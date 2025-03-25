Uçak Penceresinden Baktığımızda Neden Yıldızları Göremiyoruz?
Uçak Penceresinden Baktığımızda Neden Yıldızları Göremiyoruz?
Uçakta gece yolculuğu yaparken camdan dışarı bakıp yıldızları görmeye çalıştınız mı? Büyük ihtimalle karanlık bir boşluktan başka bir şey göremediniz. Halbuki 10 bin metreden bakıyorsunuz, yani şehir ışıkları da bulutlar da aşağıda kaldı. Yıldızlar oradayken biz neden onları göremiyoruz? İşin içinde birkaç şaşırtıcı neden var ve asıl suçlu düşündüğünüzden çok daha yakında.
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Yıldızlar bizden milyonlarca kilometre uzakta olduğu için aslında yerde ya da havada olmak onları görme ihtimalimizi çok fazla değiştirmiyor.
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Gökyüzünde sadece şehir ışıkları değil, ayın kendisi bile yıldızları gölgeleyebiliyor.
Astrofizikçi Ethan Siegel bunu şöyle açıklıyor: Geceleri evinizde ışıklar açıkken pencereye bakarsanız dışarısı yerine kendi yansımanızı görürsünüz.
Yani uçağın camından dışarı baktığınızda yıldızları görememenizin sebebi ne bulutlar ne de yükseklik.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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