaşlılar için geliştirilmiş evcil hayvan robotları gibi projeler de burada test edilecek.

Toyota, Woven City’yi sürdürülebilir bir şehir olarak tasarlıyor.

Toyota, Woven City’yi sürdürülebilir bir şehir olarak tasarlıyor.

Şehrin binaları, ünlü Danimarkalı mimar Bjarke Ingels tarafından tasarlanıyor ve hidrojen yakıt hücreleri ile enerji sağlanacak.

Toyota, projenin Japonya’daki ilk “LEED for Communities Platinum” sertifikasını aldığını belirtiyor. Bu, şehrin sürdürülebilirlik açısından en yüksek standartlara sahip olduğunu gösteriyor. 2026’da Toyota, şehri halka açmayı planlıyor ve insanların gelip buradaki teknolojileri deneyimlemesine izin verecek. Ancak bu yeni şehir modelinin ne kadar başarılı olacağını zaman gösterecek.

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İlk sakinlerin yerleşmesine çok az kaldı. Peki, siz bu fütüristik şehirde yaşamak ister miydiniz?

İlk sakinlerin yerleşmesine çok az kaldı. Peki, siz bu fütüristik şehirde yaşamak ister miydiniz?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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