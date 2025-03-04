Aşk Hayatlarındaki Son Durumu Görsellerle Anlatarak Güldüren Kullanıcılar
Aşk Hayatlarındaki Son Durumu Görsellerle Anlatarak Güldüren Kullanıcılar
Aşk hayatı bazen tam bir romantik film, bazen de tek kişilik bir dram… Kimimiz mutlu mesut ilerliyoruz, kimimiz de “Ne ara bu hale geldik?” diye düşünüyoruz. İşte tam da bu durumu yaşayanlar kullanıcılar Twitter'da (X) aşk hayatlarını görsellerle anlattılar. Gelen cevapları görenler hem kahkaha attı, hem de içi burkuldu.
İşte detaylar...
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Bir kullanıcı, "Aşk hayatınız ne durumda?" diye sorarak yepyeni bir akımın fitilini ateşledi.
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Kullanıcılar da görsellerle anlattı. Hazırsanız, başlayalım:
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Sizin aşk hayatınız nasıl?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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