onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Şiddet İçerikli Oyunlar Gerçekten Bizi Daha mı Agresif Yapıyor?

Şiddet İçerikli Oyunlar Gerçekten Bizi Daha mı Agresif Yapıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.03.2025 - 11:16 Son Güncelleme: 13.03.2025 - 11:40

Bir oyunun başına oturup saatlerce savaş sahnelerinde düşmanlarla mücadele etmek, çoğu insan için sadece bir eğlence şekli. Ancak zaman zaman bu oyunların 'insanları şiddete yönlendirdiği' iddiasıyla tartışmalar gündeme geliyor. Özellikle bazı toplu saldırılar sonrası saldırganların şiddet içerikli oyunlarla ilgisi olması, bu iddiaları daha da güçlendiriyor. Peki, gerçekten de video oyunları oyuncuların saldırganlaşmasına yol açıyor mu? Yoksa elimizdeki veriler yanlış yorumlanıyor olabilir mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şiddet içerikli oyunlarla ilgili yapılan araştırmalar, aslında bu konuda net bir sonuca varabilmiş değil.

Şiddet içerikli oyunlarla ilgili yapılan araştırmalar, aslında bu konuda net bir sonuca varabilmiş değil.

Bazı deneylerde, oyun oynadıktan sonra katılımcıların agresyon seviyelerinde artış görüldüğü bildirildi. Özellikle laboratuvar ortamında yapılan bazı çalışmalarda, şiddet içeren oyunlar oynayan kişilerin agresif davranışlar sergileyebileceği gözlemlendi.

Örneğin 98 farklı çalışmanın verilerini içeren bir meta-analiz, şiddet içerikli oyunlar oynayan kişilerin kısa vadede daha agresif tepkiler verebileceğini gösterdi. Ayrıca bir İtalyan araştırması; Grand Theft Auto V oynayan katılımcıların, oynadıktan sonra hile yapma eğilimlerinin arttığını ve diğer oyunculara karşı agresif tepkiler verdiğini belirtti.

Ancak burada önemli bir nokta var: Deneylerde ölçülen "agresyon", gerçek hayatta şiddet içeren eylemlere dönüşen bir öfke değil.

Ancak burada önemli bir nokta var: Deneylerde ölçülen "agresyon", gerçek hayatta şiddet içeren eylemlere dönüşen bir öfke değil.

Çoğunlukla yüksek sesle bağırma, anlık sinirlenme ya da oyun sırasında rakibe sert tepki verme gibi durumlarla sınırlı. Bazı araştırmalar ise konuyu farklı bir açıdan ele alıyor: Belki de şiddet eğilimi olan kişiler zaten doğal olarak şiddet içerikli oyunları tercih ediyor olabilir mi?

Bir araştırmada, genç suçlular rehabilitasyon merkezinde kalan kişilerin oyun alışkanlıkları incelendi.

Bir araştırmada, genç suçlular rehabilitasyon merkezinde kalan kişilerin oyun alışkanlıkları incelendi.

Düzenli olarak şiddet içerikli oyunlar oynayan gençlerin saldırgan davranışlar sergileme ihtimalinin daha yüksek olduğu görüldü. Ancak araştırmacılar, bu durumun bir sebep-sonuç ilişkisi olmadığını vurguladı. Yani bu kişilerin agresif olduğu için mi bu oyunları oynadığı, yoksa oyunların mı onları agresif yaptığı kesin olarak bilinmiyor.

Bir başka araştırma ise Texas’ta 3 yıl süren bir çalışmada, şiddet içerikli oyun oynayan gençler ile şiddet eylemlerine karışanlar arasında bir bağlantı bulunamadığını ortaya koydu. Asıl belirleyici faktörlerin ailesel şiddete maruz kalma, psikolojik faktörler ve kişisel karakter özellikleri olduğu tespit edildi.

Son 40 yıl içinde video oyunları hem içerik hem de popülerlik açısından büyük bir evrim geçirdi.

Son 40 yıl içinde video oyunları hem içerik hem de popülerlik açısından büyük bir evrim geçirdi.

Eskiden sadece basit oyunlar oynanırken, bugün milyonlarca insanın oynadığı yüksek bütçeli, aksiyon dolu oyunlar var. Buna rağmen gençler arasındaki suç oranlarında artış yerine ciddi bir düşüş yaşandı.

Örneğin ABD’de video oyunlarının popülerleşmeye başladığı dönemden itibaren genç suç oranları %88 oranında azaldı. Eğer şiddet içerikli oyunlar gerçekten insanları şiddete yönlendiriyor olsaydı, tam tersi bir tablo görmemiz gerekirdi, değil mi?

Video oyunlarının şiddete doğrudan sebep olduğuna dair kesin bir kanıt yok.

Video oyunlarının şiddete doğrudan sebep olduğuna dair kesin bir kanıt yok.

Evet, bazı araştırmalar kısa vadede agresyon seviyesini artırabileceğini söylüyor, ancak bu durum gerçek hayattaki şiddet eylemlerine dönüşmüyor. Üstelik, video oyunlarının popülerleştiği yıllarda gençler arasında şiddet oranları azalmış durumda. Bu da oyunların toplum üzerindeki etkisinin sanıldığı kadar büyük olmayabileceğini gösteriyor.

Peki, şiddet neden artıyor? Araştırmalar, şiddet eğiliminin en büyük sebeplerinin aile içi şiddet, travmatik deneyimler ve kişisel psikolojik faktörler olduğunu ortaya koyuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yani suçluyu video oyunlarında aramak yerine, gerçekten şiddeti körükleyen asıl faktörlere odaklanmak daha mantıklı bir seçenek gibi görünüyor...

Yani suçluyu video oyunlarında aramak yerine, gerçekten şiddeti körükleyen asıl faktörlere odaklanmak daha mantıklı bir seçenek gibi görünüyor...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

1990'lardan kalma bir efsanedir.

EngineerMind

Yapıyor maalesef, ben de karşı çıkıyordum bu fikre ama oyunları bıraktıktan sonra kafa olarak daha rahat ve işte daha verimliyim açıkçası. Tavsiye ederim.

ahmet dogru

Sayın Onedio editörü paylaştığınız içerikler çok anlamsız ve saçma biraz daha kendinizi geliştirip yararlı içerikler üretmenizi tavsiye ederim..