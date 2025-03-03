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Hayat Şartları Zor Geldiği İçin 1940'lı Yıllara Işınlanan Kadından Dumur Eden Açıklamalar

Hayat Şartları Zor Geldiği İçin 1940'lı Yıllara Işınlanan Kadından Dumur Eden Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.03.2025 - 14:47

Günümüzün hızlı ve tüketim odaklı yaşamı bazılarımızı o kadar yoruyor ki, çareyi geçmişe kaçmakta bulabiliyoruz. 35 yaşındaki Hatty Harley de tam olarak bunu yaptı! Modern hayatın kaosundan bunalan Hatty, 1940’ların yaşam tarzını benimseyerek bisiklete binmeye, kendi sebzelerini yetiştirmeye ve hatta tereyağını bile kendisi yapmaya başladı. Sonuç mu? Kendisini çok mutlu hissettiğini dile getiren Hatty, aynı zamanda büyük bir tasarruf da yaptı.

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Sizleri Hatty isimli bu kadınla tanıştıralım. Kendisi, günümüz ekonomik koşullarından fena halde bıkmış olacak ki çözümü 1940'lı yıllara "ışınlanmakta" bulmuş.

Sizleri Hatty isimli bu kadınla tanıştıralım. Kendisi, günümüz ekonomik koşullarından fena halde bıkmış olacak ki çözümü 1940'lı yıllara "ışınlanmakta" bulmuş.

'Nasıl yani?' dediğinizi duyar gibiyiz. Tarihe ve özellikle savaş dönemindeki ev yaşamına ilgi duyan Hatty, modern hayatın hızından uzaklaşmak için bazı değişiklikler yapmaya karar verdi. Araba kullanmak yerine bisiklete binmeye, dışarıdan sipariş vermek yerine evde yemek yapmaya başladı.

Bu değişikliklerin kendisine iyi geldiğini fark edince daha da ileri gitti.

Bu değişikliklerin kendisine iyi geldiğini fark edince daha da ileri gitti.

Sebze yetiştirmeye ve vintage kıyafetler giymeye başladı. Hatta bir müzede gönüllü olarak çalışmaya başladı, bu süreçte hayatının aşkını buldu ve birlikte Kent’e taşındılar. Şu an Hatty, Dover Kalesi’ndeki gizli II. Dünya Savaşı tünellerinde rehberlik yaparak hayalindeki işi yapıyor.

35 yaşındaki Hatty, The Mirror’a verdiği röportajda şunları söylüyor:

35 yaşındaki Hatty, The Mirror’a verdiği röportajda şunları söylüyor:

“1940’larda yaşayan insanlar gibi yaşamak hayatımda yaptığım en iyi şeylerden biri oldu. Eskiden sürekli yorgundum, kendimi mutsuz hissediyordum. Telefon ekranına bakarak saatler geçiriyordum, düzgün beslenmiyordum ve yeterince hareket etmiyordum. Hayatımda gerçekten ilginç bir şeyler yapmıyordum.

‘İnsanlar 1940’larda nasıl yaşıyordu?’ diye düşündüm ve belki bazı şeyleri değiştirmem gerektiğine karar verdim.”

“Bir bahçem oldu ve hatta tavuk bile beslemeye başladım, tıpkı savaş zamanında teşvik edildiği gibi. Yemek yapmak, hatta kendi yağımı ve tereyağımı yapmak zaman alıyordu ama bu bana büyük bir tatmin verdi. Kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım.”

“Bir bahçem oldu ve hatta tavuk bile beslemeye başladım, tıpkı savaş zamanında teşvik edildiği gibi. Yemek yapmak, hatta kendi yağımı ve tereyağımı yapmak zaman alıyordu ama bu bana büyük bir tatmin verdi. Kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım.”

“Başlangıçta para biriktirmek için yapmadım ama sonuçta büyük bir tasarruf ettim. Artık meyve ve sebzelerimi kendim yetiştiriyorum, bu da bana çok para kazandırıyor. Evde yemek yapmak dışarıda yemekten çok daha ucuz. Alışveriş faturam neredeyse yarıya düştü, benzine harcadığım para azaldı.”

“Eskiden bir pantolona 40-50 sterlin, bir monta 100 sterlinden fazla ödüyordum ama uzun ömürlü de olmuyorlardı..."

“Eskiden bir pantolona 40-50 sterlin, bir monta 100 sterlinden fazla ödüyordum ama uzun ömürlü de olmuyorlardı..."

'Şimdi ikinci el mağazalarından vintage kıyafetler alıyorum ve nadiren 3-4 sterlinden fazla ödüyorum. Üstelik bu kıyafetlerin kalitesi harika. 1940’lardan kalma bir elbise giymek bana büyük bir mutluluk veriyor. Onları kimlerin giydiğini ve nasıl bir hayat yaşadıklarını düşünmek beni heyecanlandırıyor.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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