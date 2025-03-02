Trump'ın Kripto Hamlesi Piyasayı Salladı: Bitcoin ve Ethereum Fırladı!

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü yaptığı çarpıcı açıklamayla kripto piyasasını adeta salladı. Yeni bir kripto stratejik rezervi oluşturulacağını duyuran Trump, XRP, SOL ve ADA gibi dijital varlıkların bu rezervde yer alacağını açıkladı. Bu açıklama, piyasalarda büyük bir heyecan yaratırken, Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto paralarda da ciddi yükselişler yaşandı.

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