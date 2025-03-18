Çin, 100 Kilometre Öteden Yüz Tanıyabilen Casus Uydu Geliştirdi!

Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Havacılık Bilgi Araştırma Enstitüsü’nden bir ekip, bu uyduyu geliştirmek için sentezlenmiş açıklıklı lidar (SAL) teknolojisini kullandı. SAL, geleneksel radar sistemlerinin aksine optik dalga boylarını kullanarak daha net görüntüler elde ediyor. Önceki gözetleme sistemlerinde mikrodalga radyasyonu kullanılıyordu ancak bu dalgalar daha uzun dalga boylarına sahip olduğu için görüntü çözünürlüğü düşüktü.

Yeni sistem, çok daha kısa dalga boylarına sahip lazer ışınlarını kullanarak görüntüleri inanılmaz derecede yüksek çözünürlüklü hale getiriyor. Bunun anlamı çok daha uzaktan, çok daha küçük nesneleri ayırt edebilme yeteneği. Yapılan testlerde, SAL teknolojisinin 100 kilometre uzaklıktaki nesneleri 1.7 milimetre hassasiyetle tespit edebildiği gösterildi.