FBI’dan Gmail Kullananlara Acil Uyarı: Hesaplarınızı Ele Geçirebilecek Yeni Saldırıya Karşı Önlem Alın!

Medusa, zararlı yazılımı geliştiriyor ve diğer hacker gruplarına satıyor. Hackerlar, bu yazılımı kullanarak saldırıları gerçekleştiriyor ve mağdurlardan fidye talep ediyor. Ödeme alındığında, paranın bir kısmı Medusa grubuna geri dönüyor.

Model, siber suçları organize bir iş modeli haline getiriyor ve saldırganların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. FBI’a göre Medusa’nın talepleri 100.000 dolar ile 15 milyon dolar arasında değişiyor ve Ocak-Şubat 2025 döneminde en az 40 büyük saldırı gerçekleşti. Ancak uzmanlar, gerçek rakamın çok daha yüksek olabileceğini düşünüyor. Çünkü birçok şirket, hackerlara ödeme yaparak saldırıya uğradıklarını gizliyor.