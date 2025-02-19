Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç Barıştı mı? 2017 Yılından Beri Ayrıydılar Nereden Çıktı Şimdi Bu Aşk?
Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç Barıştı mı? 2017 Yılından Beri Ayrıydılar Nereden Çıktı Şimdi Bu Aşk?
Ünlü oyuncu Merve Boluğur ve şarkıcı Murat Dalkılıç'ın bir zamanlara damgasını vuran büyük aşkını bilmeyen yoktur! Görenleri aşka inandıran ilişki ve evlilik 2017 yılında tek celsede son bulunca hepimiz adeta şoka uğramıştık. Sosyal medyanın gündeminde ikilinin yeniden bir araya geldiği yer aldı. İki ünlünün hayranlarını ayağa kaldıran iddianın gerçek olup olmadığı ise merak konusu oldu. Peki, Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç barıştı mı?
İşte, detaylar...
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Yetenekli oyuncu Merve Boluğur, hayatımıza ilk kez Acemi Cadı dizisindeki Ayşegül rolü ile girmiş ve milyonların kalbini kazanmıştı.
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Merve Boluğur'un bu kez gündeme gelme sebebi ise bir zamanlara damgasını vuran aşkı ve ayrıldığı eski eşi!
Magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşen Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç çifti 2015 yılında düyaevine girmiş, 2017 yılında ise tek celsede boşanmıştı!
Peki, Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç Barıştı mı?
Boluğur ve Dalkılıç'ın hayranları şimdiden harekete geçti bile!
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Yorum Sizin: Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç Yeniden Bir Araya Gelmeli mi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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