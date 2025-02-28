İlk Buluşmada Yaptığı Ufak Bir Şey Yüzünden Dakikalarca Azarlanan Kadın
İlk Buluşmada Yaptığı Ufak Bir Şey Yüzünden Dakikalarca Azarlanan Kadın
İlk buluşmalar bazen harika geçer, bazen de tam bir fiyasko olur. Kayla isimli bir kadın için durum tam bir felaketti. Yemek yerken yaptığı küçücük bir hareket, karşısındaki adamın dakikalarca onu azarlamasına neden oldu. Bu olay sonrasında adamın maskesi düştü, gerçek yüzü göründü.
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Eğer uzun süredir flört ediyorsanız, muhtemelen en az bir kez kötü bir buluşmaya denk gelmişsinizdir.
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Ama geçtiğimiz günlerde bir kadının yaşadığı ilk buluşma, tam anlamıyla felaketti desek abartmayız.
Yemek yedikleri sırada yaptığı her şeyin "yanlış" olduğunu söyleyen adam, ona sürekli laf sokup durdu.
Önce, Kayla’nın yemekte "sakin" olmadığını söyledi. Kayla ne demek istediğini sorunca da, onu "utanç verici" bulduğunu ekledi.
Kayla ise küçük kızın mutlu olduğunu ve kendisinin de ona neşe katmak istediğini dile getirdi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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