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Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Amerikan Yasaları

Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Amerikan Yasaları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.02.2025 - 13:13

ABD’de bazı eyaletlerde yürürlükte olan ilginç yasalar var. Bunları duyunca gerçek olduğuna inanmakta zorlanabilirsiniz. Günlük hayatı etkileyen garip kurallar koyulmuş. Kimileri mantıklı sebeplerden çıkmış olsa da bazıları şaşkınlık yaratıyor. İşte ABD’de yürürlükte olan en tuhaf yasalar!

Geçen haftaki içeriğimize buradan ulaşabilirsin 👇🏻

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1. Colorado’da verandaya kanepe koyamazsınız!

1. Colorado’da verandaya kanepe koyamazsınız!

Boulder şehrinde üniversite öğrencileri eğlence amaçlı kanepeleri ateşe veriyordu. Bunun önüne geçmek isteyen yetkililer, verandaya kanepe koymayı yasa dışı ilan etti.

Ancak asıl soru şu: Bu yasa gerçekten kanepe yakılmasını önleyebildi mi? Kimse tam olarak emin değil…

2. Connecticut’ta turşu yere düşüp sekmiyorsa, turşu sayılmaz!

2. Connecticut’ta turşu yere düşüp sekmiyorsa, turşu sayılmaz!

1948’de iki kişi, insan tüketimine uygun olmayan turşu sattıkları için tutuklandı. Yetkililer, 'Gerçek bir turşu yere düştüğünde sekmelidir.' diyerek turşunun kalitesini anlamanın en iyi yolunun bu olduğunu ilan etti.

Turşular sekmeyince ne mi oldu? Adamlar hapse girdi, turşular çöpe gitti!

3. Florida’da fil park ederseniz, otopark ücreti ödemek zorundasınız!

3. Florida’da fil park ederseniz, otopark ücreti ödemek zorundasınız!

Bu yasa 1920’lerde ünlü Ringling Bros. Sirki Florida’ya yerleştiğinde getirildi. Kanuna göre bir fili, atı ya da deveyi park ederseniz, tıpkı bir araba gibi otopark ücreti ödemeniz gerekiyor!

4. Georgia’da teknede en fazla 30 gün yaşayabilirsiniz!

4. Georgia’da teknede en fazla 30 gün yaşayabilirsiniz!

Tekne hayatını seviyorsanız, Georgia tam size göre olmayabilir. Çünkü eyalet yasalarına göre bir teknede 30 günden fazla yaşamak yasak!

Eğer teknede emeklilik hayalleri kuruyorsanız, rotanızı başka bir eyalete çevirmenizde fayda var. Kim neden bu yasayı çıkarmış? Emin olun biz de bilmiyoruz!

5. Idaho’da süpürgeyle sokağa çöp süpürmek yasak!

Idaho’da bir sokağa ya da otoyola çöp süpürmek yasa dışı. Yetkililer bu yasağın sokakların temiz tutulması için getirildiğini söylüyor. Keşke tüm şehirler bu konuda bu kadar hassas olsa!

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6. Illinois’de 21 yaş altındaki aşçılar alkol tadabilir ama yutamaz!

2012’de çıkarılan 'Sip and Spit' yasasına göre, gastronomi öğrencileri içki içemese de eğitim amacıyla şarap tadımı yapabilirler. Ama sadece tadabilirler, yutmak yasak!

7. Iowa’da otoyola tuğla atmak yasaktır!

7. Iowa’da otoyola tuğla atmak yasaktır!

Iowa’nın yasalarına göre otoyola ya da halka açık bir alana tuğla atmak suç! Eğer illa atacaksanız, öncesinde belediyeden yazılı izin almanız gerekiyor.

8. Kansas’ta lastik gıcırtısı çıkarmak suçtur!

Araba kullanırken lastiklerinizi gıcırdatmamaya dikkat edin! Çünkü Kansas’ta lastik gıcırtısı çıkarmak yasadışı sayılıyor ve cezası var.

9. Kentucky’de bir kadın aynı adamla dört kez evlenemez!

Eğer Kentucky’de yaşıyorsanız ve eşinizle üç kez evlenip boşandıysanız, dördüncü kez evlenmeyi unutun! Çünkü yasalar, aynı kişiyle dört kez evlenmeyi yasaklamış durumda.

10. Maryland’de parklarda kolsuz tişört giymek yasaktır!

Baltimore’da bir parkta spor yapacaksanız, kolsuz tişört giymemeye dikkat edin! Çünkü şehir yasalarına göre bu bir kural ihlali sayılıyor.

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Bazı yasalar gerçekten mantıklı ama bazıları?

Gördüğünüz gibi Amerika’da yürürlükte olan bazı yasalar oldukça ilginç! Kimisi mantıklı görünüyor, kimisi ise akıllara durgunluk verecek kadar garip. Eğer bir gün ABD’ye giderseniz, bu yasalara dikkat edin!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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