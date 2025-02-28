Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Amerikan Yasaları
Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Amerikan Yasaları
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1. Colorado’da verandaya kanepe koyamazsınız!
2. Connecticut’ta turşu yere düşüp sekmiyorsa, turşu sayılmaz!
3. Florida’da fil park ederseniz, otopark ücreti ödemek zorundasınız!
4. Georgia’da teknede en fazla 30 gün yaşayabilirsiniz!
5. Idaho’da süpürgeyle sokağa çöp süpürmek yasak!
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6. Illinois’de 21 yaş altındaki aşçılar alkol tadabilir ama yutamaz!
7. Iowa’da otoyola tuğla atmak yasaktır!
8. Kansas’ta lastik gıcırtısı çıkarmak suçtur!
9. Kentucky’de bir kadın aynı adamla dört kez evlenemez!
10. Maryland’de parklarda kolsuz tişört giymek yasaktır!
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Bazı yasalar gerçekten mantıklı ama bazıları?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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