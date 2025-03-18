Sessiz Sedasız İstifa Etmek Yok: İş Koşullarını Protesto Etmek İçin Yapılan "İntikam İstifası" Nedir?

Günümüzde bazı iş koşulları hem zorlayıcı hem de maddi olarak tatmin edici olmaktan oldukça uzak. Bir işe mecbur olsak da bu koşullar zamanla tükenmişlik sendromuna sürüklüyor ve yeni iş arayışlarına itiyor.

Tam da bu noktada, birçok kişi yaşadığı haksızlıkları ve kötü çalışma şartlarını protesto etmek için 'İntikam İstifası'na yöneliyor. Sessiz sedasız ayrılmak yerine, 'Başkalarının da canı yanmasın' diyerek bu istifayı herkese duyuruyor. Özellikle Z kuşağında öne çıkan Revenge Quitting (İntikam İstifası) kavramına gelin, birlikte yakından bakalım…

Kaynak: Cosmopolitan