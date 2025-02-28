Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Amerikan Yasaları

Tekne hayatını seviyorsanız, Georgia tam size göre olmayabilir. Çünkü eyalet yasalarına göre bir teknede 30 günden fazla yaşamak yasak!

Eğer teknede emeklilik hayalleri kuruyorsanız, rotanızı başka bir eyalete çevirmenizde fayda var. Kim neden bu yasayı çıkarmış? Emin olun biz de bilmiyoruz!