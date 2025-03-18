17 Yaşında Kendi Nükleer Reaktörünü Yapmaya Çalışan Adam: David Hahn
17 Yaşında Kendi Nükleer Reaktörünü Yapmaya Çalışan Adam: David Hahn
Bilim tutkusu bazen beklenmedik ve tehlikeli sonuçlara yol açabilir. David Hahn, çocuk yaşlarından itibaren kimyaya ve radyoaktiviteye karşı büyük bir ilgi duyuyordu. Bu merakı, onu evinin arka bahçesinde gizli bir nükleer deney yapmaya sürükledi. Amacı, üretken reaktör oluşturarak kendi kendine üreyen bir nükleer enerji kaynağı yaratmaktı. Ancak bu çılgın deney, beklenenden çok daha büyük bir tehlikeye yol açtı ve sonunda FBI’ı bile devreye soktu! Gelin hikayesine detaylıca bi' göz atalım...
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David Hahn 30 Ekim 1976’da Michigan, Royal Oak’ta doğdu.
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David Hahn, nükleer füzyon ve radyoaktiviteyi keşfettikten sonra evinin arka bahçesindeki küçük bir kulübeyi laboratuvara çevirdi.
Hahn, ev yapımı nükleer reaktörüyle deney yaparken radyasyon seviyelerinin normalin 1.000 katına çıktığını fark etti.
Hahn’ın gizli laboratuvarı dağıtıldıktan sonra genç bilim insanının hayatı, giderek daha karanlık bir yola girdi.
2007’de FBI, Hahn’ı yeniden takip altına aldı çünkü ikinci bir nötron kaynağı geliştirdiğine dair iddialar ortaya atılmıştı.
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David Hahn, bilim ve keşif aşkıyla büyüyen bir gençti.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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