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Eni Vici Vokke Değilmiş: Michael Jackson'ın "Smooth Criminal" Şarkısında Bahsettiği Annie'nin İlginç Hikayesi

Eni Vici Vokke Değilmiş: Michael Jackson'ın "Smooth Criminal" Şarkısında Bahsettiği Annie'nin İlginç Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.03.2025 - 23:59

Hepimiz Smooth Criminal şarkısını dinlerken Michael Jackson’ın peş peşe sorduğu o meşhur soruya şahit olmuşuzdur: “Annie, are you okay?” Peki, hiç düşündünüz mü, bu Annie kim?

Çoğumuzun kulaktan dolma bir şekilde “Eni vici vokke” olarak duyduğu bu sözlerin aslında oldukça ilginç bir geçmişi var. İlk yardım eğitimlerinden popüler kültüre kadar uzanan bu hikâye, şarkının sandığınızdan çok daha farklı bir anlam taşıyor.

Hazırsanız, Michael Jackson’ın neden ısrarla Annie’nin iyi olup olmadığını sorduğuna birlikte bakalım!

Michael Jackson... Tarzıyla ve sanata olan bakış açısıyla günümüz pop kültürünü derinden etkilemiş figürlerden bir tanesi.

Michael Jackson... Tarzıyla ve sanata olan bakış açısıyla günümüz pop kültürünü derinden etkilemiş figürlerden bir tanesi.

Jackson'ın 'moonwalk'u, birbirinden ilginç koreografilere sahip dansları aslında bilinçaltımızın bir köşesinde.

Eni vici vokke, eni vici vokke diyerek kulaklarımızın pasını sildiğini de söylemeden olmaz.

Eni vici vokke, eni vici vokke diyerek kulaklarımızın pasını sildiğini de söylemeden olmaz.

Her ne kadar aklımızda eni vici vokke olarak kalmış olsa da aslında Jackson, 'Annie are you okay?' diyerek Annie isimli bir kadının iyi olup olmadığını sorguluyor.

Peki kim bu Annie? İsterseniz Jackson'ın Annie'den bahsettiği "Smooth Criminal" şarkısını beraber hatırlayalım...

Şimdi de isterseniz, "Annie, are you okay?" (Annie iyi misin?) sorusunun kökenine inelim...

Şimdi de isterseniz, "Annie, are you okay?" (Annie iyi misin?) sorusunun kökenine inelim...

Aslında Annie sandığımız kadar 'romantik' bir arka plana sahip değil.

"Nasıl yani?" dediğinizi duyar gibiyiz. Annie aslında "Resusci Anne" adını taşıyan bir eğitim mankenine ithaf.

"Nasıl yani?" dediğinizi duyar gibiyiz. Annie aslında "Resusci Anne" adını taşıyan bir eğitim mankenine ithaf.

Resusci Anne, dünya genelinde birçok ilk yardım kursunda kullanılıyor.

Bu mankenin yüzü, 19. yüzyılın sonlarında Fransa'daki Seine Nehri'nde bulunan kimliği belirsiz genç bir kadının yüzünden esinlenerek oluşturuldu.

Bu mankenin yüzü, 19. yüzyılın sonlarında Fransa'daki Seine Nehri'nde bulunan kimliği belirsiz genç bir kadının yüzünden esinlenerek oluşturuldu.

Zamanla ilk yardım eğitimlerinde canlandırma yapmak için kullanılan bu mankene 'Anne' adı verildi.

İlk yardım eğitimlerinde kursiyerlere, bilinçsiz bir kişiye müdahale ederken "Annie, iyi misin?" diye sormaları öğretilir.

İlk yardım eğitimlerinde kursiyerlere, bilinçsiz bir kişiye müdahale ederken "Annie, iyi misin?" diye sormaları öğretilir.

Bu uygulama, kişinin bilincinin açık olup olmadığını kontrol etmek için yapılan standart bir prosedürdür. Michael Jackson ve şarkının prodüksiyon ekibi bu ifadeyi duyduklarında etkilenmiş ve şarkının sözlerine eklemeye karar vermişler.

Peki, Smooth Criminal şarkısında Annie kim?

Peki, Smooth Criminal şarkısında Annie kim?

Şarkı sözleri, Annie adlı bir kadının evine giren bir suçlunun saldırısına uğramasını ve kaçamamasını anlatıyor. Şarkının atmosferi oldukça gergin ve gizemli bir hikâyeye sahip. Ancak en ikonik kısmı, ilk yardım dünyasından gelen bu sorunun popüler kültüre taşınması oldu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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