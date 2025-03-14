FBI’dan Gmail Kullananlara Acil Uyarı: Hesaplarınızı Ele Geçirebilecek Yeni Saldırıya Karşı Önlem Alın!
FBI’dan Gmail Kullananlara Acil Uyarı: Hesaplarınızı Ele Geçirebilecek Yeni Saldırıya Karşı Önlem Alın!
Günümüzün dijital dünyasında siber tehditler giderek daha karmaşık ve tehlikeli hale geliyor. Özellikle de e-posta kullanan milyarlarca insan, her an bir saldırının hedefi olabilir. FBI ve ABD Siber Güvenlik Ajansı (CISA), Medusa fidye yazılımı isimli bir saldırının Gmail kullanıcıları dahil pek çok kişiyi tehdit ettiğini açıkladı. Bu saldırılar sadece bireyleri değil; hastaneler, okullar ve büyük şirketleri de hedef alarak kritik verileri ele geçiriyor. Peki, Medusa nasıl çalışıyor ve bundan korunmak için neler yapmanız gerekiyor?
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Medusa fidye yazılımı, kullanıcıları sahte e-postalar ve güvenlik açıkları olan yazılımlar aracılığıyla kandırarak cihazlara sızıyor.
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Öyle ki Bell Ambulance şirketi, Medusa tarafından 200 GB verisi çalındıktan sonra hackerların 400.000 dolarlık fidye talebiyle karşı karşıya kaldı.
FBI ve CISA, Gmail kullanıcıları ve şirketlerin şu önlemleri almasını öneriyor:
FBI, Medusa’nın aslında bir fidye yazılımı hizmeti (RaaS - Ransomware-as-a-Service) modeliyle çalıştığını belirtiyor. Bu ne anlama geliyor?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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