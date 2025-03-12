Toyota’nın 10 Milyar Dolarlık Fütüristik Şehri: Woven City’de İnsanlar Teknolojiyle İç İçe Yaşayacak!

Ancak burası sadece bir test alanı değil; gerçek insanların yaşadığı, çalıştığı ve yeni teknolojileri deneyimlediği bir topluluk olacak.

Toyota, bu şehirde otonom araçları, akıllı ev sistemlerini, robotları ve yeni nesil mobilite ürünlerini test edecek. İlk etapta 360 kişinin yaşayacağı şehir, ilerleyen yıllarda 2.000 kişiye kadar büyüyebilecek. İlk sakinler Toyota çalışanları olacak ancak ilerleyen dönemde dışarıdan mucitler ve aileleri de bu topluluğa katılacak.