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Annelik Ameliyatı Sonrası Adeta Gençlik Yıllarına Dönen Kadının İnanılmaz Değişimi

Annelik Ameliyatı Sonrası Adeta Gençlik Yıllarına Dönen Kadının İnanılmaz Değişimi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.03.2025 - 21:17

Annelik, kadınların yaşamındaki en özel ve dönüm noktalarından biridir. Ancak, doğum sonrası vücutta meydana gelen değişiklikler, bazen istenmeyen fiziksel sonuçlar doğurabilir. Peki, annelik ameliyatları bu değişimleri tersine çevirebilir mi?

Billie isimli bir kadın, ikinci doğumundan sonra durduramadığı bir şekilde kilo almaya başladı. Sonrasında canına tak eden kadın, kilo vermek için kolları sıvadı. Spor salonuna gitti, yemesine dikkat etti. İstediği kiloya ulaştıktan sonra ise sarkıklarını da düzeltmeyi kafaya koydu.

Annelik ameliyatına giren Billie adeta zamanda yolculuk yaptı. Gençlik yıllarına dönen kadın, verdiği demeçte süreci detaylarıyla anlatmayı da ihmal etmedi.

Önemli not: İçeriğin devamında okuyacaklarınız herhangi bir estetik operasyona teşvik etme amacıyla yazılmamıştır. Söz konusu kişinin açıklamaları değiştirilmeden yerelleştirilerek aktarılmıştır.

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Annelik estetiğini belki duymuşsunuzdur.

Annelik estetiğini belki duymuşsunuzdur.

Annelik estetiği, doğum sonrası sarkmış ve gevşemiş meme dokusunun toparlanması, karnın alt kısmında oluşan çatlaklar ve deri gevşemelerinin düzeltilmesi amacıyla yapılan bir cerrahi işlemdir. Bu operasyonlara bazen genital bölgeye yönelik estetik müdahaleler de eklenebilir.

Geçtiğimiz günlerde Billie isimli bir kadın da, dış görünüşünden rahatsız olduğunu söyleyerek annelik ameliyat sürecini paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Billie isimli bir kadın da, dış görünüşünden rahatsız olduğunu söyleyerek annelik ameliyat sürecini paylaştı.

52 yaşındaki kadın, çok fazla kilo verdiği için vücudunda sarkma olduğunu ve bu ameliyat sonrası adeta gençleştiğini dile getirdi.

"Neredeyse 50'me gelmiştim ve hamile gibi görünüyordum! Bu durumdan memnun değildim. Değişmek istiyordum. Hayatımın yarısı geçmişti ve şimdi ya da asla dedim."

"Neredeyse 50'me gelmiştim ve hamile gibi görünüyordum! Bu durumdan memnun değildim. Değişmek istiyordum. Hayatımın yarısı geçmişti ve şimdi ya da asla dedim."

Bu süreçte kendi benliğini sevmeye çalıştığını dile getiren kadın, fiziksel ve mental sağlığına da çok önem verdiğini söylüyor.

'Sağlıklı olmalıyım ve sağlıklı olmanın bana sunduğu her şeyi istiyorum - bunlardan biri de artık hamile gibi görünmemek,' diyor.

Billie, kalori açığıyla beslenmeye, günde 10.000 adım yürümeye ve ağırlık kaldırma yolculuğuna odaklandı ilk başta.

Billie, kalori açığıyla beslenmeye, günde 10.000 adım yürümeye ve ağırlık kaldırma yolculuğuna odaklandı ilk başta.

Billie, 28 yaşında ilk çocuğunu doğurduktan sonra oldukça fit bir vücuda sahipti, ama 35 yaşında ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra 32 kilo aldı.

Kilolarından kurtulmaya kararlı olan Billie, spor salonuna geri dönerek, 46 yaşına geldiğinde hamilelik sonrası aldığı kiloların çoğunu vermeyi başardı.

Fakat sonra menopoza girip 20 kilo daha aldı.

Fakat sonra menopoza girip 20 kilo daha aldı.

'20 kilo fazlam vardı, acı çekiyor ve rahatsızlık hissediyordum. Antidepresanlar ve güçlü ağrı kesiciler kullanıyordum...'

Billie, her zamankinden daha motive bir şekilde spor salonuna geri döndü ve tekrar ağırlık antrenmanına odaklanmaya başladı. Aldığı o 20 kiloyu da geri verdi. İşte Billie'nin annelik ameliyatı kararı da burada başladı.

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Bu yolculuğu, "zayıflama"dan çok, "mutluluğa ikinci bir şans" olarak tanımlıyor.

Bu yolculuğu, "zayıflama"dan çok, "mutluluğa ikinci bir şans" olarak tanımlıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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