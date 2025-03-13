Aman Dikkat: Banyonuzdaki O Pembe ve Yapışkan Şey Sadece Kir Değil!

1819 yılında İtalya'nın Padua kentinde, polentanın bir anda kan kırmızısına dönüştüğüne tanık olundu. Halk arasında büyük korku yaratan bu olayın dini ya da mistik bir açıklaması olduğu sanılıyordu. Ancak Venedikli eczacı Bartolomeo Bizio, bunun doğaüstü bir olay değil Serratia marcescens adlı bir bakterinin işi olduğunu keşfetti.

Bugün, bu bakteri hala varlığını sürdürüyor ve banyolardaki nemli köşelerde gizlice yayılmaya devam ediyor. Eğer siz de banyoda pembe slime fark ettiyseniz, bu tarihi bakterinin evinize misafir olduğunu söyleyebiliriz!