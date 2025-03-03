Hayat Şartları Zor Geldiği İçin 1940'lı Yıllara Işınlanan Kadından Dumur Eden Açıklamalar

“1940’larda yaşayan insanlar gibi yaşamak hayatımda yaptığım en iyi şeylerden biri oldu. Eskiden sürekli yorgundum, kendimi mutsuz hissediyordum. Telefon ekranına bakarak saatler geçiriyordum, düzgün beslenmiyordum ve yeterince hareket etmiyordum. Hayatımda gerçekten ilginç bir şeyler yapmıyordum.

‘İnsanlar 1940’larda nasıl yaşıyordu?’ diye düşündüm ve belki bazı şeyleri değiştirmem gerektiğine karar verdim.”