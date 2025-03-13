Erkekler Grip Olunca Neden Dünyanın Sonu Gelmiş Gibi Davranıyor?

Oxford Sözlüğü bile bu terimi 'bir erkeğin soğuk algınlığı gibi hafif bir hastalığı, olduğundan daha ciddiymiş gibi abartması' şeklinde tanımlıyor. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, bunun yalnızca psikolojik bir durum olmayabileceğini gösteriyor.

Bazı bilim insanlarına göre erkeklerin grip hastalığını daha ağır yaşaması tamamen biyolojik bir durum olabilir. Tıpkı kalp hastalıkları gibi grip de erkekleri ve kadınları farklı şekilde etkileyebiliyor.