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İnsan Beyin Hücreleriyle Çalışan İlk Bilgisayar Tanıtıldı!

İnsan Beyin Hücreleriyle Çalışan İlk Bilgisayar Tanıtıldı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.03.2025 - 15:49

Yapay zeka teknolojisi her geçen gün gelişiyor ama bir bilgisayarın, insan beyin hücreleriyle çalışabileceğini hayal etmiş miydiniz? Avustralya merkezli Cortical Labs, tam olarak bunu başardı ve CL1 adlı dünyanın ilk biyolojik bilgisayarını duyurdu. Cihaz, laboratuvar ortamında üretilmiş insan beyin hücrelerini kullanarak kendi kendini geliştiren bir sinir ağı oluşturuyor. Üstelik sistem, klasik yapay zeka modellerinden çok daha az enerji harcıyor ve öğrenme sürecini olağanüstü hızlandırıyor. 

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Cortical Labs’ın geliştirdiği Synthetic Biological Intelligence (SBI) adı verilen teknoloji, insan sinir hücrelerini silikon çiplerle birleştirerek organik bir bilgisayar oluşturuyor.

Cortical Labs’ın geliştirdiği Synthetic Biological Intelligence (SBI) adı verilen teknoloji, insan sinir hücrelerini silikon çiplerle birleştirerek organik bir bilgisayar oluşturuyor.

Bu sayede yapay zeka modellerinin öğrenme sürecini hızlandırıyor ve enerji tüketimini minimize ediyor. CL1’in piyasaya sürülmesi, bilim ve tıp dünyasında büyük yankı uyandırdı. Sistem aynı zamanda ilaç keşfi, hastalık araştırmaları ve robotik gelişmeler için de yeni bir kapı açıyor.

Cortical Labs CEO’su Dr. Hon Weng Chong, teknolojinin yıllardır geliştirildiğini ve artık kullanıcıların erişimine açıldığını belirtiyor. Daha önce de insan ve fare nöronlarını kullanarak 'Pong' adlı oyunu oynayabilen bir sinir ağı geliştirmişlerdi.

CL1, laboratuvar ortamında üretilmiş insan beyin hücrelerini, elektrotlarla kaplı bir silikon çipin üzerine yerleştirerek bir nöral ağ oluşturuyor.

CL1, laboratuvar ortamında üretilmiş insan beyin hücrelerini, elektrotlarla kaplı bir silikon çipin üzerine yerleştirerek bir nöral ağ oluşturuyor.

Ağ, tıpkı insan beyni gibi öğrenebiliyor, uyum sağlayabiliyor ve bilgiyi işleyebiliyor. Sstemde, hücrelerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak için özel bir yaşam destek ünitesi bulunuyor. CL1'in içine yerleştirile 'beyin', ısı, gaz karışımları ve besin maddeleriyle desteklenerek uzun süre boyunca stabil bir şekilde çalışabiliyor.

Cortical Labs ekibi, biyolojik bilgisayarı 'bedeni olmayan bir beyin' olarak tanımlıyor. Çünkü sistem, gerçek bir beyin gibi davranabilen organik bir işlemci gibi çalışıyor.

Peki, CL1 neden bu kadar önemli?

Peki, CL1 neden bu kadar önemli?

Çünkü şu an kullanılan yapay zeka sistemleri devasa enerji tüketiyor. Büyük dil modelleri (LLM) ve yapay zeka tabanlı sistemler, karmaşık işlemler için çok büyük miktarda güç harcıyor.

CL1 ise çok daha az enerji harcayarak bilgiyi işleyebiliyor. Cortical Labs’a göre, bu sistem geleneksel silikon tabanlı yapay zeka çiplerinden çok daha hızlı öğreniyor ve daha verimli çalışıyor.

Dahası, CL1 bir bulut hizmeti olarak da sunuluyor. Yani araştırmacılar ve şirketler, fiziksel olarak bir CL1 cihazı satın almak yerine, internet üzerinden erişerek bu biyolojik bilgisayarı kullanabiliyorlar.

"Bu sadece bir başlangıç!"

"Bu sadece bir başlangıç!"

Cortical Labs ekibi, CL1’in henüz ilk versiyon olduğunu ve gelecekte çok daha gelişmiş biyolojik bilgisayarların üretilebileceğini söylüyor.

Örneğin, Cortical’ın bilim ekibinin başında bulunan Brett Kagan, bu sistemin 'Minimal Viable Brain' yani 'En Küçük Çalışan Beyin' oluşturma yolunda büyük bir adım olduğunu belirtiyor. Kagan’a göre CL1’in başarısı, ilerleyen dönemlerde biyolojik bilgisayarlarla çalışan yapay zekalar geliştirilmesini mümkün kılabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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