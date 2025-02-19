Kardan Adamın Ardıdan Cenaze Namazı Kılan Çocuktan Karın Sınıfsallığına Sosyal Medya Dilinden Kar Yağışı!

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ve yurt genelinde etkisini göstermeye başlayan Altay kar fırtınası, şehirleri beyaza bürüdü! İstanbul gibi kara teslim olan şehirlerimizden kar tatili haberleri de gelmeye başladı. Hal böyle olunca sosyal medyanın da gündeminde 'kar yağışı' vardı! Kimi soğuğu ve karı sınıfsal buldu, kimi güzel... Kimi eline kahvesini ya da çayını alıp karın yağışını izledi, kimi de yolda kaldı!

İşte, sosyal medyanın kar yağışı yorumları!