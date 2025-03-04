Annelik Ameliyatı Sonrası Adeta Gençlik Yıllarına Dönen Kadının İnanılmaz Değişimi

Bu süreçte kendi benliğini sevmeye çalıştığını dile getiren kadın, fiziksel ve mental sağlığına da çok önem verdiğini söylüyor.

'Sağlıklı olmalıyım ve sağlıklı olmanın bana sunduğu her şeyi istiyorum - bunlardan biri de artık hamile gibi görünmemek,' diyor.