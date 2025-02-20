Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Amerikan Yasaları
Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Amerikan Yasaları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Berkeley, Kaliforniya: Sabah 7’den Önce Kaybolan Kanaryanızı Düdükle Çağıramazsınız!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Delaware: Evcil Hayvan Kılı Satmak mı? Sakın Ha!
3. Baltimore, Maryland: Lavaboyu Ovmak Suç Sayılıyor!
4. Skamania County, Washington: Kocaayak'ı Öldürmek Yasak!
5. Louisiana: Tanımadığınız Birine Yemek Yollamak Suç!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Tennessee: Netflix Şifrenizi Paylaşırsanız Suç İşlemiş Sayılırsınız!
Son olarak... Bu yasaların birçoğu uygulanmıyor olsa da resmi olarak hala yürürlükte!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın