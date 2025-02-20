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Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Amerikan Yasaları

Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Amerikan Yasaları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.02.2025 - 15:23

Amerika'da bazı yasalar öyle tuhaf ki gerçek olduklarına inanmak bile zor! Sabah 7’den önce düdük çalarak kaybolan kanaryanızı aramanın yasak olduğu bir şehir mi? Ya da Netflix şifrenizi paylaşmanın suç sayıldığı bir eyalet mi? İşte sizi şaşırtacak 10 ilginç Amerikan yasası!

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1. Berkeley, Kaliforniya: Sabah 7’den Önce Kaybolan Kanaryanızı Düdükle Çağıramazsınız!

1. Berkeley, Kaliforniya: Sabah 7’den Önce Kaybolan Kanaryanızı Düdükle Çağıramazsınız!

Evcil hayvanınızın kaybolması yeterince stresli değilmiş gibi eğer Kaliforniya’nın Berkeley şehrinde yaşıyorsanız, sabah 7’den önce düdük çalarak onu aramanız suç! 

Yetkililer bu yasağı neden koydu bilinmez ama belki de zamanında biri tüm mahalleyi uykusuz bırakacak kadar büyük bir düdük konseri vermiş olabilir…

2. Delaware: Evcil Hayvan Kılı Satmak mı? Sakın Ha!

2. Delaware: Evcil Hayvan Kılı Satmak mı? Sakın Ha!

Evcil hayvan besleyen herkes bilir ki, tüyler her yere yapışır. Koltuk, halı, kıyafetler… Ama Delaware’de bu tüyleri toplayıp satmaya kalkarsanız, tam 2.400 dolar ceza yiyebilirsiniz! 

Kim, neden kedi veya köpek tüyü satın alır bilinmez ama devletin bu konudaki tavrı oldukça net.

3. Baltimore, Maryland: Lavaboyu Ovmak Suç Sayılıyor!

3. Baltimore, Maryland: Lavaboyu Ovmak Suç Sayılıyor!

Bahar temizliği yaparken lavabonuzu güzelce ovalayıp parlatmak mı istiyorsunuz? O zaman Baltimore'da dikkatli olun, çünkü lavabonuzu temizlemek, kirliliğe sebep olduğu gerekçesiyle yasak! 

Nedeni ise lavabolardan akan kirli suların doğrudan Chesapeake Körfezi'ne dökülmesi ve çevreyi kirletme riski taşıması.

4. Skamania County, Washington: Kocaayak'ı Öldürmek Yasak!

4. Skamania County, Washington: Kocaayak'ı Öldürmek Yasak!

Efsane mi gerçek mi bilinmez ama Skamania County, 1969 yılında Kocaayak'ın öldürülmesini yasaklayan bir yasa çıkardı! Eğer bu mitolojik yaratığa zarar verirseniz, bir yıl hapis ya da 1.000 dolar para cezası alabilirsiniz.

5. Louisiana: Tanımadığınız Birine Yemek Yollamak Suç!

Birine yemek ısmarlamak genellikle cömertlik olarak görülür ama Louisiana’da bu yasa dışı olabilir! Bilmediğiniz birine yemek göndermek, karşı tarafın bunu kabul etmemesi ya da sağlığı açısından tehlikeli görmesi nedeniyle 500 dolar cezaya neden olabilir.

İnsanları kötü niyetli şakalar ve potansiyel gıda zehirlenmelerinden korumak istedikleri açık…

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6. Tennessee: Netflix Şifrenizi Paylaşırsanız Suç İşlemiş Sayılırsınız!

Netflix şifrenizi ailenizle ya da arkadaşlarınızla paylaşmak her yerde normal sayılabilir ama Tennessee'de değil! Eyalette, Netflix şifresini paylaşan kişiler para cezası ya da hapis cezası alabilir. 

Eğer şifre paylaşımını bir iş haline getirirseniz, 'şifre kaçakçısı' olarak suçlanabilirsiniz.

Son olarak... Bu yasaların birçoğu uygulanmıyor olsa da resmi olarak hala yürürlükte!

Son olarak... Bu yasaların birçoğu uygulanmıyor olsa da resmi olarak hala yürürlükte!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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