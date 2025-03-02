Eni Vici Vokke Değilmiş: Michael Jackson'ın "Smooth Criminal" Şarkısında Bahsettiği Annie'nin İlginç Hikayesi

Hepimiz Smooth Criminal şarkısını dinlerken Michael Jackson’ın peş peşe sorduğu o meşhur soruya şahit olmuşuzdur: “Annie, are you okay?” Peki, hiç düşündünüz mü, bu Annie kim?

Çoğumuzun kulaktan dolma bir şekilde “Eni vici vokke” olarak duyduğu bu sözlerin aslında oldukça ilginç bir geçmişi var. İlk yardım eğitimlerinden popüler kültüre kadar uzanan bu hikâye, şarkının sandığınızdan çok daha farklı bir anlam taşıyor.

Hazırsanız, Michael Jackson’ın neden ısrarla Annie’nin iyi olup olmadığını sorduğuna birlikte bakalım!