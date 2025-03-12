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Google Ne Düşündüğümüzü Nasıl Bu Kadar İyi Bilebiliyor?

Google Ne Düşündüğümüzü Nasıl Bu Kadar İyi Bilebiliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.03.2025 - 22:14

Google’da bir şeyler arattığınızda, henüz birkaç harf yazmışken tam da aramak istediğiniz şeyin önerilmesi garip gelmiyor mu? Peki ya bir ürünü sadece düşündüğünüzü sanırken birkaç saat sonra sosyal medyada o ürünün reklamını görmek? Pek çok kişi bunun, cihazların onları dinlemesiyle ilgili olduğunu düşünüyor ama işin aslı biraz daha farklı. Gelin işin aslı neymiş beraber bakalım...

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Google ve sosyal medya platformları, kişisel bir internet deneyimi sunmayı hedefliyor.

Google ve sosyal medya platformları, kişisel bir internet deneyimi sunmayı hedefliyor.

Aramalarınızı, geçmiş gezintilerinizi ve ilgi alanlarınızı analiz ederek sizinle en alakalı içerikleri sunabiliyorlar. Örneğin, birkaç gün boyunca spor ayakkabılarıyla ilgili aramalar yaptıysanız, büyük ihtimalle birkaç gün sonra sosyal medya akışınızda spor mağazalarının reklamlarını görmeye başlayacaksınız.

Kimileri için bu kişiselleştirme oldukça faydalı ve zaman kazandırıcı olabilirken, kimileri içinse rahatsız edici ve gizliliğe müdahale eden bir durum gibi görünebilir. Peki, internetin bu kadar 'özel' hale gelmesini sağlayan şey tam olarak ne?

Google ve diğer reklam sağlayıcıları, sizin hakkınızda veri toplamak için pek çok farklı yöntemi kullanıyor.

Google ve diğer reklam sağlayıcıları, sizin hakkınızda veri toplamak için pek çok farklı yöntemi kullanıyor.

İşte en yaygın olanları:

  • Gizlilik Politikalarını Kabul Etmek

Yeni bir uygulama indirirken ya da bir web sitesine kayıt olurken hemen hepimiz uzun gizlilik sözleşmelerini gözümüz kapalı kabul ediyoruz. Ancak bu sözleşmeler, genellikle kişisel verilerinizin nasıl kullanılacağı konusunda platformlara geniş yetkiler tanıyabiliyor. Örneğin, bazı politikalar reklamların size özel hale getirilmesi için verilerinizin toplanmasına izin veriyor.

  • Çerezleri (Cookies) Kabul Etmek

İnternette gezinirken neredeyse her web sitesi, sizden çerezleri kabul etmenizi ister. Çerezler, sitelerin sizi hatırlamasını ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlar. Ancak bunun yanında, gezindiğiniz sitelerin izlenmesine de yardımcı olabilir.

Özellikle 'üçüncü taraf çerezleri', bir web sitesinde yaptığınız bir aramanın, bambaşka bir platformda karşınıza reklam olarak çıkmasını sağlar. Örneğin Amazon’da bir telefon modelini arattığınızda, Facebook’ta o modele ait reklamlar görmenizin sebebi budur.

Peki bizi dinliyor olabilirler mi?

Peki bizi dinliyor olabilirler mi?

Pek çok kişi, telefonlarının ya da bilgisayarlarının kendilerini dinlediğini düşünüyor. Aslında bu konuda doğrudan bir kanıt bulunmamakla birlikte, bazı uygulamaların mikrofonunuza erişim izni vermiş olabilirsiniz.

Örneğin akıllı asistanlar ('Hey Google' ya da 'Alexa' gibi) belirli kelimeleri algılamak için sürekli olarak çevresini dinler. Bu cihazlar, konuşmalarınızı tamamen kaydetmese de yaptığınız sesli komutları analiz ederek gelecekteki reklamları buna göre şekillendirebilir.

Bazı uygulamalar, siz farkında olmadan konum bilgilerinizi kullanabilir.

Bazı uygulamalar, siz farkında olmadan konum bilgilerinizi kullanabilir.

Özellikle yemek sipariş uygulamaları ya da harita servisleri için konum paylaşmak normal görünse de bu veriler başka amaçlarla da kullanılabilir.

Örneğin konum paylaşımına izin verdiğiniz bir uygulama, hangi bölgelerde daha fazla vakit geçirdiğinizi analiz edebilir. Eğer sık sık bir alışveriş merkezine gidiyorsanız, o bölgede bulunan mağazalara ait reklamları görmeye başlamanız tesadüf değil.

Peki veri takibini nasıl sınırlayabilirsiniz?

Peki veri takibini nasıl sınırlayabilirsiniz?

Çoğu sosyal medya platformu, hangi verilerin kullanıldığını kontrol etmenize olanak tanır. Google, Facebook ve Instagram gibi sitelerde 'Reklam Tercihleri' bölümünden kişiselleştirilmiş reklamları kapatabilirsiniz.

Tarayıcınızın ayarlarından üçüncü taraf çerezleri engelleyebilir veya belirli sitelere çerez izni vermemeyi seçebilirsiniz. Telefonunuzun gizlilik ayarlarından hangi uygulamaların konumunuza erişebildiğini kontrol edin ve sadece gerçekten gerekli olanlara izin verin.

Ayrıca cihazınızın mikrofon erişim ayarlarını kontrol ederek gereksiz uygulamalara izin vermediğinizden emin olun.

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Google ve diğer büyük platformlar, doğrudan sizi dinlemiyor olsa da internetteki hareketlerinizi analiz ederek tahminlerde bulunabiliyor.

Arama geçmişiniz, çerezler, konum verileriniz ve diğer birçok faktör bir araya gelerek sizi en iyi tanıyan algoritmaların oluşturulmasını sağlıyor.

Eğer bu durum sizi rahatsız ediyorsa, gizlilik ayarlarınızı kontrol etmek ve çerez kullanımınızı sınırlandırmak, kişisel verilerinizi daha iyi korumanın en iyi yollarından biri. Unutmayın, internetin sunduğu kişiselleştirilmiş deneyim bazen hayatı kolaylaştırırken bazen de mahremiyetinizi tehdit edebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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