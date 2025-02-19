Annesinin Gönderdiği Mesajla Kalbimizi Sımsıcak Yapan Kullanıcıya Gelen Yanıtlar Hem Güldürdü Hem Üzdü

Herkesin hayatında zaman zaman ailesinden gelen beklenmedik mesajlar olur, kimi komik, kimi duygusal, kimi de düşündürücüdür. Bir sosyal medya kullanıcısı, annesinin kendisine attığı içten mesajı paylaştığında, takipçiler hem güldü hem de içleri burkuldu. Gelin kimler ne demiş bakalım 👇🏻