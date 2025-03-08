İnsan Beyin Hücreleriyle Çalışan İlk Bilgisayar Tanıtıldı!
İnsan Beyin Hücreleriyle Çalışan İlk Bilgisayar Tanıtıldı!
Yapay zeka teknolojisi her geçen gün gelişiyor ama bir bilgisayarın, insan beyin hücreleriyle çalışabileceğini hayal etmiş miydiniz? Avustralya merkezli Cortical Labs, tam olarak bunu başardı ve CL1 adlı dünyanın ilk biyolojik bilgisayarını duyurdu. Cihaz, laboratuvar ortamında üretilmiş insan beyin hücrelerini kullanarak kendi kendini geliştiren bir sinir ağı oluşturuyor. Üstelik sistem, klasik yapay zeka modellerinden çok daha az enerji harcıyor ve öğrenme sürecini olağanüstü hızlandırıyor.
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Cortical Labs’ın geliştirdiği Synthetic Biological Intelligence (SBI) adı verilen teknoloji, insan sinir hücrelerini silikon çiplerle birleştirerek organik bir bilgisayar oluşturuyor.
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CL1, laboratuvar ortamında üretilmiş insan beyin hücrelerini, elektrotlarla kaplı bir silikon çipin üzerine yerleştirerek bir nöral ağ oluşturuyor.
Peki, CL1 neden bu kadar önemli?
"Bu sadece bir başlangıç!"
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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