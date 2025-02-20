Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Amerikan Yasaları

Netflix şifrenizi ailenizle ya da arkadaşlarınızla paylaşmak her yerde normal sayılabilir ama Tennessee'de değil! Eyalette, Netflix şifresini paylaşan kişiler para cezası ya da hapis cezası alabilir.

Eğer şifre paylaşımını bir iş haline getirirseniz, 'şifre kaçakçısı' olarak suçlanabilirsiniz.