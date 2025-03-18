Sessiz Sedasız İstifa Etmek Yok: İş Koşullarını Protesto Etmek İçin Yapılan "İntikam İstifası" Nedir?
Sessiz Sedasız İstifa Etmek Yok: İş Koşullarını Protesto Etmek İçin Yapılan "İntikam İstifası" Nedir?
Günümüzde bazı iş koşulları hem zorlayıcı hem de maddi olarak tatmin edici olmaktan oldukça uzak. Bir işe mecbur olsak da bu koşullar zamanla tükenmişlik sendromuna sürüklüyor ve yeni iş arayışlarına itiyor.
Tam da bu noktada, birçok kişi yaşadığı haksızlıkları ve kötü çalışma şartlarını protesto etmek için 'İntikam İstifası'na yöneliyor. Sessiz sedasız ayrılmak yerine, 'Başkalarının da canı yanmasın' diyerek bu istifayı herkese duyuruyor. Özellikle Z kuşağında öne çıkan Revenge Quitting (İntikam İstifası) kavramına gelin, birlikte yakından bakalım…
Kaynak: Cosmopolitan
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Bazılarımız yaptığı işi beğenmeyebilir, aldığı maaşı az bulabilir.
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İsterseniz, "Revenge Quitting" (İntikam İstifası) kavramına hep birlikte detaylıca bakalım...
Peki ne tetikliyor bu durumu? Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, çalışma dinamiklerinin her ayrıntısı İntikam İstifası sürecini tetikliyor.
Özellikle genç kuşak, artık işyerinde mutsuz olmayı ve kötü koşullara katlanmayı bir kader olarak görmüyor.
Peki bu istifalarla nasıl ve nerede karşılaşıyoruz?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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