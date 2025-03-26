Ne Doktor Var Ne Eczane: Astronotlar Uzayda Hastalanınca Ne Oluyor?

Yer çekimsiz ortamda vücut sıvıları alışık olduğu şekilde davranmıyor ve bu da iç kulakta ciddi bir kafa karışıklığına neden oluyor. Sonuç: mide bulantısı, baş ağrısı, kusma.

Bu durum o kadar sık görülüyor ki her 4 astronottan 3’ü bu sorunla karşılaşıyor. Ancak NASA bu duruma da hazırlıklı. Astronotların yanında, içinde mendil ve fermuarlı kilitli poşet bulunan özel kusma torbaları bulunuyor. Torba doldu mu? Çöpe atılıyor ve yola devam.