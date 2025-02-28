Albino Hastalığına Sahip Çocukları Olduğu İçin Toplumdan Dışlanan Ailenin Üzücü Hikayesi
Albino Hastalığına Sahip Çocukları Olduğu İçin Toplumdan Dışlanan Ailenin Üzücü Hikayesi
Albinizm genetik olarak aktarılan bir durum olduğu için, bu öyküye sahip ailelerde benzer vakalar görülebiliyor. Ancak Sherria ve ailesinin yaşadıkları, 'İnsanlık ne ara bu kadar acımasız oldu?' dedirtecek türden.
İkiz çocukları olan aile, bebeklerinden birinin albinizmle dünyaya gelmesiyle zorlu bir süreçle karşı karşıya kalmış. İnsanlar, iki kardeşin biyolojik olarak akraba olamayacağını iddia ederek aileyi toplumdan dışlamış. Hatta bununla da yetinmeyip çocuklara hakaret etmiş ve üzerlerine tükürenler bile olmuş.
Albinizmin böylesine trajik bir ayrımcılığa sebep olması, aileyi derinden yaralıyor. İşte detaylar…
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Biyolojik farklılıklar her zaman için tartışma konusu olmuştur.
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Fakat albino hastalığı hiç bu kadar büyük bir problem haline gelmemişti. Sizleri, Sherria ve ailesiyle tanıştıralım.
Fakat insanlar, bu durumdan pek de memnun değil. Sokakta gördüklerinde albino hastalığına sahip olan çocuklarına tükürüp, "Bu çocuklar senden değil" diyen bile varmış.
İlk etapta ikiz kardeşlerin bu şekilde doğması aileye büyük bir şok yaşatmış. Katıldıkları programda da ikiz kardeşler, sokakta birbirinden ilginç tepkilerle karşılaşıyorlarmış.
Annesi Sheterria'nın albinizm nedeniyle çok şey yaşadığını da sözlerine ekliyor.
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Kardeşlerin dış görünüşleriyle barışık olduğunu vurgulayan aile, dış dünyanın çocukları için tehlike arz edebileceğinden endişeli.
“Kaşlarım sarı, kirpiklerim sarı, her şeyim sarı..."diyor Sheterria.
Aile, şu anda toplumun artık biraz daha anlayışlı olmasını umduğunu söylüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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