Bu Rekoru Kırabilir misiniz? Guinness Rekorlar Kitabı'na Girmek İçin Bir Dakikada 391 Gram Wasabi Yedi!

Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için en fazla ne yapardınız? Takamasa Suzuki adında bir adam, 1 dakikada 391 gram wasabi yedi. Milano'da Lo Show Dei Record setinde gerçekleştirilen etkinlikte başarı elde eden genç Japon, dünyanın ilgisini de çekti. Haliyle görüntüler, sosyal medyada tartışma yarattı. Üstelik 391 gram wasabiyi az bulanlar bile oldu.

İşte, Takamasa Suzuki'nin acı mı acı performansı ve sosyal medyadan inciler...