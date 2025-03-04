Aşk Hayatlarındaki Son Durumu Görsellerle Anlatarak Güldüren Kullanıcılar

Aşk hayatı bazen tam bir romantik film, bazen de tek kişilik bir dram… Kimimiz mutlu mesut ilerliyoruz, kimimiz de “Ne ara bu hale geldik?” diye düşünüyoruz. İşte tam da bu durumu yaşayanlar kullanıcılar Twitter'da (X) aşk hayatlarını görsellerle anlattılar. Gelen cevapları görenler hem kahkaha attı, hem de içi burkuldu.

İşte detaylar...