"Gurursuz Erkeği Zehir Olsa da Yeriz" Diyen Kullanıcılardan Güldüren Paylaşımlar
"Gurursuz Erkeği Zehir Olsa da Yeriz" Diyen Kullanıcılardan Güldüren Paylaşımlar
İlişkide asla gurur yapmayan kişiler, aşkı için çabalayanın her zaman bir adım önde olduğunu söyler. Peki, gurursuz erkek nasıl olur? 'Gurursuz erkeği zehir olsa da yeriz' diyen kullanıcılar, ilişkide inat etmeyen erkekleri kendi üsluplarıyla anlattı. O paylaşımlar ise herkesi güldürdü!
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"Aşkta gurur olmaz" diye bir söz vardır, bilirsiniz. Aslında bu söz, ilişkide kimin daha çok sevdiğini de ele verebilir.
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Peki "aşkta gurursuz erkek" nasıl olur. Bazılarımız "zehir olsa da yeriz" diyor.
İşte o alıntılardan bazıları:
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Sizce "gurursuz erkek" nasıl olur?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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