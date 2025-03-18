17 Yaşında Kendi Nükleer Reaktörünü Yapmaya Çalışan Adam: David Hahn

Küçük yaşlarda, kimyaya olan ilgisi büyükbabası John Sims tarafından fark edildi ve ona 'The Golden Book of Chemistry Experiments' adlı bir kitap hediye edildi. Kitap, onun için adeta bir laboratuvar rehberi oldu. Evde kimyasal deneyler yapmaya başladı, kloroform bile üretti ve yanlışlıkla bayıldı!

Ancak Hahn’ın ilgisi, sıradan deneylerle sınırlı değildi. Onun aklında kendi nükleer reaktörünü yapmak gibi daha çılgın bir fikir vardı...