Annesinin Gönderdiği Mesajla Kalbimizi Sımsıcak Yapan Kullanıcıya Gelen Yanıtlar Hem Güldürdü Hem Üzdü
Annesinin Gönderdiği Mesajla Kalbimizi Sımsıcak Yapan Kullanıcıya Gelen Yanıtlar Hem Güldürdü Hem Üzdü
Herkesin hayatında zaman zaman ailesinden gelen beklenmedik mesajlar olur, kimi komik, kimi duygusal, kimi de düşündürücüdür. Bir sosyal medya kullanıcısı, annesinin kendisine attığı içten mesajı paylaştığında, takipçiler hem güldü hem de içleri burkuldu. Gelin kimler ne demiş bakalım 👇🏻
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Annesinin ilk staj gününde onu uğurlayamamasının ardından gönderdiği mesajı paylaşan @sunandmoonduo_ adlı kullanıcı, kimilerini tetiklerken bazı kullanıcılara da mizah malzemesi çıkardı.
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Kimileri tatlı bulurken...
Kimileri de kendi yaşadığı boşluğu anlattı.
Babalar... Babalarımız. Yine şaşırtmadı!
😂👇🏻
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🥲👇🏻
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Bir tweetin çoğu kullanıcının travmalarını tetiklemesi...
Çok bile! 😂
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En azından mutlu bir sonla bitirelim! Mesajın güzelliğine bakın 🥲❤️
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Pamuk kalpli anneye buraya küçük kırmızı bir kalp bırakıyorum ❤️
Anneler arar yahu, böyle uzun uzun mesajlar yollamazlar ki (: