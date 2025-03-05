Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Amerikan Yasaları
Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Amerikan Yasaları
Dünyanın dört bir yanında ilginç ve bazen gereksiz görünen yasalar mevcut. Ancak bazıları var ki, okuyunca 'Bunu gerçekten yasaklamaya gerek var mıydı?' diye düşündürtüyor. Amerika’da yıllar önce yürürlüğe giren ve hala geçerliliğini koruyan bazı yasalar sadece mantıksız olmakla kalmıyor, aynı zamanda komik bir hikayeye de sahip! Gelin bakalım...
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1. Washington'da Elektrik Direğine Otomat Bağlamak Yasak!
2. Batı Virginia’da Sinemada Şapka Takmak Yasak!
3. Wisconsin’de Margarin Kullanmak İçin İzin Almalısınız!
4. Vermont’ta Kadınlar Takma Diş İçin Kocalarından İzin Almak Zorunda!
5. Texas’ta İnsan Gözü Satamazsınız!
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6. Güney Dakota’da Peynir Fabrikasında Uyumak Yasak!
7. New York’ta Saat 22.00’den Sonra Terlik Giymek Yasak!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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