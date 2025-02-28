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İlk Buluşmada Yaptığı Ufak Bir Şey Yüzünden Dakikalarca Azarlanan Kadın

İlk Buluşmada Yaptığı Ufak Bir Şey Yüzünden Dakikalarca Azarlanan Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.03.2025 - 00:59

İlk buluşmalar bazen harika geçer, bazen de tam bir fiyasko olur. Kayla isimli bir kadın için durum tam bir felaketti. Yemek yerken yaptığı küçücük bir hareket, karşısındaki adamın dakikalarca onu azarlamasına neden oldu. Bu olay sonrasında adamın maskesi düştü, gerçek yüzü göründü.

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Eğer uzun süredir flört ediyorsanız, muhtemelen en az bir kez kötü bir buluşmaya denk gelmişsinizdir.

Eğer uzun süredir flört ediyorsanız, muhtemelen en az bir kez kötü bir buluşmaya denk gelmişsinizdir.

Genelde kötü bir buluşma, sohbetin akmaması, ortak nokta bulamamak ya da bir tarafın geç kalması gibi basit şeyler yüzünden olur.

Ama geçtiğimiz günlerde bir kadının yaşadığı ilk buluşma, tam anlamıyla felaketti desek abartmayız.

Kayla isimli kadın, TikTok’ta gizlice çektiği bir videoda buluştuğu kişinin kendisini nasıl azarladığını paylaştı.

Yemek yedikleri sırada yaptığı her şeyin "yanlış" olduğunu söyleyen adam, ona sürekli laf sokup durdu.

Yemek yedikleri sırada yaptığı her şeyin "yanlış" olduğunu söyleyen adam, ona sürekli laf sokup durdu.

Üstelik bunu eve giderken arabada da devam ettirdi.

Önce, Kayla’nın yemekte "sakin" olmadığını söyledi. Kayla ne demek istediğini sorunca da, onu "utanç verici" bulduğunu ekledi.

Önce, Kayla’nın yemekte "sakin" olmadığını söyledi. Kayla ne demek istediğini sorunca da, onu "utanç verici" bulduğunu ekledi.

Ama bu sofra adabı ya da yemek yeme şekliyle ilgili değildi Adam, Kayla’nın yan masadaki 6 yaşındaki çocuğa doğum günü şarkısı söylemesine katılmasına sinirlenmişti.

Videoda adam, 'Herkes doğum günü şarkısı söylerken senin de onlara katılıp yüksek sesle söylemen çok utanç vericiydi. Bu bana göre aşırı uygunsuz ve çocukça bir hareketti.' dedi.

Kayla ise küçük kızın mutlu olduğunu ve kendisinin de ona neşe katmak istediğini dile getirdi.

Kayla ise küçük kızın mutlu olduğunu ve kendisinin de ona neşe katmak istediğini dile getirdi.

Adamın cevabı ise daha da saçmaydı: 'Ben sofistike, klas ve özellikle ilk buluşmada yüksek sesle konuşmayacak bir kadınla birlikte olmak istiyorum.'

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Adam sonrasında Kayla'yı belaltı vurdu, kıyafetlerini eleştirdi. Video kısa zamanda viral oldu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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