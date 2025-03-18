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Çin, 100 Kilometre Öteden Yüz Tanıyabilen Casus Uydu Geliştirdi!

Çin, 100 Kilometre Öteden Yüz Tanıyabilen Casus Uydu Geliştirdi!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.03.2025 - 13:12

Casus uydular uzun zamandır devletler için güçlü bir istihbarat aracı olarak kullanılıyor. Çin, insan yüzünü bile 100 kilometre uzaklıktan seçebilen yeni nesil bir uydu geliştirdi. Geleneksel casus kameralar ve teleskoplardan 100 kat daha iyi performans gösteren sistem, lazer tabanlı bir görüntüleme teknolojisi kullanıyor. Yüksek çözünürlüklü veriler sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda düşman uydularının en ince ayrıntılarını dahi analiz edebilecek kapasitede. Peki, teknoloji tam olarak nasıl çalışıyor ve ne gibi etkileri olacak?

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Casus uydu nasıl çalışıyor?

Casus uydu nasıl çalışıyor?

Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Havacılık Bilgi Araştırma Enstitüsü’nden bir ekip, bu uyduyu geliştirmek için sentezlenmiş açıklıklı lidar (SAL) teknolojisini kullandı. SAL, geleneksel radar sistemlerinin aksine optik dalga boylarını kullanarak daha net görüntüler elde ediyor. Önceki gözetleme sistemlerinde mikrodalga radyasyonu kullanılıyordu ancak bu dalgalar daha uzun dalga boylarına sahip olduğu için görüntü çözünürlüğü düşüktü.

Yeni sistem, çok daha kısa dalga boylarına sahip lazer ışınlarını kullanarak görüntüleri inanılmaz derecede yüksek çözünürlüklü hale getiriyor. Bunun anlamı çok daha uzaktan, çok daha küçük nesneleri ayırt edebilme yeteneği. Yapılan testlerde, SAL teknolojisinin 100 kilometre uzaklıktaki nesneleri 1.7 milimetre hassasiyetle tespit edebildiği gösterildi.

Çinli bilim insanları, geliştirdikleri teknolojiyi ülkenin kuzeybatısındaki Qinghai Gölü’ndeki özel bir test sahasında denedi.

Çinli bilim insanları, geliştirdikleri teknolojiyi ülkenin kuzeybatısındaki Qinghai Gölü’ndeki özel bir test sahasında denedi.

Burada 101.8 km mesafede yansıtıcı prizma dizileri kullanıldı ve sistemin performansı test edildi. Geleneksel radar ve teleskop sistemleri genellikle birkaç kilometrelik menzilde yüksek çözünürlük sunarken, Çin’in yeni casus uydusu 100 kilometre öteden 1.7 milimetre büyüklüğündeki nesneleri bile seçebildi.

Yeni SAL sistemi, lazer ışınlarını bir 4x4 mikro mercek dizisi üzerinden yayarak, ışığın girebileceği optik açıklığı büyüttü. Bu sayede, küçük bir lensle bile çok geniş görüş alanı elde edilebildi.

Çin’in geliştirdiği bu güçlü görüntüleme teknolojisi, sadece Dünya’yı değil, uzaydaki diğer uyduları da gözlemleyebilme kapasitesine sahip.

Çin’in geliştirdiği bu güçlü görüntüleme teknolojisi, sadece Dünya’yı değil, uzaydaki diğer uyduları da gözlemleyebilme kapasitesine sahip.

Böylece ülkeler, rakip uyduların detaylarını hiç olmadığı kadar net bir şekilde analiz edebilecek. Düşman birliklerini, askeri üsleri ve hareketli hedefleri çok daha uzaktan tespit edebilme imkanı sağlayabilir. 

Düşman veya müttefik uyduların tasarımını ve işleyişini gözlemleyerek uzaydaki istihbarat faaliyetlerini artırabilir. Deprem, yangın ve diğer doğal afetler sırasında daha hızlı ve detaylı görüntüleme imkanı sunarak afet yönetimini kolaylaştırabilir.

Ancak bu teknolojinin özellikle bireysel gizlilik ve küresel güvenlik açısından büyük tartışmalara yol açması muhtemel.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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