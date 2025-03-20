WhatsApp Yeni Güncellemeyle Geliyor: Durum Paylaşımlarına Spotify'dan Müzik Eklenebilecek!
WhatsApp Yeni Güncellemeyle Geliyor: Durum Paylaşımlarına Spotify'dan Müzik Eklenebilecek!
WhatsApp, yeni güncellemesiyle Durum paylaşımlarına Spotify müzikleri eklemeyi mümkün hale getiriyor. Artık favori şarkılarınızı, şarkı kapakları ve sanatçı isimleriyle birlikte kolayca arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz. Instagram'da olduğu gibi WhatsApp'ta da arka plan rengini seçip özelleştirme şansınız olacak.
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WhatsApp, 2024 yılının Ekim ayında Durum Güncellemeleri için müzik entegrasyonunu test etmeye başlamıştı.
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Instagram'daki özellik gibi, kullanıcılar Meta'nın Universal Music ile yaptığı küresel anlaşma sayesinde platformun müzik kataloğundan şarkılar ekleyebilecek.
Şu anda Spotify'daki 'paylaş' menüsünde WhatsApp’a tıkladığınızda sadece şarkının linkini bir kişiye gönderebilme seçeneği sunuluyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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