Google Ne Düşündüğümüzü Nasıl Bu Kadar İyi Bilebiliyor?
Google Ne Düşündüğümüzü Nasıl Bu Kadar İyi Bilebiliyor?
Google’da bir şeyler arattığınızda, henüz birkaç harf yazmışken tam da aramak istediğiniz şeyin önerilmesi garip gelmiyor mu? Peki ya bir ürünü sadece düşündüğünüzü sanırken birkaç saat sonra sosyal medyada o ürünün reklamını görmek? Pek çok kişi bunun, cihazların onları dinlemesiyle ilgili olduğunu düşünüyor ama işin aslı biraz daha farklı. Gelin işin aslı neymiş beraber bakalım...
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Google ve sosyal medya platformları, kişisel bir internet deneyimi sunmayı hedefliyor.
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Google ve diğer reklam sağlayıcıları, sizin hakkınızda veri toplamak için pek çok farklı yöntemi kullanıyor.
Peki bizi dinliyor olabilirler mi?
Bazı uygulamalar, siz farkında olmadan konum bilgilerinizi kullanabilir.
Peki veri takibini nasıl sınırlayabilirsiniz?
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Google ve diğer büyük platformlar, doğrudan sizi dinlemiyor olsa da internetteki hareketlerinizi analiz ederek tahminlerde bulunabiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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