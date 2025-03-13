Aman Dikkat: Banyonuzdaki O Pembe ve Yapışkan Şey Sadece Kir Değil!
Aman Dikkat: Banyonuzdaki O Pembe ve Yapışkan Şey Sadece Kir Değil!
Banyoda özellikle duş kenarlarında, lavaboda ya da sabunluğunuzda biriken o pembe renkli, yapışkan madde dikkatinizi çekti mi? İlk bakışta basit bir küf veya sabun kalıntısı gibi görünebilir ama aslında tamamen farklı bir şeyle karşı karşıyasınız. Bu, Serratia marcescens adı verilen bir bakteri ve banyonuza yerleşmiş olabilir! Nemli ortamları seven bakteri, düşündüğünüzden daha hızlı yayılabilir ve bazı durumlarda enfeksiyon riskini artırabilir.
Banyodaki pembe slime’ın arkasında 200 yıllık bir hikaye var!
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Serratia marcescens, Enterobacteriaceae ailesine ait gram-negatif bir bakteridir.
Popüler bilim videoları çeken Dr. Karan Raj’ın da açıkladığı gibi sağlıklı bireyler için genellikle ciddi bir tehdit oluşturmaz.
Eğer banyonuzda bu pembe tabakayı gördüyseniz, eldivenlerinizi takıp işe koyulma vakti!
Pembe slime yalnızca bir başlangıç olabilir! Banyo ve mutfakta yüksek nem seviyeleri, farklı renklerde küf ve bakterilerin oluşmasına da neden olabilir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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