Uçak Penceresinden Baktığımızda Neden Yıldızları Göremiyoruz?

Yani mantıken, 35 bin fit yüksekteyken de en az yerde olduğumuz kadar yıldız görebilmemiz gerekir. Ancak gerçek hayatta bu pek de mümkün olmuyor. Çünkü yıldızları görmemizi engelleyen şey yükseklik değil, ışık kirliliği ve gözümüzün neyi algılayabildiğiyle ilgili.

Uçaklar genellikle büyük şehirlerden kalkıyor ve ilk etapta metropol alanların üstünden geçiyor. Bu da demek oluyor ki aşağıda binlerce sokak lambası, reklam panosu ve bina ışığı gökyüzüne doğru parlıyor. İşte bu ışıklar, yıldızların zayıf ışığını bastırıyor ve onları görmemizi engelliyor. Şehirden uzaklaştığınızda durum biraz düzeliyor ama sorun tamamen ortadan kalkmıyor.