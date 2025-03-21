Uzayda Hava Olmamasına Rağmen Astronotlar Nasıl Nefes Alabiliyor?

Yangının sebebi, içindeki katı lityum perkloratları yakan bir oksijen jeneratörüydü. Üretim aşamasında içine sıkışmış lateks eldiven parçası, cihaz çalıştığında alev aldı ve 14 dakika süren bir yangına yol açtı. Neyse ki kimse yaralanmadı ama bu olay, uzayda oksijen üretiminin ne kadar riskli olabileceğini açıkça ortaya koydu.

O dönem kullanılan sistemler, oksijeni kimyasal tepkimelerle elde ediyordu. Mir’deki 'oksijen mumları' adı verilen bu düzenekler, yandıkça içeriye bir kişinin bir günlük ihtiyacını karşılayacak kadar oksijen salıyordu. Ancak sistemin bu kadar kırılgan ve yangına açık olması, mühendisleri farklı çözümler aramaya itti.