Bluetooth'un Menzili Neden Wi-Fi Gibi Uzun Mesafelere Ulaşamıyor?
Bluetooth'un Menzili Neden Wi-Fi Gibi Uzun Mesafelere Ulaşamıyor?
Kablosuz teknolojiler, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Evimizde, iş yerimizde veya hareket halindeyken cihazlarımızı birbirine bağlamak için genellikle Bluetooth ve Wi-Fi teknolojilerini kullanıyoruz. Bluetooth kulaklığınız sadece birkaç metre ötede çalışırken, Wi-Fi ağınız evinizin her köşesine, hatta bazen bahçenize kadar ulaşabilir. Peki neden Bluetooth, Wi-Fi gibi uzun mesafelere ulaşamaz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bluetooth ve Wi-Fi, kablosuz iletişim için radyo dalgalarını kullanır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bluetooth, 2.4 GHz bandında çalışırken, daha dar bir kanal genişliği kullanır ve daha düşük veri iletim hızlarına yol açar.
Bluetooth, düşük güç tüketimi için tasarlanmıştır.
Bluetooth ve Wi-Fi, farklı kullanım senaryoları için tasarlanmıştır.
Aralarındaki menzil farkı; tasarım amaçları, frekans kullanımı, güç tüketimi ve uygulama alanlarından kaynaklanır.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın