Hayat Şartları Zor Geldiği İçin 1940'lı Yıllara Işınlanan Kadından Dumur Eden Açıklamalar
Hayat Şartları Zor Geldiği İçin 1940'lı Yıllara Işınlanan Kadından Dumur Eden Açıklamalar
Günümüzün hızlı ve tüketim odaklı yaşamı bazılarımızı o kadar yoruyor ki, çareyi geçmişe kaçmakta bulabiliyoruz. 35 yaşındaki Hatty Harley de tam olarak bunu yaptı! Modern hayatın kaosundan bunalan Hatty, 1940’ların yaşam tarzını benimseyerek bisiklete binmeye, kendi sebzelerini yetiştirmeye ve hatta tereyağını bile kendisi yapmaya başladı. Sonuç mu? Kendisini çok mutlu hissettiğini dile getiren Hatty, aynı zamanda büyük bir tasarruf da yaptı.
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Sizleri Hatty isimli bu kadınla tanıştıralım. Kendisi, günümüz ekonomik koşullarından fena halde bıkmış olacak ki çözümü 1940'lı yıllara "ışınlanmakta" bulmuş.
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Bu değişikliklerin kendisine iyi geldiğini fark edince daha da ileri gitti.
35 yaşındaki Hatty, The Mirror’a verdiği röportajda şunları söylüyor:
“Bir bahçem oldu ve hatta tavuk bile beslemeye başladım, tıpkı savaş zamanında teşvik edildiği gibi. Yemek yapmak, hatta kendi yağımı ve tereyağımı yapmak zaman alıyordu ama bu bana büyük bir tatmin verdi. Kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım.”
“Eskiden bir pantolona 40-50 sterlin, bir monta 100 sterlinden fazla ödüyordum ama uzun ömürlü de olmuyorlardı..."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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