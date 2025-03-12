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Yaşam
Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Amerikan Yasaları

Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Amerikan Yasaları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.03.2025 - 21:18 Son Güncelleme: 12.03.2025 - 21:28

Hukuk sistemlerinin bazen mantık dışı olabildiğini hepimiz biliyoruz ancak Amerika’da bazı yasalar gerçekten de “bu nasıl bir kural?” dedirtiyor. Kimi zaman geçmişte alınan tuhaf kararlar yürürlükte kalmış, kimi zaman ise tamamen saçma sebeplerle yasalar çıkarılmış. Şimdi, bir eyalette balık tutmanın yalnızca oltayla yapılması gerektiğini, başka bir eyaletteyse körü körüne araba kullanmanın yasaklandığını öğrenseniz, şaşırmaz mıydınız? İşte kulağa şaka gibi gelen ama tamamen gerçek olan birbirinden garip Amerikan yasaları!

Geçen haftaki içeriğimize buradan ulaşabilirsin 👇🏻

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1. Pi Sayısının Değeri Değiştirildi! (Indiana)

1. Pi Sayısının Değeri Değiştirildi! (Indiana)

Matematik sevenler buraya! Hepimiz Pi sayısının 3.1416 olduğunu biliriz, değil mi? Ancak 1897’de Indiana eyaleti bu evrensel gerçeği değiştirmeye kalkıştı. Yeni yasa tasarısına göre Pi’nin değeri 3.2 olarak kabul edilecekti! Neyse ki bir matematikçi olaya müdahale etti ve yasa geçmeden rafa kaldırıldı. Ama düşünsenize, matematik derslerinde artık 3.1416 yerine 3.2 yazmak zorunda kaldığınızı…

2. Hawaii’de Billboard Yasak! Çünkü Manzara Bozulmasın

2. Hawaii’de Billboard Yasak! Çünkü Manzara Bozulmasın

Hawaii’ye gidenlerin hayran kaldığı en büyük şeylerden biri ne? Elbette büyüleyici doğal güzellikleri! İşte bu yüzden Hawaii’de billboard kullanımı tamamen yasak. Yetkililer, manzarayı bozan tabelaların doğaya zarar verdiğini düşünerek bu yasağı koydu. Kulağa tuhaf gelse de doğaya verilen önem açısından oldukça etkileyici bir karar!

3. Kızarmış Tavuk Elle Yenir, Çatal Kullanmak Yasaktır!

3. Kızarmış Tavuk Elle Yenir, Çatal Kullanmak Yasaktır!

Georgia’nın Gainesville şehri, kendini “Dünyanın Tavuk Başkenti” ilan etti ve 1961 yılında kızarmış tavuğun çatal-bıçakla yenmesini yasakladı. Yemeğin tadını kaçırmamak adına sadece elle yenmesi gerektiğine karar verildi. İlk başta bir tanıtım kampanyası olarak başlatılan yasa, hala geçerli!

4. Nevada’da Kaldırımda Uyumak mı? Sakın Ha!

4. Nevada’da Kaldırımda Uyumak mı? Sakın Ha!

Yemekten sonra bir tatlı uyku çekmek hepimizin hayali olabilir ama Nevada’da bunu bir kaldırımda yaparsanız kendinizi hapiste bulabilirsiniz. Reno şehrinde, kamusal kaldırımlarda oturmak veya uzanmak yasak. Hatta yere bir battaniye serip dinlenmek bile suç! Yani buraya giderseniz, oturacak bir yer bulmadan sakın uzun yürüyüşlere çıkmayın.

5. Indiana’da Balıkları Sadece Oltayla Tutabilirsiniz!

5. Indiana’da Balıkları Sadece Oltayla Tutabilirsiniz!

Eğer Indiana’da yaşıyorsanız, balıkçılık konusunda oldukça dikkatli olmalısınız. Çünkü balıkları sadece oltayla tutmanıza izin var! Elle yakalamak mı? Hayır. Ağ kullanmak mı? Yasak. Patlayıcılarla avlanmak mı? Kesinlikle suç! Eğer sakin bir hobi olarak balıkçılık yapıyorsanız, lütfen oltanızı unutmayın!

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6. Kaliforniya’da Yarışan Kurbağaları Yemek Yasak!

6. Kaliforniya’da Yarışan Kurbağaları Yemek Yasak!

Amerika’da kurbağa zıplatma yarışları oldukça popüler bir etkinlik. Ancak dikkat! Eğer bu yarışmalara katılan bir kurbağayı yemeye kalkarsanız suç işlemiş oluyorsunuz! Yarışan kurbağaların birer sporcu olarak değerlendirildiği Kaliforniya yasalarına göre, bu kurbağaların yenmesi kesinlikle yasak. Yarışa katılmayan kurbağalar serbest mi? Onu da yetkililere sormak lazım…

7. Georgia’da Maske Takmak mı? Sakın Düşünmeyin!

7. Georgia’da Maske Takmak mı? Sakın Düşünmeyin!

Pandemiler haricinde, Georgia’da yüzünüzü örtecek herhangi bir maske veya aksesuar takmak yasak. Kimliğinizi gizleyebilecek herhangi bir giysi giymeniz suç teşkil edebilir! Neyse ki bu yasa, COVID-19 gibi küresel sağlık krizlerinde esnetildi ama normal şartlarda, bir kostüm partisine bile giderken dikkatli olmanız gerekebilir.

8. Alabama’da Gözlerinizi Kapatıp Araba Kullanmak Yasak!

8. Alabama’da Gözlerinizi Kapatıp Araba Kullanmak Yasak!

“Kim körü körüne araba kullanır ki?” diye düşünebilirsiniz ama Alabama’da bu durum o kadar ciddiye alınmış ki araç kullanırken gözleri kapatmak yasalarla engellenmiş. Yani gözünüzü kapatıp şaka yapmak veya ekstrem bir deneyim yaşamak gibi bir planınız varsa, buraya gittiğinizde vazgeçseniz iyi olur!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Osman Elmallı

kurbağa yasağını özellikle vedat milöre söyleyin adam belçikada güvercin yedi

withlove

8. Alabama’da Gözlerinizi Kapatıp Araba Kullanmak Yasak! BU YASAK EVRENSEL BENCE 😅

Osman Elmallı

belçikada güvercin yemeyi yasaklayın vedat milör yiyor