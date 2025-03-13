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Aman Dikkat: Banyonuzdaki O Pembe ve Yapışkan Şey Sadece Kir Değil!

Aman Dikkat: Banyonuzdaki O Pembe ve Yapışkan Şey Sadece Kir Değil!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.03.2025 - 12:38

Banyoda özellikle duş kenarlarında, lavaboda ya da sabunluğunuzda biriken o pembe renkli, yapışkan madde dikkatinizi çekti mi? İlk bakışta basit bir küf veya sabun kalıntısı gibi görünebilir ama aslında tamamen farklı bir şeyle karşı karşıyasınız. Bu, Serratia marcescens adı verilen bir bakteri ve banyonuza yerleşmiş olabilir! Nemli ortamları seven bakteri, düşündüğünüzden daha hızlı yayılabilir ve bazı durumlarda enfeksiyon riskini artırabilir.

Banyodaki pembe slime’ın arkasında 200 yıllık bir hikaye var!

Banyodaki pembe slime’ın arkasında 200 yıllık bir hikaye var!

1819 yılında İtalya'nın Padua kentinde, polentanın bir anda kan kırmızısına dönüştüğüne tanık olundu. Halk arasında büyük korku yaratan bu olayın dini ya da mistik bir açıklaması olduğu sanılıyordu. Ancak Venedikli eczacı Bartolomeo Bizio, bunun doğaüstü bir olay değil Serratia marcescens adlı bir bakterinin işi olduğunu keşfetti.

Bugün, bu bakteri hala varlığını sürdürüyor ve banyolardaki nemli köşelerde gizlice yayılmaya devam ediyor. Eğer siz de banyoda pembe slime fark ettiyseniz, bu tarihi bakterinin evinize misafir olduğunu söyleyebiliriz!

Serratia marcescens, Enterobacteriaceae ailesine ait gram-negatif bir bakteridir.

Serratia marcescens, Enterobacteriaceae ailesine ait gram-negatif bir bakteridir.

Özellikle nemli yüzeyleri sever ve bu yüzden banyo, mutfak, sabunluklar, duş perdeleri ve lavabo kenarları gibi yerlerde sıkça görülür.

Hatta sabun ve şampuan kalıntılarını bir besin kaynağı olarak kullanabilir. Evet, yanlış duymadınız! Sabunluktaki o pembe tabaka aslında sabun artıklarından beslenen bir bakterinin eseri. Hatta bazı hastanelerde sabunlukların içindeki sıvı sabunların bile bu bakteriyle kirlendiği vakalar yaşanmıştır.

Popüler bilim videoları çeken Dr. Karan Raj’ın da açıkladığı gibi sağlıklı bireyler için genellikle ciddi bir tehdit oluşturmaz.

Popüler bilim videoları çeken Dr. Karan Raj’ın da açıkladığı gibi sağlıklı bireyler için genellikle ciddi bir tehdit oluşturmaz.

Ancak bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi solunum yolu ve idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabilir. Bakterinin tehlikesi, biyofilm oluşturma yeteneğinden gelir. 

Biyofilm, bakterilerin yüzeylere yapışmasını kolaylaştıran ve onları bağışıklık sistemine karşı daha dayanıklı hale getiren bir tabakadır. Bu biyofilmler, hastanelerde kateterler ve tıbbi cihazlar üzerinde de oluşabilir ve enfeksiyonları daha zor tedavi edilebilir hale getirebilir.

Eğer banyonuzda bu pembe tabakayı gördüyseniz, eldivenlerinizi takıp işe koyulma vakti!

Eğer banyonuzda bu pembe tabakayı gördüyseniz, eldivenlerinizi takıp işe koyulma vakti!

İşte Serratia marcescens’ten kurtulmanın en etkili yöntemi:

  • Beyaz sirke ve suyu eşit oranlarda karıştırın.

  • Karışımı bir sprey şişesine koyun ve bakterinin yayıldığı bölgelere sıkın.

  • Yaklaşık 10 dakika bekleyin.

  • Ardından iyice fırçalayarak temizleyin ve bol suyla durulayın.

Bu yöntem zaten oluşmuş bakteriyi temizlemek için oldukça etkili. Ancak asıl önemli olan, bakterinin tekrar oluşmasını önlemek.

Pembe slime yalnızca bir başlangıç olabilir! Banyo ve mutfakta yüksek nem seviyeleri, farklı renklerde küf ve bakterilerin oluşmasına da neden olabilir.

Pembe slime yalnızca bir başlangıç olabilir! Banyo ve mutfakta yüksek nem seviyeleri, farklı renklerde küf ve bakterilerin oluşmasına da neden olabilir.

Yeşil ve mavi küfler genellikle Penicillium veya Aspergillus türlerinden gelir ve bazıları alerjik reaksiyonlara veya solunum problemlerine neden olabilir. Siyah küf, özellikle Stachybotrys türü, uzun süreli maruz kalındığında ciddi sağlık riskleri taşıyabilir.

Sarı renkli bakteriler genellikle Lysobacter türlerine aittir ve bakteriyel enfeksiyon riskini artırabilir. Bu yüzden banyodaki havalandırmayı artırmak ve düzenli temizlik yapmak sadece pembe bakteriden değil, diğer potansiyel tehlikelerden de korunmanıza yardımcı olacaktır.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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