Bluetooth'un Menzili Neden Wi-Fi Gibi Uzun Mesafelere Ulaşamıyor?

Bu nedenle genellikle düşük verici gücü kullanır ve sinyal menzilini sınırlar. Bu özellik, Bluetooth'u kablosuz kulaklıklar, klavyeler ve fareler gibi pil ömrünün önemli olduğu cihazlar için ideal kılar.

Wi-Fi ise daha yüksek güç tüketimine sahiptir ve daha yüksek verici gücü ve dolayısıyla daha geniş bir menzil sağlar. Böylelikle Wi-Fi'nin ev ve ofis ağlarında geniş alanları kapsamasını mümkün kılar.