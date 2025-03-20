WhatsApp Yeni Güncellemeyle Geliyor: Durum Paylaşımlarına Spotify'dan Müzik Eklenebilecek!

Ancak Instagram, kullanıcıların müzik akış servislerinden şarkıları doğrudan hikayelerine eklemelerine de imkan tanıyor. Bu da WhatsApp'ın müzik entegrasyonunun neden geç geldiğinin ana sebebi olabilir.

WABetaInfo'nun WhatsApp Messenger 2.25.8.3 beta sürümünü incelediği habere göre, WhatsApp kullanıcıların üçüncü parti müzik akış platformlarından da şarkı paylaşabilmesine olanak tanıyacak. İlk olarak Spotify’ın entegre edilmesi bekleniyor.