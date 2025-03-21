Uzayda Hava Olmamasına Rağmen Astronotlar Nasıl Nefes Alabiliyor?
Uzayda Hava Olmamasına Rağmen Astronotlar Nasıl Nefes Alabiliyor?
Dünya’da nefes almak basit bir refleks olabilir ama uzaya çıktığınızda işler bambaşka bir boyuta geçiyor. Astronotların her nefesi, karmaşık teknolojilerin ve sıkı güvenlik önlemlerinin bir ürünü. Uzay boşluğunda oksijen yok, atmosfer yok, basınç yok ama yaşamak için nefes almak zorundasınız. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Gelin, uzayda nefes almanın aslında ne kadar tehlikeli ve bir o kadar da zekice çözümlerle sağlandığını birlikte keşfedelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1997 yılında Rus uzay istasyonu Mir’de çıkan bir yangın, astronotlara oksijen sağlamanın ne kadar tehlikeli olabileceğini dünyaya gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugünkü Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), Mir’in aksine çok daha güvenli ve gelişmiş bir oksijen üretim sistemi kullanıyor.
İstasyonun içinde nefes almak bir şekilde halledilmiş olabilir ama astronotların uzay yürüyüşüne çıktıklarında karşılaştıkları zorluk bambaşka.
Bunun nedeni, uzay elbiselerinde basıncın Dünya’dakinden çok daha düşük olması.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın