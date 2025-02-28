Albino Hastalığına Sahip Çocukları Olduğu İçin Toplumdan Dışlanan Ailenin Üzücü Hikayesi

Albinizm genetik olarak aktarılan bir durum olduğu için, bu öyküye sahip ailelerde benzer vakalar görülebiliyor. Ancak Sherria ve ailesinin yaşadıkları, 'İnsanlık ne ara bu kadar acımasız oldu?' dedirtecek türden.

İkiz çocukları olan aile, bebeklerinden birinin albinizmle dünyaya gelmesiyle zorlu bir süreçle karşı karşıya kalmış. İnsanlar, iki kardeşin biyolojik olarak akraba olamayacağını iddia ederek aileyi toplumdan dışlamış. Hatta bununla da yetinmeyip çocuklara hakaret etmiş ve üzerlerine tükürenler bile olmuş.

Albinizmin böylesine trajik bir ayrımcılığa sebep olması, aileyi derinden yaralıyor. İşte detaylar…