İnsan Beyin Hücreleriyle Çalışan İlk Bilgisayar Tanıtıldı!

Bu sayede yapay zeka modellerinin öğrenme sürecini hızlandırıyor ve enerji tüketimini minimize ediyor. CL1’in piyasaya sürülmesi, bilim ve tıp dünyasında büyük yankı uyandırdı. Sistem aynı zamanda ilaç keşfi, hastalık araştırmaları ve robotik gelişmeler için de yeni bir kapı açıyor.

Cortical Labs CEO’su Dr. Hon Weng Chong, teknolojinin yıllardır geliştirildiğini ve artık kullanıcıların erişimine açıldığını belirtiyor. Daha önce de insan ve fare nöronlarını kullanarak 'Pong' adlı oyunu oynayabilen bir sinir ağı geliştirmişlerdi.