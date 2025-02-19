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Kalbinden Rahatsızlanan Özcan Deniz'in Eski Eşi Feyza Aktan Şiddet İddialarına Açıklık Getirdi!

Kalbinden Rahatsızlanan Özcan Deniz'in Eski Eşi Feyza Aktan Şiddet İddialarına Açıklık Getirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.02.2025 - 09:59

Uzunca bir süredir magazin manşetlerine ailesiyle yaşadığı sorunla düşen Özcan Deniz geçtiğimiz günlerde sağlık sorunuyla gündeme gelmişti. Sürtüşmeler sonucu aile bireylerine rest çeken ve eşine, oğluna odaklandığını belirten oyncunun adı son zamanlarda şiddet iddialarına bulaşmıştı. Annesi ve ablasına şiddet uyguladığı iddia edilen Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a da evlilikleri sırasında şiddet uyguladığı söylenmişti. Feyza Aktan'dan iddialara ilk yanıt geldi!

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Özcan Deniz'in adı düştüğü aile dramasıyla anılmaya devam ediliyor... Ortaya atılan sayısız şiddet iddiasının yanı sıra ünlü isimden son olarak sağlık sorunlarıyla bahsetmiştik.

Özcan Deniz'in adı düştüğü aile dramasıyla anılmaya devam ediliyor... Ortaya atılan sayısız şiddet iddiasının yanı sıra ünlü isimden son olarak sağlık sorunlarıyla bahsetmiştik.

Önce abisi ve eski menajeri Ercan Deniz tarafından birbirinden farklı iddialara bulaşan Özcan Deniz'in ablasına şiddet uyguladığı iddia edilmişti.

Önce abisi ve eski menajeri Ercan Deniz tarafından birbirinden farklı iddialara bulaşan Özcan Deniz'in ablasına şiddet uyguladığı iddia edilmişti.

Ercan Deniz'in o iddialarından bu içeriğimizde:

Ablasına şiddet uyguladığını söyleyen iddialardan da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz hafta aralarındaki suların bir an olsun durulmadığı aile bireylerinden bu sefer anne Kadriye Deniz olaya dahil olmuştu.

Geçtiğimiz hafta aralarındaki suların bir an olsun durulmadığı aile bireylerinden bu sefer anne Kadriye Deniz olaya dahil olmuştu.

Kendisinin oğluna uzaklaştırma kararı çıkarttığı söylenmişti:

Kadriye Deniz'in televizyona çıkıp yaptığı açıkalamadan ve Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hakkında da çirkin ithamlarda bulunulmasının ardından oyuncu fenalaşmıştı.

Kadriye Deniz'in televizyona çıkıp yaptığı açıkalamadan ve Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hakkında da çirkin ithamlarda bulunulmasının ardından oyuncu fenalaşmıştı.

Kadriye Deniz'in o konuşmasının detayları da bu içeriğimizde:

Özcan Deniz'in kalp spazmı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken anjiyoya alınabileceği bilgisi verilmişti.

Özcan Deniz'in kalp spazmı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken anjiyoya alınabileceği bilgisi verilmişti.
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Kadriye ve Yurda Deniz'in şiddet uyguladığı iddia edilen Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar da aile bireylerine ateş püskürmüştü.

Kadriye ve Yurda Deniz'in şiddet uyguladığı iddia edilen Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar da aile bireylerine ateş püskürmüştü.

Dadgar 'Allah sizi affetmesin, bu adamın hastanede o yatakta ne düşündüğünün neden gözyaşı akıttığının hesabı sorulacaktır' ifadelerini kullanmıştı.

Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddialarına sessiz kalan Özcan Deniz meraklı bakışları arttırmıştı. Feyza Aktan ilk defa iddialar hakkında konuştu.

Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddialarına sessiz kalan Özcan Deniz meraklı bakışları arttırmıştı. Feyza Aktan ilk defa iddialar hakkında konuştu.

Eski eşi Özcan Deniz'e destek veren Feyza Aktan darp iddialarını yalanadı.

Eski eşi Özcan Deniz'e destek veren Feyza Aktan darp iddialarını yalanadı.

'Beni Özcan dövmedi. O görüntüler, bakıcı davasından kalma. Biz anne - baba olarak sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz' diyerek Özcan Deniz'e arka çıktı.

2019 yılında boşanan çift 2021'de Feyza Aktan'ın oğlu Kuzey'in bakıcısı Gülnaz ile kavga ettiği anlar manşetlere yerleşmiş, ikilinin vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşmuştu.

2019 yılında boşanan çift 2021'de Feyza Aktan'ın oğlu Kuzey'in bakıcısı Gülnaz ile kavga ettiği anlar manşetlere yerleşmiş, ikilinin vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşmuştu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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