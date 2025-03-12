İlişki Uzmanına Göre Partnerinizin Sizi Aldattığını Gösteren 5 Önemli İşaret!

Uzmanlara göre bazı insanlar tek gecelik bir hata yapmaz, aksine sürekli yeni deneyimler peşinde koşan bir döngü içinde olabilirler. Evlilik ve aile terapisti Elizabeth Winkler, bazı kişilerin kontrol edemedikleri bir dürtüyle yeni maceralar aradığını belirtiyor. Bu durum, ciddi bir bağımlılık olarak kabul edilen seks veya aşk bağımlılığı ile ilişkili olabilir.

Bu tür bir sadakatsizlik, aslında mevcut ilişkideki tatminsizlikten ziyade kişinin içindeki duygusal boşluğu doldurma çabasıdır. Ancak Winkler, rahatlamanın kısa sürdüğünü ve kişinin genellikle suçluluk hissederek aynı kısır döngüye geri döndüğünü belirtiyor.