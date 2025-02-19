Kalbinden Rahatsızlanan Özcan Deniz'in Eski Eşi Feyza Aktan Şiddet İddialarına Açıklık Getirdi!
Kalbinden Rahatsızlanan Özcan Deniz'in Eski Eşi Feyza Aktan Şiddet İddialarına Açıklık Getirdi!
Uzunca bir süredir magazin manşetlerine ailesiyle yaşadığı sorunla düşen Özcan Deniz geçtiğimiz günlerde sağlık sorunuyla gündeme gelmişti. Sürtüşmeler sonucu aile bireylerine rest çeken ve eşine, oğluna odaklandığını belirten oyncunun adı son zamanlarda şiddet iddialarına bulaşmıştı. Annesi ve ablasına şiddet uyguladığı iddia edilen Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a da evlilikleri sırasında şiddet uyguladığı söylenmişti. Feyza Aktan'dan iddialara ilk yanıt geldi!
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Özcan Deniz'in adı düştüğü aile dramasıyla anılmaya devam ediliyor... Ortaya atılan sayısız şiddet iddiasının yanı sıra ünlü isimden son olarak sağlık sorunlarıyla bahsetmiştik.
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Önce abisi ve eski menajeri Ercan Deniz tarafından birbirinden farklı iddialara bulaşan Özcan Deniz'in ablasına şiddet uyguladığı iddia edilmişti.
Geçtiğimiz hafta aralarındaki suların bir an olsun durulmadığı aile bireylerinden bu sefer anne Kadriye Deniz olaya dahil olmuştu.
Kadriye Deniz'in televizyona çıkıp yaptığı açıkalamadan ve Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hakkında da çirkin ithamlarda bulunulmasının ardından oyuncu fenalaşmıştı.
Özcan Deniz'in kalp spazmı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken anjiyoya alınabileceği bilgisi verilmişti.
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Kadriye ve Yurda Deniz'in şiddet uyguladığı iddia edilen Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar da aile bireylerine ateş püskürmüştü.
Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddialarına sessiz kalan Özcan Deniz meraklı bakışları arttırmıştı. Feyza Aktan ilk defa iddialar hakkında konuştu.
Eski eşi Özcan Deniz'e destek veren Feyza Aktan darp iddialarını yalanadı.
2019 yılında boşanan çift 2021'de Feyza Aktan'ın oğlu Kuzey'in bakıcısı Gülnaz ile kavga ettiği anlar manşetlere yerleşmiş, ikilinin vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşmuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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