Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç Barıştı mı? 2017 Yılından Beri Ayrıydılar Nereden Çıktı Şimdi Bu Aşk?

Sosyal medya bunu konuşuyor! X platformunda hızla yayılan iddiaya göre Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç çifti barıştı. Bu uzun süren ayrılığın ardından ilişkilerine bir şans daha verdiği iddia edilen çiftten henüz herhangi bir açıklama yok.

Yani şimdilik iddialar asılsız. Bu yüzden herkesin gözü ikilinin yapacağı bir açıklama ya da kameralara takılacak yeni bir görüntüde...