Adolf Hitler Hiç Doğmamış Olsaydı Dünya Nasıl Bir Yer Olurdu?

Tarih, dönüm noktalarıyla şekillenir. İnsanlık tarihini derinden etkileyen bazı kişiler ve olaylar, bugünkü dünyayı oluşturmuştur. Adolf Hitler de bu isimlerden biri. Onun politikaları ve liderliği, dünya tarihinin en büyük savaşlarından birine ve tarihte eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma yol açtı.

Peki, Hitler hiç doğmamış olsaydı, dünya nasıl bir yer olurdu? II. Dünya Savaşı yine çıkar mıydı? Holokost yaşanır mıydı? Alternatif tarih senaryoları üzerine düşündüğümüzde farklı ihtimaller karşımıza çıkıyor.

Bazı tarihçiler, II. Dünya Savaşı'nın Hitler olmadan da kaçınılmaz olduğunu öne sürerken, bazıları ise farklı bir dünya düzeninin ortaya çıkabileceğini düşünüyor. Eğer Hitler doğmamış olsaydı, Nazizm yine yükselir miydi? Avrupa’da aşırı milliyetçilik başka bir lider etrafında mı şekillenirdi, yoksa daha barışçıl bir süreç mi yaşanırdı? Gelin, tarihin raflarındaki o tozları kaldıralım ve o alternatif sürece hep beraber bakalım...