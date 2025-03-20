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WhatsApp Yeni Güncellemeyle Geliyor: Durum Paylaşımlarına Spotify'dan Müzik Eklenebilecek!

WhatsApp Yeni Güncellemeyle Geliyor: Durum Paylaşımlarına Spotify'dan Müzik Eklenebilecek!

whatsapp Spotify
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.03.2025 - 13:53

WhatsApp, yeni güncellemesiyle Durum paylaşımlarına Spotify müzikleri eklemeyi mümkün hale getiriyor. Artık favori şarkılarınızı, şarkı kapakları ve sanatçı isimleriyle birlikte kolayca arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz. Instagram'da olduğu gibi WhatsApp'ta da arka plan rengini seçip özelleştirme şansınız olacak.

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WhatsApp, 2024 yılının Ekim ayında Durum Güncellemeleri için müzik entegrasyonunu test etmeye başlamıştı.

WhatsApp, 2024 yılının Ekim ayında Durum Güncellemeleri için müzik entegrasyonunu test etmeye başlamıştı.

Bu özellik temelde Instagram'ın müzik kitaplığından alınan bir sayfa olup WhatsApp kullanıcılarının favori şarkılarından ses kliplerini, Durum Güncellemeleri için arka plan müziği olarak eklemelerine olanak tanıyacak.

Instagram'daki özellik gibi, kullanıcılar Meta'nın Universal Music ile yaptığı küresel anlaşma sayesinde platformun müzik kataloğundan şarkılar ekleyebilecek.

Instagram'daki özellik gibi, kullanıcılar Meta'nın Universal Music ile yaptığı küresel anlaşma sayesinde platformun müzik kataloğundan şarkılar ekleyebilecek.

Ancak Instagram, kullanıcıların müzik akış servislerinden şarkıları doğrudan hikayelerine eklemelerine de imkan tanıyor. Bu da WhatsApp'ın müzik entegrasyonunun neden geç geldiğinin ana sebebi olabilir.

WABetaInfo'nun WhatsApp Messenger 2.25.8.3 beta sürümünü incelediği habere göre, WhatsApp kullanıcıların üçüncü parti müzik akış platformlarından da şarkı paylaşabilmesine olanak tanıyacak. İlk olarak Spotify’ın entegre edilmesi bekleniyor.

Şu anda Spotify'daki 'paylaş' menüsünde WhatsApp’a tıkladığınızda sadece şarkının linkini bir kişiye gönderebilme seçeneği sunuluyor.

Şu anda Spotify'daki 'paylaş' menüsünde WhatsApp’a tıkladığınızda sadece şarkının linkini bir kişiye gönderebilme seçeneği sunuluyor.

Yakında Spotify'ın paylaş menüsünde WhatsApp Durum simgesini görebileceksiniz.

WhatsApp Durum Güncellemeleri'nde şarkı paylaşıldığında, şarkının ya da albümün kapak resmi önizlemesi görünecek ve şarkının ve sanatçının adı da yer alacak. Kullanıcılar kapak resminin renklerinden seçilen dört farklı arka plan renginden birini tercih edebilecek. İzleyiciler ise Durum Güncellemenizi görüntülerken 'Spotify'da Çal' seçeneğini görecek.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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