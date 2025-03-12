Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Amerikan Yasaları

Hukuk sistemlerinin bazen mantık dışı olabildiğini hepimiz biliyoruz ancak Amerika’da bazı yasalar gerçekten de “bu nasıl bir kural?” dedirtiyor. Kimi zaman geçmişte alınan tuhaf kararlar yürürlükte kalmış, kimi zaman ise tamamen saçma sebeplerle yasalar çıkarılmış. Şimdi, bir eyalette balık tutmanın yalnızca oltayla yapılması gerektiğini, başka bir eyaletteyse körü körüne araba kullanmanın yasaklandığını öğrenseniz, şaşırmaz mıydınız? İşte kulağa şaka gibi gelen ama tamamen gerçek olan birbirinden garip Amerikan yasaları!