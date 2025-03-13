Şiddet İçerikli Oyunlar Gerçekten Bizi Daha mı Agresif Yapıyor?

Düzenli olarak şiddet içerikli oyunlar oynayan gençlerin saldırgan davranışlar sergileme ihtimalinin daha yüksek olduğu görüldü. Ancak araştırmacılar, bu durumun bir sebep-sonuç ilişkisi olmadığını vurguladı. Yani bu kişilerin agresif olduğu için mi bu oyunları oynadığı, yoksa oyunların mı onları agresif yaptığı kesin olarak bilinmiyor.

Bir başka araştırma ise Texas’ta 3 yıl süren bir çalışmada, şiddet içerikli oyun oynayan gençler ile şiddet eylemlerine karışanlar arasında bir bağlantı bulunamadığını ortaya koydu. Asıl belirleyici faktörlerin ailesel şiddete maruz kalma, psikolojik faktörler ve kişisel karakter özellikleri olduğu tespit edildi.