Çin, 100 Kilometre Öteden Yüz Tanıyabilen Casus Uydu Geliştirdi!
Çin, 100 Kilometre Öteden Yüz Tanıyabilen Casus Uydu Geliştirdi!
Casus uydular uzun zamandır devletler için güçlü bir istihbarat aracı olarak kullanılıyor. Çin, insan yüzünü bile 100 kilometre uzaklıktan seçebilen yeni nesil bir uydu geliştirdi. Geleneksel casus kameralar ve teleskoplardan 100 kat daha iyi performans gösteren sistem, lazer tabanlı bir görüntüleme teknolojisi kullanıyor. Yüksek çözünürlüklü veriler sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda düşman uydularının en ince ayrıntılarını dahi analiz edebilecek kapasitede. Peki, teknoloji tam olarak nasıl çalışıyor ve ne gibi etkileri olacak?
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Casus uydu nasıl çalışıyor?
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Çinli bilim insanları, geliştirdikleri teknolojiyi ülkenin kuzeybatısındaki Qinghai Gölü’ndeki özel bir test sahasında denedi.
Çin’in geliştirdiği bu güçlü görüntüleme teknolojisi, sadece Dünya’yı değil, uzaydaki diğer uyduları da gözlemleyebilme kapasitesine sahip.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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