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Trump'ın Kripto Hamlesi Piyasayı Salladı: Bitcoin ve Ethereum Fırladı!

Trump'ın Kripto Hamlesi Piyasayı Salladı: Bitcoin ve Ethereum Fırladı!

Donald Trump bitcoin
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.03.2025 - 20:47

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü yaptığı çarpıcı açıklamayla kripto piyasasını adeta salladı. Yeni bir kripto stratejik rezervi oluşturulacağını duyuran Trump, XRP, SOL ve ADA gibi dijital varlıkların bu rezervde yer alacağını açıkladı. Bu açıklama, piyasalarda büyük bir heyecan yaratırken, Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto paralarda da ciddi yükselişler yaşandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü sosyal medyada yaptığı açıklamada, üç kripto para biriminin yeni bir ABD kripto stratejik rezervine dahil edileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü sosyal medyada yaptığı açıklamada, üç kripto para biriminin yeni bir ABD kripto stratejik rezervine dahil edileceğini duyurdu.

Trump, Ocak ayında dijital varlıklar üzerine imzaladığı başkanlık kararnamesinin, XRP (Ripple), SOL (Solana) ve ADA (Cardano) dahil olmak üzere bir kripto para stokpiyasası oluşturacağını belirtti.

Açıklamaların ardından piyasada yükselişler yaşandı. Bu varlıkların değeri, Pazar günü yapılan ticaretle yüzde 10 ila yüzde 35 arasında arttı.

Açıklamaların ardından piyasada yükselişler yaşandı. Bu varlıkların değeri, Pazar günü yapılan ticaretle yüzde 10 ila yüzde 35 arasında arttı.

Diğer dijital varlıklar da değer kazandı. Trump, “Başkanlık Çalışma Grubu’na, XRP, SOL ve ADA’yı içeren bir Kripto Stratejik Rezervi oluşturma talimatı verdim. ABD’yi Dünyanın Kripto Sermayesi yapacağım” şeklinde paylaştı.

Son haftalarda ise kripto para fiyatları keskin bir şekilde düşerken, Trump’ın seçilmesiyle yaşanan heyecan dalgası sonrası bazı büyük dijital para birimleri kazandıkları değerin neredeyse tamamını kaybetti.

Son haftalarda ise kripto para fiyatları keskin bir şekilde düşerken, Trump’ın seçilmesiyle yaşanan heyecan dalgası sonrası bazı büyük dijital para birimleri kazandıkları değerin neredeyse tamamını kaybetti.

Analistler, piyasanın yükselmesi için ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeyi planladığına dair bir sinyal veya Trump yönetiminden açık bir pro-kripto düzenleyici gibi bir harekete ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Trump, Cuma günü Beyaz Saray’da ilk Kripto Zirvesi’ni düzenleyecek. Ailesi ayrıca kendi kripto paralarını da piyasaya sürdü.

Trump, Cuma günü Beyaz Saray’da ilk Kripto Zirvesi’ni düzenleyecek. Ailesi ayrıca kendi kripto paralarını da piyasaya sürdü.

Analistler ve hukuk uzmanları, bir Kongre yasasına ihtiyaç olup olmayacağı konusunda farklı görüşlere sahip. Bazı uzmanlar, rezervin ABD Hazine Bakanlığı'nın Dönüşüm İstikrarı Fonu aracılığıyla oluşturulabileceğini savunuyor. Trump’ın kripto grubu ise, bu stokpiyasasını, kolluk kuvvetlerinin el koyduğu kripto paralara dayanarak oluşturmayı planlıyordu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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