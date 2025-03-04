"Gurursuz Erkeği Zehir Olsa da Yeriz" Diyen Kullanıcılardan Güldüren Paylaşımlar

İlişkide asla gurur yapmayan kişiler, aşkı için çabalayanın her zaman bir adım önde olduğunu söyler. Peki, gurursuz erkek nasıl olur? 'Gurursuz erkeği zehir olsa da yeriz' diyen kullanıcılar, ilişkide inat etmeyen erkekleri kendi üsluplarıyla anlattı. O paylaşımlar ise herkesi güldürdü!