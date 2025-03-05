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Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Amerikan Yasaları

Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Amerikan Yasaları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.03.2025 - 21:55

Dünyanın dört bir yanında ilginç ve bazen gereksiz görünen yasalar mevcut. Ancak bazıları var ki, okuyunca 'Bunu gerçekten yasaklamaya gerek var mıydı?' diye düşündürtüyor. Amerika’da yıllar önce yürürlüğe giren ve hala geçerliliğini koruyan bazı yasalar sadece mantıksız olmakla kalmıyor, aynı zamanda komik bir hikayeye de sahip! Gelin bakalım...

Geçen haftaki içeriğimize buradan ulaşabilirsin 👇🏻

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1. Washington'da Elektrik Direğine Otomat Bağlamak Yasak!

1. Washington'da Elektrik Direğine Otomat Bağlamak Yasak!

Eğer Washington’da bir elektrik direğine otomat makinesi bağlamayı planlıyorsanız dikkatli olun! Çünkü bu, yasa dışı bir eylem. Eyalet yetkilileri, bunun elektrik işçileri için büyük bir tehlike oluşturduğunu düşündüğü için yasak getirmiş.

Muhtemelen kimse bir gün kalkıp da “Acaba şu elektrik direğine bir içecek otomatı koysam mı?” diye düşünmemiştir ama yasa varsa, demek ki birileri bunu denemiş!

2. Batı Virginia’da Sinemada Şapka Takmak Yasak!

2. Batı Virginia’da Sinemada Şapka Takmak Yasak!

Sinema salonunda önünüze oturan kişinin şapkası yüzünden ekranı göremediğiniz oldu mu? İşte Batı Virginia’daki yetkililer bu sorunu çözmek için ilginç bir çözüm bulmuş.

Görüş açısını engellediği için yürürlüğe giren yasa, eski zamanlarda mantıklı olabilir ama günümüzde ne kadar uygulandığı tartışılır. Yine de eğer Batı Virginia’da sinemaya gidecekseniz, şapkanızı evde bırakmanızda fayda var!

3. Wisconsin’de Margarin Kullanmak İçin İzin Almalısınız!

3. Wisconsin’de Margarin Kullanmak İçin İzin Almalısınız!

Eğer Wisconsin’de yaşıyorsanız ve kahvaltıda tereyağı yerine margarin kullanmak istiyorsanız, durun! Çünkü burada tereyağı yerine başka bir ürün kullanmak izne tabi!

Gerçek tereyağının Wisconsin’de büyük bir öneme sahip olması nedeniyle, margarin kullanımına kısıtlama getirilmiş. Tabii günümüzde bu yasa ne kadar uygulanıyor tartışılır ama sonuç olarak margarin sevenler için kötü haber!

4. Vermont’ta Kadınlar Takma Diş İçin Kocalarından İzin Almak Zorunda!

4. Vermont’ta Kadınlar Takma Diş İçin Kocalarından İzin Almak Zorunda!

Eğer Vermont’ta yaşıyor ve takma diş kullanmayı düşünüyorsanız, evli olup olmadığınızı gözden geçirin. Çünkü evli bir kadınsanız, takma diş yaptırmak için kocanızdan yazılı izin almanız gerekiyor!

Hayır, yanlış okumadınız! Nasıl ortaya çıktığı bilinmiyor ama oldukça eski olan bu yasa hala yürürlükte.

5. Texas’ta İnsan Gözü Satamazsınız!

5. Texas’ta İnsan Gözü Satamazsınız!

Organ ticareti dünyanın çoğu yerinde yasadışıdır ama Texas bu konuda oldukça spesifik davranmış.

Aslında sadece göz değil, kalp, akciğer, böbrek gibi pek çok organın satışı yasak ama neden özellikle 'insan gözü' vurgusu yapıldığı bilinmiyor. İlginç bir şekilde kan ve saç gibi bazı biyolojik materyallerin satışı ise serbest.

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6. Güney Dakota’da Peynir Fabrikasında Uyumak Yasak!

6. Güney Dakota’da Peynir Fabrikasında Uyumak Yasak!

Yetkililer, makine başında uyuyakalmanın tehlikeli olabileceğini düşündüğü için bu yasayı çıkarmış. Ama eğer peynir paketleme bölümündeyseniz, 24 saat çalışabilirsiniz!

7. New York’ta Saat 22.00’den Sonra Terlik Giymek Yasak!

7. New York’ta Saat 22.00’den Sonra Terlik Giymek Yasak!

Bu yasanın nereden çıktığı tam olarak bilinmiyor ama muhtemelen 'gece geç saatlerde evde terlik giymek toplumu tehdit edebilir' diye düşünen birileri vardı. Neyse ki kimse kapınızı çalıp “Terlik mi giyiyorsunuz?” diye sormuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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