Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Amerikan Yasaları
Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Amerikan Yasaları
Hukuk sistemlerinin bazen mantık dışı olabildiğini hepimiz biliyoruz ancak Amerika’da bazı yasalar gerçekten de “bu nasıl bir kural?” dedirtiyor. Kimi zaman geçmişte alınan tuhaf kararlar yürürlükte kalmış, kimi zaman ise tamamen saçma sebeplerle yasalar çıkarılmış. Şimdi, bir eyalette balık tutmanın yalnızca oltayla yapılması gerektiğini, başka bir eyaletteyse körü körüne araba kullanmanın yasaklandığını öğrenseniz, şaşırmaz mıydınız? İşte kulağa şaka gibi gelen ama tamamen gerçek olan birbirinden garip Amerikan yasaları!
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1. Pi Sayısının Değeri Değiştirildi! (Indiana)
2. Hawaii’de Billboard Yasak! Çünkü Manzara Bozulmasın
3. Kızarmış Tavuk Elle Yenir, Çatal Kullanmak Yasaktır!
4. Nevada’da Kaldırımda Uyumak mı? Sakın Ha!
5. Indiana’da Balıkları Sadece Oltayla Tutabilirsiniz!
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6. Kaliforniya’da Yarışan Kurbağaları Yemek Yasak!
7. Georgia’da Maske Takmak mı? Sakın Düşünmeyin!
8. Alabama’da Gözlerinizi Kapatıp Araba Kullanmak Yasak!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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kurbağa yasağını özellikle vedat milöre söyleyin adam belçikada güvercin yedi
8. Alabama’da Gözlerinizi Kapatıp Araba Kullanmak Yasak! BU YASAK EVRENSEL BENCE 😅
belçikada güvercin yemeyi yasaklayın vedat milör yiyor