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Meğerse Tarihi Varmış: Sanat Galerisinden 110 TL'ye Aldıkları Tabloyu Binlerce Liraya Sattılar

Meğerse Tarihi Varmış: Sanat Galerisinden 110 TL'ye Aldıkları Tabloyu Binlerce Liraya Sattılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.03.2025 - 19:20

Marissa ve eşi, gittikleri bir yardım kuruluşunun düzenlediği sanat sergisinde gezinirken gözüne bir tablo kestirdi. Fiyatı ise sadece 2.8 sterlin (yaklaşık 110 TL) idi. Sonrasında ise bu tablonun arkasında büyük bir tarihi yattığını öğrenen çift, tabloyu açık artırmayla binlerce liraya sattı.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/336...
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Geçtiğimiz günlerde Marissa isimli bir kadın ve eşi, bir yardım kuruluşunun yaptığı sergiye katıldı ve bir tablo almaya karar verdi.

Geçtiğimiz günlerde Marissa isimli bir kadın ve eşi, bir yardım kuruluşunun yaptığı sergiye katıldı ve bir tablo almaya karar verdi.

Çizimin evlerinin duvarlarına çok yakışacağını düşünerek 2.40 sterlin (yaklaşık 110 TL) ödeyen çift, tabloyu satın aldıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

İlk başlarda tablonun sadece bir sanat eserinin baskısı olduğunu düşünseler de sonrasında bunun gerçek bir tablo olduğunu fark ettiler.

İlk başlarda tablonun sadece bir sanat eserinin baskısı olduğunu düşünseler de sonrasında bunun gerçek bir tablo olduğunu fark ettiler.

Araştırma yaptıktan sonra bu tablonun 1912 yılına ait bir sanat galerisinden satın alındığını öğrendi.

Ardından Facebook'ta bu tabloyu paylaşarak öneri bekleyen çift, bir sanat küratörüne denk geldi.

Ardından Facebook'ta bu tabloyu paylaşarak öneri bekleyen çift, bir sanat küratörüne denk geldi.

Will isimli bir sanat küratörü, bu tablonun 3 bin ila 5 bin dolar (yaklaşık 200 bin TL) değerinde olduğunu söyledi.

Tablo hemen açık artırmaya sunuldu. Açık artırma ise 30 saniye sürdü.

Tablo hemen açık artırmaya sunuldu. Açık artırma ise 30 saniye sürdü.

Tablo, 1821 sterline (yaklaşık 83 bin 750 TL) satıldı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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