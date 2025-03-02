Trump'ın Kripto Hamlesi Piyasayı Salladı: Bitcoin ve Ethereum Fırladı!
Trump'ın Kripto Hamlesi Piyasayı Salladı: Bitcoin ve Ethereum Fırladı!
ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü yaptığı çarpıcı açıklamayla kripto piyasasını adeta salladı. Yeni bir kripto stratejik rezervi oluşturulacağını duyuran Trump, XRP, SOL ve ADA gibi dijital varlıkların bu rezervde yer alacağını açıkladı. Bu açıklama, piyasalarda büyük bir heyecan yaratırken, Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto paralarda da ciddi yükselişler yaşandı.
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ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü sosyal medyada yaptığı açıklamada, üç kripto para biriminin yeni bir ABD kripto stratejik rezervine dahil edileceğini duyurdu.
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Açıklamaların ardından piyasada yükselişler yaşandı. Bu varlıkların değeri, Pazar günü yapılan ticaretle yüzde 10 ila yüzde 35 arasında arttı.
Son haftalarda ise kripto para fiyatları keskin bir şekilde düşerken, Trump’ın seçilmesiyle yaşanan heyecan dalgası sonrası bazı büyük dijital para birimleri kazandıkları değerin neredeyse tamamını kaybetti.
Trump, Cuma günü Beyaz Saray’da ilk Kripto Zirvesi’ni düzenleyecek. Ailesi ayrıca kendi kripto paralarını da piyasaya sürdü.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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