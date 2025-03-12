Toyota’nın 10 Milyar Dolarlık Fütüristik Şehri: Woven City’de İnsanlar Teknolojiyle İç İçe Yaşayacak!
Toyota’nın 10 Milyar Dolarlık Fütüristik Şehri: Woven City’de İnsanlar Teknolojiyle İç İçe Yaşayacak!
Şehirler, yalnızca insanların yaşadığı yerler olmaktan çıkıyor. Toyota, Woven City ile geleceğin şehirlerini inşa etme konusunda çığır açan bir projeye imza atıyor. Japonya’daki eski bir fabrika arazisinde kurulan şehir, yeni nesil teknolojilerin test edildiği, robotlardan otonom araçlara kadar birçok yeniliğin gerçek yaşamda denenebileceği bir alan olacak. 2025’te ilk sakinlerini kabul etmeye başlayacak olan bu şehir, Toyota’nın “hareketliliği genişletme” vizyonunun en büyük adımlarından biri. Peki, Woven City tam olarak neyi amaçlıyor?
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Toyota, 2021’de duyurduğu Woven City projesiyle, geleceğin şehirlerinin nasıl olabileceğini keşfetmek istiyor.
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Toyota, bu yeni şehrin sakinlerine “Weavers” (Dokumacılar) adını veriyor.
Peki, Woven City’de hangi yenilikler test edilecek?
Toyota’nın belirttiğine göre, 2025 sonbaharında ilk 100 kişi Woven City’ye taşınacak.
Toyota, Woven City’yi sürdürülebilir bir şehir olarak tasarlıyor.
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İlk sakinlerin yerleşmesine çok az kaldı. Peki, siz bu fütüristik şehirde yaşamak ister miydiniz?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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