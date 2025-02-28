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Albino Hastalığına Sahip Çocukları Olduğu İçin Toplumdan Dışlanan Ailenin Üzücü Hikayesi

Albino Hastalığına Sahip Çocukları Olduğu İçin Toplumdan Dışlanan Ailenin Üzücü Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.02.2025 - 21:25

Albinizm genetik olarak aktarılan bir durum olduğu için, bu öyküye sahip ailelerde benzer vakalar görülebiliyor. Ancak Sherria ve ailesinin yaşadıkları, 'İnsanlık ne ara bu kadar acımasız oldu?' dedirtecek türden.  

İkiz çocukları olan aile, bebeklerinden birinin albinizmle dünyaya gelmesiyle zorlu bir süreçle karşı karşıya kalmış. İnsanlar, iki kardeşin biyolojik olarak akraba olamayacağını iddia ederek aileyi toplumdan dışlamış. Hatta bununla da yetinmeyip çocuklara hakaret etmiş ve üzerlerine tükürenler bile olmuş.  

Albinizmin böylesine trajik bir ayrımcılığa sebep olması, aileyi derinden yaralıyor. İşte detaylar…

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Biyolojik farklılıklar her zaman için tartışma konusu olmuştur.

Biyolojik farklılıklar her zaman için tartışma konusu olmuştur.

Albino da aslında bunlardan bir tanesi.

Fakat albino hastalığı hiç bu kadar büyük bir problem haline gelmemişti. Sizleri, Sherria ve ailesiyle tanıştıralım.

Fakat albino hastalığı hiç bu kadar büyük bir problem haline gelmemişti. Sizleri, Sherria ve ailesiyle tanıştıralım.

Dört çocuk annesi kadın, her ne kadar ailesiyle mutlu olsa da iki tane albino hastası evlada sahip.

Fakat insanlar, bu durumdan pek de memnun değil. Sokakta gördüklerinde albino hastalığına sahip olan çocuklarına tükürüp, "Bu çocuklar senden değil" diyen bile varmış.

Fakat insanlar, bu durumdan pek de memnun değil. Sokakta gördüklerinde albino hastalığına sahip olan çocuklarına tükürüp, "Bu çocuklar senden değil" diyen bile varmış.

Kızlardan birinin ikiz erkek kardeşi bu kalıtsal hastalığa sahip değil.

Sherria, “Kızım She'riq'te albinizm var ama oğlum Te'riq'te yok,” dedi katıldıkları programda.

İlk etapta ikiz kardeşlerin bu şekilde doğması aileye büyük bir şok yaşatmış. Katıldıkları programda da ikiz kardeşler, sokakta birbirinden ilginç tepkilerle karşılaşıyorlarmış.

İlk etapta ikiz kardeşlerin bu şekilde doğması aileye büyük bir şok yaşatmış. Katıldıkları programda da ikiz kardeşler, sokakta birbirinden ilginç tepkilerle karşılaşıyorlarmış.

“İnsanlar bazen ikiz olduğumuza inanmıyor, her zaman yanımıza gelip 'Aman Tanrım, çok tatlısınız. Kıyafetlerinize bayılıyorum' diyorlar ve biz de 'Biz ikiziz' diyoruz ve onlar da 'Hayır' diyorlar” diyor Te'riq.

Kız kardeşi, onları farklı kılan tek şeyin görünüşleri olmadığını da sözlerine ekledi. Meğerse ikizlerin, yaşam tarzlarında da bazı farklılıklar varmış.

Annesi Sheterria'nın albinizm nedeniyle çok şey yaşadığını da sözlerine ekliyor.

Annesi Sheterria'nın albinizm nedeniyle çok şey yaşadığını da sözlerine ekliyor.

Sherria, “Zorbalığa uğradı, insanlar ona isimler taktı, sanırım daha önce biri ona tükürmüştü, bu onun için gerçekten zordu,” dedi.

Ancak yabancılardan gelen sert tepkilere rağmen Sheterria “evde sevgi gördüğünü” dile getirdi.

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Kardeşlerin dış görünüşleriyle barışık olduğunu vurgulayan aile, dış dünyanın çocukları için tehlike arz edebileceğinden endişeli.

Kardeşlerin dış görünüşleriyle barışık olduğunu vurgulayan aile, dış dünyanın çocukları için tehlike arz edebileceğinden endişeli.

Sheterria, “Aynaya baktığımda uzun bir yol kat etmiş birini görüyorum,” dedi.

“Kaşlarım sarı, kirpiklerim sarı, her şeyim sarı..."diyor Sheterria.

“Kaşlarım sarı, kirpiklerim sarı, her şeyim sarı..."diyor Sheterria.

“Eskiden bundan nefret ederdim ama şimdi aynaya bakıyorum ve 'Evet, çok tatlısın' diyorum.”

Aile, şu anda toplumun artık biraz daha anlayışlı olmasını umduğunu söylüyor.

Aile, şu anda toplumun artık biraz daha anlayışlı olmasını umduğunu söylüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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