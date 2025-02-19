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Annesinin Gönderdiği Mesajla Kalbimizi Sımsıcak Yapan Kullanıcıya Gelen Yanıtlar Hem Güldürdü Hem Üzdü

Annesinin Gönderdiği Mesajla Kalbimizi Sımsıcak Yapan Kullanıcıya Gelen Yanıtlar Hem Güldürdü Hem Üzdü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.02.2025 - 19:07

Herkesin hayatında zaman zaman ailesinden gelen beklenmedik mesajlar olur, kimi komik, kimi duygusal, kimi de düşündürücüdür. Bir sosyal medya kullanıcısı, annesinin kendisine attığı içten mesajı paylaştığında, takipçiler hem güldü hem de içleri burkuldu. Gelin kimler ne demiş bakalım 👇🏻

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Annesinin ilk staj gününde onu uğurlayamamasının ardından gönderdiği mesajı paylaşan @sunandmoonduo_ adlı kullanıcı, kimilerini tetiklerken bazı kullanıcılara da mizah malzemesi çıkardı.

Annesinin ilk staj gününde onu uğurlayamamasının ardından gönderdiği mesajı paylaşan @sunandmoonduo_ adlı kullanıcı, kimilerini tetiklerken bazı kullanıcılara da mizah malzemesi çıkardı.
twitter.com

Kimileri tatlı bulurken...

Kimileri tatlı bulurken...
twitter.com

Kimileri de kendi yaşadığı boşluğu anlattı.

Kimileri de kendi yaşadığı boşluğu anlattı.
twitter.com

Babalar... Babalarımız. Yine şaşırtmadı!

Babalar... Babalarımız. Yine şaşırtmadı!
twitter.com

😂👇🏻

😂👇🏻
twitter.com
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👇🏻

👇🏻
twitter.com

🥲👇🏻

🥲👇🏻
twitter.com

👇🏻👇🏻

👇🏻👇🏻
twitter.com

Bir tweetin çoğu kullanıcının travmalarını tetiklemesi...

Bir tweetin çoğu kullanıcının travmalarını tetiklemesi...
twitter.com

Çok bile! 😂

Çok bile! 😂
twitter.com
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En azından mutlu bir sonla bitirelim! Mesajın güzelliğine bakın 🥲❤️

En azından mutlu bir sonla bitirelim! Mesajın güzelliğine bakın 🥲❤️
twitter.com

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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maestro__

Pamuk kalpli anneye buraya küçük kırmızı bir kalp bırakıyorum ❤️

Palpito

Anneler arar yahu, böyle uzun uzun mesajlar yollamazlar ki (: