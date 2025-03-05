Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Amerikan Yasaları

Eğer Washington’da bir elektrik direğine otomat makinesi bağlamayı planlıyorsanız dikkatli olun! Çünkü bu, yasa dışı bir eylem. Eyalet yetkilileri, bunun elektrik işçileri için büyük bir tehlike oluşturduğunu düşündüğü için yasak getirmiş.

Muhtemelen kimse bir gün kalkıp da “Acaba şu elektrik direğine bir içecek otomatı koysam mı?” diye düşünmemiştir ama yasa varsa, demek ki birileri bunu denemiş!