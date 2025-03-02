Meğerse Tarihi Varmış: Sanat Galerisinden 110 TL'ye Aldıkları Tabloyu Binlerce Liraya Sattılar

Marissa ve eşi, gittikleri bir yardım kuruluşunun düzenlediği sanat sergisinde gezinirken gözüne bir tablo kestirdi. Fiyatı ise sadece 2.8 sterlin (yaklaşık 110 TL) idi. Sonrasında ise bu tablonun arkasında büyük bir tarihi yattığını öğrenen çift, tabloyu açık artırmayla binlerce liraya sattı.

İşte detaylar...