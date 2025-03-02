Eni Vici Vokke Değilmiş: Michael Jackson'ın "Smooth Criminal" Şarkısında Bahsettiği Annie'nin İlginç Hikayesi
Eni Vici Vokke Değilmiş: Michael Jackson'ın "Smooth Criminal" Şarkısında Bahsettiği Annie'nin İlginç Hikayesi
Hepimiz Smooth Criminal şarkısını dinlerken Michael Jackson’ın peş peşe sorduğu o meşhur soruya şahit olmuşuzdur: “Annie, are you okay?” Peki, hiç düşündünüz mü, bu Annie kim?
Çoğumuzun kulaktan dolma bir şekilde “Eni vici vokke” olarak duyduğu bu sözlerin aslında oldukça ilginç bir geçmişi var. İlk yardım eğitimlerinden popüler kültüre kadar uzanan bu hikâye, şarkının sandığınızdan çok daha farklı bir anlam taşıyor.
Hazırsanız, Michael Jackson’ın neden ısrarla Annie’nin iyi olup olmadığını sorduğuna birlikte bakalım!
Michael Jackson... Tarzıyla ve sanata olan bakış açısıyla günümüz pop kültürünü derinden etkilemiş figürlerden bir tanesi.
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Eni vici vokke, eni vici vokke diyerek kulaklarımızın pasını sildiğini de söylemeden olmaz.
Peki kim bu Annie? İsterseniz Jackson'ın Annie'den bahsettiği "Smooth Criminal" şarkısını beraber hatırlayalım...
Şimdi de isterseniz, "Annie, are you okay?" (Annie iyi misin?) sorusunun kökenine inelim...
"Nasıl yani?" dediğinizi duyar gibiyiz. Annie aslında "Resusci Anne" adını taşıyan bir eğitim mankenine ithaf.
Bu mankenin yüzü, 19. yüzyılın sonlarında Fransa'daki Seine Nehri'nde bulunan kimliği belirsiz genç bir kadının yüzünden esinlenerek oluşturuldu.
İlk yardım eğitimlerinde kursiyerlere, bilinçsiz bir kişiye müdahale ederken "Annie, iyi misin?" diye sormaları öğretilir.
Peki, Smooth Criminal şarkısında Annie kim?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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