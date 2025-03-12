Google Ne Düşündüğümüzü Nasıl Bu Kadar İyi Bilebiliyor?

Aramalarınızı, geçmiş gezintilerinizi ve ilgi alanlarınızı analiz ederek sizinle en alakalı içerikleri sunabiliyorlar. Örneğin, birkaç gün boyunca spor ayakkabılarıyla ilgili aramalar yaptıysanız, büyük ihtimalle birkaç gün sonra sosyal medya akışınızda spor mağazalarının reklamlarını görmeye başlayacaksınız.

Kimileri için bu kişiselleştirme oldukça faydalı ve zaman kazandırıcı olabilirken, kimileri içinse rahatsız edici ve gizliliğe müdahale eden bir durum gibi görünebilir. Peki, internetin bu kadar 'özel' hale gelmesini sağlayan şey tam olarak ne?