Bu Rekoru Kırabilir misiniz? Guinness Rekorlar Kitabı'na Girmek İçin Bir Dakikada 391 Gram Wasabi Yedi!
Bu Rekoru Kırabilir misiniz? Guinness Rekorlar Kitabı'na Girmek İçin Bir Dakikada 391 Gram Wasabi Yedi!
Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için en fazla ne yapardınız? Takamasa Suzuki adında bir adam, 1 dakikada 391 gram wasabi yedi. Milano'da Lo Show Dei Record setinde gerçekleştirilen etkinlikte başarı elde eden genç Japon, dünyanın ilgisini de çekti. Haliyle görüntüler, sosyal medyada tartışma yarattı. Üstelik 391 gram wasabiyi az bulanlar bile oldu.
İşte, Takamasa Suzuki'nin acı mı acı performansı ve sosyal medyadan inciler...
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Guinness Dünya Rekorları, dünyada herkesin bir konuda en iyi olduğunu göstermeye devam ediyor! Kırılan rekorlar çoğu zaman insanı hayrete düşüyor. Bu kez ise konu wasabiydi!
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Rekor, İtalya, Milano'da Lo Show Dei Record setinde Japon Takamasa Suzuki tarafından bir dakikada 391 gram wasabi yenilerek elde edildi.
Suzuki, wasabiyi yerken acı çekiyor gibi görünse de ödülünü alırken hayli keyifliydi!
İşte, Takamasa Suzuki'nin sadece 60 saniyede 391 gram wasabi yediği o anlar!
Tabii pul biberle kıyaslama yapmazsak olmazdı. 👇
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Meğer her şey kafada bitiyormuş! 👇
Acıya acı diyen de oldu tabii 👇
Olur bahsetmeyiz. 👇
Biraz da acı gerçekleri konuşalım 👇
"Final" 👇
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Bir rekorda Recep İvedik'ten gelmiş 👇
Duygular... 👇
391 gram wasabi yetmedi mi yani? 👇
Peki, var mı artıran? 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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