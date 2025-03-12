İlişki Uzmanına Göre Partnerinizin Sizi Aldattığını Gösteren 5 Önemli İşaret!
İlişki Uzmanına Göre Partnerinizin Sizi Aldattığını Gösteren 5 Önemli İşaret!
Partnerinizin bir şeyler sakladığını mı düşünüyorsunuz? Telefonunuza şifre koyması, sürekli meşgul olması ya da size karşı eskisi kadar ilgili olmaması sizi şüphelendiriyor olabilir. Ancak aldatma her zaman basit bir 'başka biriyle ilgilenme' meselesi değildir. Bazen sadakatsizlik, geçmiş travmaların, duygusal boşlukların ya da derin güvensizliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Peki evlilik ve aile terapisti Elizabeth Winkler bu konu hakkında neler demiş? Gelin bakalım...
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Eğer partnerinizin sadakatsizliğe yatkın olabileceğini düşünüyorsanız, onu gerçekten tanıyor musunuz?
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Herkesin zaman zaman takdir edilmeye ve değer gördüğünü hissetmeye ihtiyacı vardır.
Aldatmanın en derin nedenlerinden biri de geçmişten gelen duygusal yaralar.
Bazı insanlar, hayatlarında her şey iyi giderken bile kendilerini sabote etmeye meyillidir. Peki, bunun aldatmayla ne ilgisi var?
Belki de en yaygın işaretlerden biri, partnerinizin sizden duygusal olarak uzaklaşması.
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Aldatma, her zaman basit bir sadakat meselesi değildir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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