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Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç Barıştı mı? 2017 Yılından Beri Ayrıydılar Nereden Çıktı Şimdi Bu Aşk?

Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç Barıştı mı? 2017 Yılından Beri Ayrıydılar Nereden Çıktı Şimdi Bu Aşk?

Murat Dalkılıç
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.02.2025 - 11:22

Ünlü oyuncu Merve Boluğur ve şarkıcı Murat Dalkılıç'ın bir zamanlara damgasını vuran büyük aşkını bilmeyen yoktur! Görenleri aşka inandıran ilişki ve evlilik 2017 yılında tek celsede son bulunca hepimiz adeta şoka uğramıştık. Sosyal medyanın gündeminde ikilinin yeniden bir araya geldiği yer aldı. İki ünlünün hayranlarını ayağa kaldıran iddianın gerçek olup olmadığı ise merak konusu oldu. Peki, Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç barıştı mı? 

İşte, detaylar...

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Yetenekli oyuncu Merve Boluğur, hayatımıza ilk kez Acemi Cadı dizisindeki Ayşegül rolü ile girmiş ve milyonların kalbini kazanmıştı.

Yetenekli oyuncu Merve Boluğur, hayatımıza ilk kez Acemi Cadı dizisindeki Ayşegül rolü ile girmiş ve milyonların kalbini kazanmıştı.

Son olarak 2011 ila 2013 yıllarında yayınlanan Kuzey Güney dizisinde Zeynep karakteri ile ekrana gelen Boluğur, ekrana uzun bir ara verdi. Bu süreçte özel hayatı, yaptığı açıklamalar ve 'şşşşşşttttt' şarkısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Merve Boluğur'un bu kez gündeme gelme sebebi ise bir zamanlara damgasını vuran aşkı ve ayrıldığı eski eşi!

Merve Boluğur'un bu kez gündeme gelme sebebi ise bir zamanlara damgasını vuran aşkı ve ayrıldığı eski eşi!

Magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşen Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç çifti 2015 yılında düyaevine girmiş, 2017 yılında ise tek celsede boşanmıştı!

Magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşen Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç çifti 2015 yılında düyaevine girmiş, 2017 yılında ise tek celsede boşanmıştı!

Çiftin boşanma haberi herkesi şoka uğratırken Boluğur'un yaşadığı değişim sebebiyle Murat Dalkılıç tepkilerle karşı karşıya gelmiş ve ayrılığın suçlusu ilan edilmişti.

Peki, Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç Barıştı mı?

Peki, Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç Barıştı mı?

Sosyal medya bunu konuşuyor! X platformunda hızla yayılan iddiaya göre Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç çifti barıştı. Bu uzun süren ayrılığın ardından ilişkilerine bir şans daha verdiği iddia edilen çiftten henüz herhangi bir açıklama yok. 

Yani şimdilik iddialar asılsız. Bu yüzden herkesin gözü ikilinin yapacağı bir açıklama ya da kameralara takılacak yeni bir görüntüde...

Boluğur ve Dalkılıç'ın hayranları şimdiden harekete geçti bile!

Boluğur ve Dalkılıç'ın hayranları şimdiden harekete geçti bile!
twitter.com

İşte, sosyal medyanın bu aşkın ihtimaline ilk tepkileri! 👇

Herkesin Söyleyecek Bir Şeyi Varmış 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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