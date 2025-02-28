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Yaşam
Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.02.2025 - 17:41

Instagram, anılarımızı paylaşırken en çok kullandığımız platformlardan biri. Ama bazı kullanıcılar, fotoğraflara ufak tefek dokunuşlarla yetinmiyor, işi biraz ileri götürüp bambaşka birine dönüşüyor! Öyle ki fotoğraflara bakınca 'Bu kişi aynı kişi mi gerçekten?' diye sorgulamamak elde değil. Photoshopun sınırlarını zorlayan bu paylaşımlara birlikte göz atalım! 👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. Fotoğrafı anlayabilmek için uzun uzun baktık...

2. Fotoğrafı anlayabilmek için uzun uzun baktık...

3. "Derin bir iç çektik"

3. "Derin bir iç çektik"

4. "İnsanlar bu kadının gerçekte de böyle göründüğünü düşünüyor"

4. "İnsanlar bu kadının gerçekte de böyle göründüğünü düşünüyor"

5. "Resmen her fotoğrafında ırk değiştiriyor"

5. "Resmen her fotoğrafında ırk değiştiriyor"
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6. "Diyetisyen olduğunu iddia ediyor"

6. "Diyetisyen olduğunu iddia ediyor"

7. "Korkuyorum"

7. "Korkuyorum"

8. "Gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor"

8. "Gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor"

9. "Yapay zekayla yapılmış gibi duruyor"

9. "Yapay zekayla yapılmış gibi duruyor"

10. "Bu fiziğin doğal olduğunu söylüyor"

10. "Bu fiziğin doğal olduğunu söylüyor"
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11. Peki...

11. Peki...

12. "Gerçekten ürkütücü görünüyor"

12. "Gerçekten ürkütücü görünüyor"

13. "Her yaşın başka bir güzelliği var diye boşuna dememişler"

13. "Her yaşın başka bir güzelliği var diye boşuna dememişler"

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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