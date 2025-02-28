İlk Buluşmada Yaptığı Ufak Bir Şey Yüzünden Dakikalarca Azarlanan Kadın

Ama bu sofra adabı ya da yemek yeme şekliyle ilgili değildi Adam, Kayla’nın yan masadaki 6 yaşındaki çocuğa doğum günü şarkısı söylemesine katılmasına sinirlenmişti.

Videoda adam, 'Herkes doğum günü şarkısı söylerken senin de onlara katılıp yüksek sesle söylemen çok utanç vericiydi. Bu bana göre aşırı uygunsuz ve çocukça bir hareketti.' dedi.