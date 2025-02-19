Kardan Adamın Ardıdan Cenaze Namazı Kılan Çocuktan Karın Sınıfsallığına Sosyal Medya Dilinden Kar Yağışı!
Kardan Adamın Ardıdan Cenaze Namazı Kılan Çocuktan Karın Sınıfsallığına Sosyal Medya Dilinden Kar Yağışı!
Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ve yurt genelinde etkisini göstermeye başlayan Altay kar fırtınası, şehirleri beyaza bürüdü! İstanbul gibi kara teslim olan şehirlerimizden kar tatili haberleri de gelmeye başladı. Hal böyle olunca sosyal medyanın da gündeminde 'kar yağışı' vardı! Kimi soğuğu ve karı sınıfsal buldu, kimi güzel... Kimi eline kahvesini ya da çayını alıp karın yağışını izledi, kimi de yolda kaldı!
İşte, sosyal medyanın kar yağışı yorumları!
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Yurt genelinde etkisini gösteren Altay kar fırtınası bir yandan üşütürken bir yandan da içimizi ısıtan kar manzaralarının ortaya çıkmasına neden oluyor.
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Kimileri karın keyfi bir başkadır diyor, kimileri ise özellikle büyükşehirlerde yaşanan sorunlara değinerek kardan şikayet ediyor.
Sınıfsaldır... 👇
İçimizdeki çocuklara selam olsun! 👇
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Tatil geldi, sıra karda 👇
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Hayat bazen böyledir... 👇
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Yetkililerden yanıt bekliyoruz. 👇
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İşte kardan sanatlar 👇
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Ah be: "Zaten her şeyden fazlasıyla soğuduk" 👇
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"Kar küresi..." 👇
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İşte ihtiyacımız olan motivasyon 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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